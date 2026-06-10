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Điểm danh loạt cổ phiếu an toàn, tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng

Thu Minh

10/06/2026, 15:35

Các nhóm ngành như Thực phẩm, Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

VnEconomy

Nhìn lại bức tranh kết quả kinh doanh toàn thị trường quý 1/2026 tính đến ngày 09/06/2026, có sự tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ và phân hóa giữa các nhóm ngành. Số lượng nhóm ngành có lợi nhuận sau thuế tăng trưởng dương cao hơn so với quý 4/2025.

Tốc độ tăng trưởng tổng lợi nhuận sau thuế toàn thị trường chỉ thấp hơn quý 4/2025 giai đoạn 2024-2025. Cụ thể, theo dữ liệu Fiinpro quý 1/2026 lợi nhuận sau thuế tăng +36,3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của nhóm Phi tài chính tăng +60,1% và nhóm Tài chính tăng +18% so với cùng kỳ. 

Dựa trên kết quả kinh doanh quý 1/2026, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.

Dựa trên kết quả chọn lọc, các nhóm ngành như Thực phẩm, Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Bất động sản (KBC, VHM, VIC): Triển vọng ngành bất động sản năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc. Chính sách tín dụng mới (Công văn 4551/NHNN-CSTT) cho phép loại trừ dư nợ khu công nghiệp, khu chế xuất và nhà ở xã hội khỏi trần tín dụng bất động sản, giúp khơi thông nguồn vốn trung và dài hạn.

Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm (như đường Vành đai 3, cao tốc, sân bay Long Thành) cùng những bước tiến tích cực trong việc tháo gỡ vướng mắc pháp lý (đẩy nhanh Luật Đất đai sửa đổi, ban hành Nghị quyết xử lý các dự án tồn đọng) sẽ tiếp tục củng cố niềm tin thị trường và mở rộng không gian tăng trưởng dài hạn cho toàn ngành.

Dầu khí (BSR, PVD, PVS): Năm 2026, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và eo biển Hormuz đẩy giá dầu Brent duy trì vùng 70–90 USD/thùng, hỗ trợ trực tiếp biên lợi nhuận lọc hóa dầu nhờ crack spread neo cao.

Đồng thời, an ninh năng lượng trở thành ưu tiên khi nguồn cung nội địa suy giảm, khiến các dự án lớn phải đẩy nhanh tiến độ. Lô B–Ô Môn bước vào cao điểm EPC, Lạc Đà Vàng dự kiến vận hành giàn xử lý từ Q3/2026 và hướng tới đón dòng dầu đầu tiên Q4/2026 tạo backlog công việc khoan và dịch vụ kỹ thuật dồi dào cho nhóm dịch vụ thượng nguồn.

Hóa chất (DCM, DPM): Triển vọng ngành phân bón rất tích cực nhờ giá urê thế giới tăng vọt (dự báo đạt vùng 550–650 USD/tấn trong năm 2026) dưới tác động của căng thẳng Trung Đông và chính sách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc. Ngoài ra, thuế VAT đầu ra 5% áp dụng từ giữa 2025, cho phép doanh nghiệp khấu trừ/hoàn thuế VAT đầu vào. Nhờ đó, chi phí giá vốn giảm, biên lợi nhuận gộp cải thiện và sức cạnh tranh của ngành được nâng lên.

Điện (NT2, POW): Hiện tượng El Nino dự báo quay trở lại nửa cuối năm với xác suất 70%, làm suy giảm sản lượng thủy điện và mở rộng dư địa huy động cho nhiệt điện khí. Bên cạnh đó, quy hoạch Điện 8 điều chỉnh và Luật Điện lực (sửa đổi) hướng đến xây dựng một thị trường phát điện cạnh tranh hơn. Nhu cầu tiêu thụ điện dự kiến tăng trưởng trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm đáp ứng mục tiêu tăng trưởng GDP 10%/năm.

Chứng khoán (SSI, SHS): Tính đến 31/05/2026, Việt Nam có hơn 13 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân (khoảng 13% dân số), vượt mục tiêu 11 triệu tài khoản vào năm 2030 do Chính phủ đề ra. Làn sóng nâng hạng tạo ra cú hích lớn cho nhóm công ty chứng khoán, kỳ vọng dòng vốn ngoại đổ vào thúc đẩy các công ty tăng vốn để mở rộng cho vay margin, tạo động lực phát triển cho ngành.

Nhóm Super: Điều kiện cơ bản: Biên lợi nhuận gộp (LNG) Q1/2026 > Biên LNG Q4/2025 > Biên LNG 2024.

VnEconomy

Nhóm Good: Điều kiện cơ bản: Biên LNG Q1/2026 > Biên LNG Q4/2025

VnEconomy

Danh sách trên được chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu phải có mức thanh khoản nhất định.

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Từ khóa:

cổ phiếu tiềm năng 2026 kết quả kinh doanh quý 1/2026 ngành bất động sản Ngành dầu khí ngành điện ngành hóa chất Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế thị trường chứng khoán Việt Nam

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