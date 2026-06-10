VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp

Áp lực bán tiếp tục nhẹ trong phiên chiều nay tạo điều kiện cho mặt bằng giá được neo cao dù thanh khoản vẫn rất thấp. Sự bứt phá của một số trụ như VIC giúp VN-Index nhích lên cao hơn bất chấp số lớn cổ phiếu trong rổ VN30 hạ độ cao so với phiên sáng.

Kết phiên VN-Index tăng 0,59% tương đương +10,66 điểm, tốt hơn phiên sáng một chút (+0,46%/+8,21 điểm). VIC chiều nay tăng cao hơn tới 1,29% so với mức chốt buổi sáng, vượt tham chiếu 1,45%. Lẽ ra với sức mạnh của VIC, điểm số sẽ còn tốt hơn nữa, nếu không có hiện tượng lùi giá ở nhiều blue-chips khác.

Thống kê cho thấy rổ VN30 có tới 17 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 9 mã có cải thiện. VIC là một trong những trụ hiếm hoi tăng giá cao thêm và có ảnh hưởng rõ nét nhờ vốn hóa lớn. MWG chốt phiên sáng giảm 0,39%, đóng cửa tăng 1,03% tương đương đảo chiều 1,43% trong phiên chiều. VPL cũng lấy lại toàn bộ mức giảm 1,12% trong phiên sáng và lui về tham chiếu. Đây là hai cổ phiếu duy nhất có biến động giá tích cực rõ nét ngoài VIC, nhưng vốn hóa lại chưa đủ lớn để giúp điểm số tăng nhiều hơn.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,46% với 22 mã tăng/5 mã giảm, tệ hơn phiên sáng một chút (25 mã tăng/4 mã giảm). Những cổ phiếu mạnh hàng đầu tiếp tục là những mã vốn hóa trung bình như VRE, VJC, GVR. Phía giảm đáng chú ý là STB bất ngờ lao dốc mạnh 1,94% và toàn bộ mức giảm này xuất hiện buổi chiều. Đây có thể là hiệu ứng chốt lời khi hôm qua STB là một trong những cổ phiếu tăng tốt nhất rổ VN30 cùng với ACB.

Với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tình hình cải thiện rõ nét. Điều này cũng không mấy bất ngờ vì từ sáng hai nhóm này đã khả quan hơn hẳn VN30. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 197 mã tăng/103 mã giảm, không thay đổi nhiều so với phiên sáng, nhưng số tăng mạnh vượt 2% từ 40 mã thành 53 mã. HSL, LDG, VPG, TSC, C32, BKG, DLG kịch trần với thanh khoản nhỏ. Duy nhất CII là ấn tượng với thanh khoản 548,2 tỷ đồng và giá tăng hết biên độ. Nhóm tăng với giao dịch vài chục tỷ khá nhiều NLG tăng 3,68%, SBT tăng 3,41%, PC1 tăng 3,13%, VCG tăng 3,1%, OCB tăng 2,88%, VAB tăng 2,82%, DIG tăng 2,79%, DXS tăng 2,74%, TCH tăng 2,7%...

Tính chung cả phiên, thanh khoản rổ VN30 sụt giảm 19% so với hôm qua, tương đương giảm tuyệt đối 1.320 tỷ đồng. Tuy vậy toàn sàn HoSE khớp lệnh chỉ giảm 4%, tương đương 453 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với các cổ phiếu vừa và nhỏ đã tăng thanh khoản để bù lại đáng kể.

Việc dòng tiền dịch chuyển nhẹ sang cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy tâm lý tìm kiếm cơ hội đầu cơ nhanh đang xuất hiện. Trong bối cảnh thanh khoản tổng thể rất kém, lực kéo để giá cổ phiếu lên tăng mạnh là bất khả thi. Trong khi đó các mã giao dịch loanh quanh vài tỷ đồng tới vài chục tỷ đồng lại có điều kiện thuận lợi hơn. Trong 53 cổ phiếu tăng vượt 2% phiên nay, chỉ có 5 cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay tăng khá mạnh cường độ giao dịch nhưng chủ yếu qua thỏa thuận. Khối này mua vào thêm 5.313,4 tỷ đồng và bán ra 5.470,4 tỷ, tương ứng bán ròng 157 tỷ. Mức này là khá nhẹ so với buổi sáng (-422,3 tỷ đồng). Các cổ phiếu bị bán chính là MBB -87,5 tỷ, VPB -77,2 tỷ, SSI -51,2 tỷ, VHM -50,4 tỷ, STB -46 tỷ. Phía mua ròng có VJC +46 tỷ, CII +38,8 tỷ, MWG +30 tỷ.

Việc VN-Index đóng cửa vượt lên 1803,71 điểm là tín hiệu tích cực về tâm lý khi ngưỡng hỗ trợ để mất đã giành lại thành công. Tuy nhiên biên độ phục hồi chưa thuyết phục, thậm chí còn kém cả nhịp “bull-trap” tuần trước. Ngoài ra thanh khoản cũng không có tín hiệu cải thiện khi trung bình 3 phiên của tuần này giá trị khớp lệnh hai sàn vẫn giảm khoảng 9% so với trung bình tuần trước, mới đạt 13.458 tỷ đồng/phiên.