Khởi động bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết” trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Quốc Khánh

10/04/2026, 14:11

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết minh bạch, các doanh nghiệp niêm yết có thể tận dụng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026…

Ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch Sở GDCK TP.HCM (HOSE), trưởng ban tổ chức giải.
Ngày 10/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp với Báo Tài chính Đầu tư và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital phát động bình chọn "Doanh nghiệp niêm yết" (VLCA - Vietnam Listed Company Awards) năm 2026. 

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch Sở GDCK TP.HCM, cho biết: Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường tài chính Việt Nam đang trên đà được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026, theo thông báo từ tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell. Đây là cơ hội lớn để thu hút dòng vốn ngoại quy mô hàng tỷ USD và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu. 

"Trong bối cảnh này, minh bạch thông tin và chất lượng quản trị không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành điều kiện tiên quyết. Từ đó, các doanh nghiệp niêm yết không chỉ là chủ thể kinh doanh mà còn đóng vai trò “đại sứ”, đại diện cho hình ảnh và sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế", ông Hồng chia sẻ. 

Năm 2025, cuộc bình chọn đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực ở các hạng mục. Có 122 doanh nghiệp tham gia giải Báo cáo thường niên, tăng 27% so với năm 2024. Đối với hạng mục Quản trị công ty, bộ tiêu chí đánh giá tiếp tục được cập nhật theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế mới nhất, đặc biệt là Bộ nguyên tắc quản trị công ty của OECD.

Đáng chú ý, hạng mục Báo cáo phát triển bền vững tiếp tục được “nâng cấp” theo hướng chuyên sâu, với việc phân nhóm theo đặc thù ngành tài chính và phi tài chính. Năm 2025, có 38 báo cáo phát triển bền vững độc lập, tăng 15% so với năm trước. Điều này phản ánh yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối với minh bạch thông tin phi tài chính và quản trị theo định hướng bền vững.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, từ việc xác định các chỉ tiêu trọng yếu, thu thập dữ liệu, chuẩn hóa phương pháp trình bày đến việc gắn kết nội dung báo cáo với chiến lược phát triển dài hạn.

Theo các chuyên gia, việc nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các tiêu chí bình chọn mà còn từng bước hoàn thiện năng lực quản trị ESG, gia tăng uy tín với nhà đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) cũng chia sẻ những lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp niêm yết trong thực hành quản trị công ty.

Cuộc bình chọn VLCA 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Năm 2025 là năm thứ 18 Cuộc bình chọn diễn ra. Các hạng mục được xem xét là Báo cáo thường niên, Quản trị công ty, Báo cáo Phát triển bền vững.

Doanh nghiệp niêm yết khẳng định uy tín và năng lực quản trị qua VLCA 2025

VLCA 2025: ESG và quản trị tốt là "chìa khóa" thu hút đầu tư quốc tế

Tháng 1/2026, có 6 doanh nghiệp niêm yết vốn hóa trên 10 tỷ USD

Từ khóa:

báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp niêm yết Hose minh bạch thông tin thị trường mới nổi thị trường tài chính Việt Nam Vietnam Listed Company Awards VLCA 2026

Khối ngoại mua ròng mạnh, tiền "đón đầu" nâng hạng đã khởi động?

Động lực tăng của VN-Index vẫn chưa được cải thiện sau phiên bùng nổ giữa tuần, nhưng khả năng duy trì phân hóa ở cổ phiếu là tín hiệu tích cực. Đặc biệt dòng vốn ngoại nếu tính thuần khớp lệnh thì đã có phiên giải ngân ròng thứ ba liên tiếp, giữa bối cảnh số tài khoản tổ chức ngoại mở mới trong tháng 3 lên cao nhất 4 năm.

Dòng tiền toàn cầu vẫn đổ vào tài sản rủi ro ở Mỹ

Dòng vốn từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) tại Mỹ quay trở lại trạng thái hút ròng 28,9 tỷ USD, khi các ETF trái phiếu đảo chiều được bơm ròng 11,7 tỷ USD sau khi bị rút ròng nhẹ tuần trước.

Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu...

Dragon Capital: Lãi suất không còn rẻ nhưng VN-Index có dư địa tăng 17%

Lãi suất không còn rẻ, nhưng đó không phải lý do để rời bỏ chứng khoán. Trong đánh giá của không chỉ Dragon Capital mà còn nhiều bên, khi GDP tăng trưởng 8–10%, thị trường chứng khoán vẫn còn dư địa tăng trưởng đáng kể, không chỉ ở mức hai con số mà thậm chí có thể đạt 15–17%...

Tin tức tích cực nội tại sẽ hỗ trợ thị trường chứng khoán

Trong kịch bản tích cực nhất, VN-Index sớm xác nhận vượt đỉnh 1920 sau giai đoạn tích lũy giá trên vùng 1920 điểm. Khi đó, biên độ giá an toàn thị trường có thể đạt tới 2184 điểm. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể gia tăng lượng cổ phiếu sẵn có.

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

