VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp
Kim Phong
10/06/2026, 15:34
Áp lực bán tiếp tục nhẹ trong phiên chiều nay tạo điều kiện cho mặt bằng giá được neo cao dù thanh khoản vẫn rất thấp. Sự bứt phá của một số trụ như VIC giúp VN-Index nhích lên cao hơn bất chấp số lớn cổ phiếu trong rổ VN30 hạ độ cao so với phiên sáng.
Kết phiên VN-Index tăng 0,59% tương đương +10,66 điểm, tốt hơn
phiên sáng một chút (+0,46%/+8,21 điểm). VIC chiều nay tăng cao hơn tới 1,29%
so với mức chốt buổi sáng, vượt tham chiếu 1,45%. Lẽ ra với sức mạnh của VIC, điểm
số sẽ còn tốt hơn nữa, nếu không có hiện tượng lùi giá ở nhiều blue-chips khác.
Thống kê cho thấy rổ VN30 có tới 17 cổ phiếu tụt giá so với
phiên sáng, 9 mã có cải thiện. VIC là một trong những trụ hiếm hoi tăng giá cao
thêm và có ảnh hưởng rõ nét nhờ vốn hóa lớn. MWG chốt phiên sáng giảm 0,39%, đóng
cửa tăng 1,03% tương đương đảo chiều 1,43% trong phiên chiều. VPL cũng lấy lại
toàn bộ mức giảm 1,12% trong phiên sáng và lui về tham chiếu. Đây là hai cổ phiếu
duy nhất có biến động giá tích cực rõ nét ngoài VIC, nhưng vốn hóa lại chưa đủ
lớn để giúp điểm số tăng nhiều hơn.
VN30-Index đóng cửa tăng 0,46% với 22 mã tăng/5 mã giảm, tệ
hơn phiên sáng một chút (25 mã tăng/4 mã giảm). Những cổ phiếu mạnh hàng đầu tiếp
tục là những mã vốn hóa trung bình như VRE, VJC, GVR. Phía giảm đáng chú ý là
STB bất ngờ lao dốc mạnh 1,94% và toàn bộ mức giảm này xuất hiện buổi chiều. Đây
có thể là hiệu ứng chốt lời khi hôm qua STB là một trong những cổ phiếu tăng tốt
nhất rổ VN30 cùng với ACB.
Với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tình hình cải thiện rõ nét. Điều
này cũng không mấy bất ngờ vì từ sáng hai nhóm này đã khả quan hơn hẳn VN30. Độ
rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 197 mã tăng/103 mã giảm, không thay đổi nhiều
so với phiên sáng, nhưng số tăng mạnh vượt 2% từ 40 mã thành 53 mã. HSL, LDG,
VPG, TSC, C32, BKG, DLG kịch trần với thanh khoản nhỏ. Duy nhất CII là ấn tượng
với thanh khoản 548,2 tỷ đồng và giá tăng hết biên độ. Nhóm tăng với giao dịch
vài chục tỷ khá nhiều NLG tăng 3,68%, SBT tăng 3,41%, PC1 tăng 3,13%, VCG tăng
3,1%, OCB tăng 2,88%, VAB tăng 2,82%, DIG tăng 2,79%, DXS tăng 2,74%, TCH tăng
2,7%...
Tính chung cả phiên, thanh khoản rổ VN30 sụt giảm 19% so với
hôm qua, tương đương giảm tuyệt đối 1.320 tỷ đồng. Tuy vậy toàn sàn HoSE khớp lệnh
chỉ giảm 4%, tương đương 453 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với các cổ phiếu vừa
và nhỏ đã tăng thanh khoản để bù lại đáng kể.
Việc dòng tiền dịch chuyển nhẹ sang cổ phiếu vừa và nhỏ cho
thấy tâm lý tìm kiếm cơ hội đầu cơ nhanh đang xuất hiện. Trong bối cảnh thanh
khoản tổng thể rất kém, lực kéo để giá cổ phiếu lên tăng mạnh là bất khả thi.
Trong khi đó các mã giao dịch loanh quanh vài tỷ đồng tới vài chục tỷ đồng lại
có điều kiện thuận lợi hơn. Trong 53 cổ phiếu tăng vượt 2% phiên nay, chỉ có 5
cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng.
Khối ngoại chiều nay tăng khá mạnh cường độ giao dịch nhưng
chủ yếu qua thỏa thuận. Khối này mua vào thêm 5.313,4 tỷ đồng và bán ra 5.470,4
tỷ, tương ứng bán ròng 157 tỷ. Mức này là khá nhẹ so với buổi sáng (-422,3 tỷ đồng).
Các cổ phiếu bị bán chính là MBB -87,5 tỷ, VPB -77,2 tỷ, SSI -51,2 tỷ, VHM
-50,4 tỷ, STB -46 tỷ. Phía mua ròng có VJC +46 tỷ, CII +38,8 tỷ, MWG +30 tỷ.
Việc VN-Index đóng cửa vượt lên 1803,71 điểm là tín hiệu tích
cực về tâm lý khi ngưỡng hỗ trợ để mất đã giành lại thành công. Tuy nhiên biên độ
phục hồi chưa thuyết phục, thậm chí còn kém cả nhịp “bull-trap” tuần trước. Ngoài
ra thanh khoản cũng không có tín hiệu cải thiện khi trung bình 3 phiên của tuần
này giá trị khớp lệnh hai sàn vẫn giảm khoảng 9% so với trung bình tuần trước,
mới đạt 13.458 tỷ đồng/phiên.
Cổ phiếu ngân hàng: Cần theo dõi chặt chẽ nợ xấu từ nhóm bất động sản
13:54, 10/06/2026
Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ
13:02, 10/06/2026
Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap
Điểm danh loạt cổ phiếu an toàn, tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng
Các nhóm ngành như Thực phẩm, Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.
Cổ phiếu ngân hàng: Cần theo dõi chặt chẽ nợ xấu từ nhóm bất động sản
Sau kết quả quý 1/2026 tích cực hơn kỳ vọng, ngành ngân hàng bước vào nửa cuối năm vẫn còn nhiều thách thức. Áp lực thanh khoản, biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và chất lượng tài sản suy yếu đã bắt đầu bộc lộ từ những quý đầu năm và nhiều khả năng sẽ còn kéo dài.
Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ
Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đã được phê duyệt và cần phải đi vào thực tiễn. Quỹ đầu tư nội địa chính là “bệ đỡ” bền vững chắc nhất cho thị trường.
Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap
Sự ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo điều kiện cho giao dịch tích cực hơn trong sáng nay và VN-Index tăng “có đảm bảo” khi số mã xanh nhiều gấp 2,2 lần số mã đỏ. Bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips giảm mạnh 12% trong khi toàn sàn HoSE lại tăng gần 9%.
SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn
SSI Research duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: