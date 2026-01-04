TP. Hồ Chí Minh chấp thuận cho Masterise nghiên cứu, đề xuất đầu tư metro số 3

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ban quản lý Đường sắt đô thị về việc giao CTCP Tập đoàn Masterise sử dụng nguồn vốn tự có để thực hiện công tác khảo sát, nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 (An Hạ - Hiệp Bình Phước).

Theo UBND Thành phố, việc chấp thuận này không đồng nghĩa với việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chuẩn bị đầu tư hay chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành.

Đồng thời, UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết trường hợp hồ sơ đề xuất dự án không được cấp thẩm quyền phê duyệt, hoặc quá thời gian được giao nhưng chưa hoàn thành đề xuất dự án, doanh nghiệp phải tự chịu toàn bộ kinh phí thực hiện và bàn giao sản phẩm nghiên cứu cho Ban quản lý Đường sắt đô thị để phục vụ công tác quản lý Nhà nước, khai thác dữ liệu theo quy định.

Trong quá trình khảo sát, nghiên cứu và đề xuất đầu tư, công ty có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị có liên quan; thực hiện đầy đủ các nội dung theo đề nghị của Sở Tài chính; bảo đảm sản phẩm nghiên cứu được xem xét, đánh giá toàn diện, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, hiệu quả và tính khả thi; phù hợp với định hướng, quy hoạch chung và quy hoạch chuyên ngành giao thông đô thị của TP. Hồ Chí Minh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố giao Ban quản lý đường sắt đô thị tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án thuộc mạng lưới đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1195/QĐ-UBND của UBND TP; phối hợp, hỗ trợ CTCP Tập đoàn Masterise trong quá trình nghiên cứu; tiếp nhận, quản lý và khai thác kết quả nghiên cứu theo quy định.

Đồng thời, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, hỗ trợ nghiên cứu; bảo đảm đồng bộ quy hoạch, công nghệ, tiêu chuẩn kỹ thuật và phương án vận hành; hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và thống nhất trong quản lý, phát triển mạng lưới đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, doanh nghiệp này đã có văn bản gửi đến UBND TP. Hồ Chí Minh, đề xuất nghiên cứu tuyến metro số 3 (đoạn Hiệp Bình Phước - An Hạ) theo hình thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Tuyến metro số 3 có tổng chiều dài gần 46 km, hướng tuyến đi qua các trục giao thông chính gồm An Hạ - Lê Minh Xuân - ga Tân Kiên - Quốc lộ 1 - Kinh Dương Vương - Hồng Bàng - Hùng Vương - ngã sáu Cộng Hòa - Nguyễn Thị Minh Khai - Xô Viết Nghệ Tĩnh - quốc lộ 13 - depot Hiệp Bình Phước.

Tuyến sẽ kết nối với tuyến metro số 2 (Thủ Dầu Một – TP. Hồ Chí Minh) tại depot Hiệp Bình Phước, để tạo thành một tuyến đường sắt đô thị xuyên suốt từ khu vực Bình Dương cũ đến khu vực trung tâm thành phố.