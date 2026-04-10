Khởi động bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết” trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết minh bạch, các doanh nghiệp niêm yết có thể tận dụng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026…

Ngày 10/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) phối hợp với Báo Tài chính Đầu tư và Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Dragon Capital phát động bình chọn "Doanh nghiệp niêm yết" (VLCA - Vietnam Listed Company Awards) năm 2026.

Phát biểu khai mạc, ông Trịnh Sơn Hồng, Quyền Chủ tịch Sở GDCK TP.HCM, cho biết: Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thị trường tài chính Việt Nam đang trên đà được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026, theo thông báo từ tổ chức xếp hạng quốc tế FTSE Russell. Đây là cơ hội lớn để thu hút dòng vốn ngoại quy mô hàng tỷ USD và giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào dòng chảy tài chính toàn cầu.

"Trong bối cảnh này, minh bạch thông tin và chất lượng quản trị không chỉ là lợi thế cạnh tranh mà đã trở thành điều kiện tiên quyết. Từ đó, các doanh nghiệp niêm yết không chỉ là chủ thể kinh doanh mà còn đóng vai trò “đại sứ”, đại diện cho hình ảnh và sức khỏe của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ tài chính quốc tế", ông Hồng chia sẻ.

Năm 2025, cuộc bình chọn đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực ở các hạng mục. Có 122 doanh nghiệp tham gia giải Báo cáo thường niên, tăng 27% so với năm 2024. Đối với hạng mục Quản trị công ty, bộ tiêu chí đánh giá tiếp tục được cập nhật theo hướng tiệm cận các thông lệ quốc tế mới nhất, đặc biệt là Bộ nguyên tắc quản trị công ty của OECD.

Đáng chú ý, hạng mục Báo cáo phát triển bền vững tiếp tục được “nâng cấp” theo hướng chuyên sâu, với việc phân nhóm theo đặc thù ngành tài chính và phi tài chính. Năm 2025, có 38 báo cáo phát triển bền vững độc lập, tăng 15% so với năm trước. Điều này phản ánh yêu cầu ngày càng cao của thị trường đối với minh bạch thông tin phi tài chính và quản trị theo định hướng bền vững.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn trong quá trình triển khai, từ việc xác định các chỉ tiêu trọng yếu, thu thập dữ liệu, chuẩn hóa phương pháp trình bày đến việc gắn kết nội dung báo cáo với chiến lược phát triển dài hạn.

Theo các chuyên gia, việc nâng cao chất lượng báo cáo phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng tốt hơn các tiêu chí bình chọn mà còn từng bước hoàn thiện năng lực quản trị ESG, gia tăng uy tín với nhà đầu tư và tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) cũng chia sẻ những lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp niêm yết trong thực hành quản trị công ty.

Cuộc bình chọn VLCA 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên mà còn là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế. Năm 2025 là năm thứ 18 Cuộc bình chọn diễn ra. Các hạng mục được xem xét là Báo cáo thường niên, Quản trị công ty, Báo cáo Phát triển bền vững.