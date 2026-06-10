Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp

Kim Phong

10/06/2026, 15:34

Áp lực bán tiếp tục nhẹ trong phiên chiều nay tạo điều kiện cho mặt bằng giá được neo cao dù thanh khoản vẫn rất thấp. Sự bứt phá của một số trụ như VIC giúp VN-Index nhích lên cao hơn bất chấp số lớn cổ phiếu trong rổ VN30 hạ độ cao so với phiên sáng.

VN-Index và các đường MA 20 ngày, 50 ngày và 100 ngày.
VN-Index và các đường MA 20 ngày, 50 ngày và 100 ngày.

Kết phiên VN-Index tăng 0,59% tương đương +10,66 điểm, tốt hơn phiên sáng một chút (+0,46%/+8,21 điểm). VIC chiều nay tăng cao hơn tới 1,29% so với mức chốt buổi sáng, vượt tham chiếu 1,45%. Lẽ ra với sức mạnh của VIC, điểm số sẽ còn tốt hơn nữa, nếu không có hiện tượng lùi giá ở nhiều blue-chips khác.

Thống kê cho thấy rổ VN30 có tới 17 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 9 mã có cải thiện. VIC là một trong những trụ hiếm hoi tăng giá cao thêm và có ảnh hưởng rõ nét nhờ vốn hóa lớn. MWG chốt phiên sáng giảm 0,39%, đóng cửa tăng 1,03% tương đương đảo chiều 1,43% trong phiên chiều. VPL cũng lấy lại toàn bộ mức giảm 1,12% trong phiên sáng và lui về tham chiếu. Đây là hai cổ phiếu duy nhất có biến động giá tích cực rõ nét ngoài VIC, nhưng vốn hóa lại chưa đủ lớn để giúp điểm số tăng nhiều hơn.

VN30-Index đóng cửa tăng 0,46% với 22 mã tăng/5 mã giảm, tệ hơn phiên sáng một chút (25 mã tăng/4 mã giảm). Những cổ phiếu mạnh hàng đầu tiếp tục là những mã vốn hóa trung bình như VRE, VJC, GVR. Phía giảm đáng chú ý là STB bất ngờ lao dốc mạnh 1,94% và toàn bộ mức giảm này xuất hiện buổi chiều. Đây có thể là hiệu ứng chốt lời khi hôm qua STB là một trong những cổ phiếu tăng tốt nhất rổ VN30 cùng với ACB.

Với nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tình hình cải thiện rõ nét. Điều này cũng không mấy bất ngờ vì từ sáng hai nhóm này đã khả quan hơn hẳn VN30. Độ rộng sàn HoSE cuối phiên ghi nhận 197 mã tăng/103 mã giảm, không thay đổi nhiều so với phiên sáng, nhưng số tăng mạnh vượt 2% từ 40 mã thành 53 mã. HSL, LDG, VPG, TSC, C32, BKG, DLG kịch trần với thanh khoản nhỏ. Duy nhất CII là ấn tượng với thanh khoản 548,2 tỷ đồng và giá tăng hết biên độ. Nhóm tăng với giao dịch vài chục tỷ khá nhiều NLG tăng 3,68%, SBT tăng 3,41%, PC1 tăng 3,13%, VCG tăng 3,1%, OCB tăng 2,88%, VAB tăng 2,82%, DIG tăng 2,79%, DXS tăng 2,74%, TCH tăng 2,7%...

VnEconomy

Tính chung cả phiên, thanh khoản rổ VN30 sụt giảm 19% so với hôm qua, tương đương giảm tuyệt đối 1.320 tỷ đồng. Tuy vậy toàn sàn HoSE khớp lệnh chỉ giảm 4%, tương đương 453 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với các cổ phiếu vừa và nhỏ đã tăng thanh khoản để bù lại đáng kể.

Việc dòng tiền dịch chuyển nhẹ sang cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy tâm lý tìm kiếm cơ hội đầu cơ nhanh đang xuất hiện. Trong bối cảnh thanh khoản tổng thể rất kém, lực kéo để giá cổ phiếu lên tăng mạnh là bất khả thi. Trong khi đó các mã giao dịch loanh quanh vài tỷ đồng tới vài chục tỷ đồng lại có điều kiện thuận lợi hơn. Trong 53 cổ phiếu tăng vượt 2% phiên nay, chỉ có 5 cổ phiếu thanh khoản trên trăm tỷ đồng.

Khối ngoại chiều nay tăng khá mạnh cường độ giao dịch nhưng chủ yếu qua thỏa thuận. Khối này mua vào thêm 5.313,4 tỷ đồng và bán ra 5.470,4 tỷ, tương ứng bán ròng 157 tỷ. Mức này là khá nhẹ so với buổi sáng (-422,3 tỷ đồng). Các cổ phiếu bị bán chính là MBB -87,5 tỷ, VPB -77,2 tỷ, SSI -51,2 tỷ, VHM -50,4 tỷ, STB -46 tỷ. Phía mua ròng có VJC +46 tỷ, CII +38,8 tỷ, MWG +30 tỷ.

Việc VN-Index đóng cửa vượt lên 1803,71 điểm là tín hiệu tích cực về tâm lý khi ngưỡng hỗ trợ để mất đã giành lại thành công. Tuy nhiên biên độ phục hồi chưa thuyết phục, thậm chí còn kém cả nhịp “bull-trap” tuần trước. Ngoài ra thanh khoản cũng không có tín hiệu cải thiện khi trung bình 3 phiên của tuần này giá trị khớp lệnh hai sàn vẫn giảm khoảng 9% so với trung bình tuần trước, mới đạt 13.458 tỷ đồng/phiên.

Cổ phiếu ngân hàng: Cần theo dõi chặt chẽ nợ xấu từ nhóm bất động sản

13:54, 10/06/2026

Cổ phiếu ngân hàng: Cần theo dõi chặt chẽ nợ xấu từ nhóm bất động sản

Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ

13:02, 10/06/2026

Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

12:06, 10/06/2026

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

Từ khóa:

cổ phiếu VIC cổ phiếu vừa và nhỏ nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 1800 điểm

Đọc thêm

Điểm danh loạt cổ phiếu an toàn, tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng

Điểm danh loạt cổ phiếu an toàn, tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng

Các nhóm ngành như Thực phẩm, Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

Cổ phiếu ngân hàng: Cần theo dõi chặt chẽ nợ xấu từ nhóm bất động sản

Cổ phiếu ngân hàng: Cần theo dõi chặt chẽ nợ xấu từ nhóm bất động sản

Sau kết quả quý 1/2026 tích cực hơn kỳ vọng, ngành ngân hàng bước vào nửa cuối năm vẫn còn nhiều thách thức. Áp lực thanh khoản, biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và chất lượng tài sản suy yếu đã bắt đầu bộc lộ từ những quý đầu năm và nhiều khả năng sẽ còn kéo dài.

Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ

Đề xuất sửa Luật tổ chức tín dụng cho phép các ngân hàng được trực tiếp phân phối chứng chỉ quỹ

Đề án tái cấu trúc nhà đầu tư và phát triển ngành quỹ đã được phê duyệt và cần phải đi vào thực tiễn. Quỹ đầu tư nội địa chính là “bệ đỡ” bền vững chắc nhất cho thị trường.

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

Sự ổn định của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tạo điều kiện cho giao dịch tích cực hơn trong sáng nay và VN-Index tăng “có đảm bảo” khi số mã xanh nhiều gấp 2,2 lần số mã đỏ. Bất ngờ là thanh khoản nhóm blue-chips giảm mạnh 12% trong khi toàn sàn HoSE lại tăng gần 9%.

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

SSI Research duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Hà Nội xem xét đề xuất xây “chung cư nuôi lợn” nhiều tầng

Thị trường

2

Hà Tĩnh: Đón dự án gần 900 tỷ đồng sản xuất cánh tuabin gió tại Vũng Áng

Chuyển động xanh

3

Việt Nam và Campuchia nâng tầm hợp tác toàn diện ngành nông nghiệp

Thị trường

4

Từ 1/7, khám chữa bệnh đúng tuyến, dưới 379.500 đồng được Bảo hiểm thanh toán toàn bộ

Dân sinh

5

Đề xuất bổ sung Ngày Văn hóa Việt nam 24/11 vào các ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy