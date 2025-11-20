Thứ Sáu, 21/11/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Sức hút Đà Nẵng trên bản đồ dòng tiền: Từ tăng trưởng du lịch đến bất động sản biểu tượng

Tuấn Sơn

20/11/2025, 15:16

Đà Nẵng đang trở thành điểm đến chiến lược của dòng tiền lớn, khi hạ tầng, du lịch và bất động sản biểu tượng cùng tạo nên sức bật mới. Thành phố biển này dần định hình danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút giới tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị dài hạn.

ĐỘNG LỰC GIÚP ĐÀ NẴNG THÀNH TÂM ĐIỂM DÒNG TIỀN

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã vươn mình thành một đô thị năng động, hội nhập sâu với khu vực và thế giới. Thành phố biển này đang bước sang một chương mới với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới và điểm đến đầu tư mang tầm khu vực.

Du lịch vẫn là nền tảng quan trọng nhất giúp Đà Nẵng nổi bật trên bản đồ toàn cầu. Trong 10 tháng đầu năm 2025, thành phố đón khoảng 15,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó gần 6,3 triệu lượt là khách quốc tế, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu lưu trú đạt 44.503 tỷ đồng, chiếm hơn 21% tổng doanh thu bán lẻ dịch vụ, phản ánh sức chi tiêu mạnh mẽ và nhu cầu trải nghiệm cao cấp. Công suất phòng trung bình đạt 55 - 60%, với khối khách sạn 4 - 5 sao đạt 65 - 70%, nhiều khách sạn tại các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hội An vượt 80%.

Theo một nghiên cứu của Avison Young Việt Nam, giá thuê trung bình của khách sạn 4 - 5 sao tại Đà Nẵng đạt 180 USD/phòng/đêm.

Đà Nẵng đang chứng tỏ sức hút trên bản đồ dòng tiền. Ảnh: ROX.
Đà Nẵng đang chứng tỏ sức hút trên bản đồ dòng tiền. Ảnh: ROX.

Tại hội thảo “Đà Nẵng - Nơi đầu tư gặp phong cách sống”, các chuyên gia cho rằng: Nhìn từ góc độ thị trường lưu trú cao cấp, Đà Nẵng đang cho thấy sức bật rõ nét khi ROI trung bình đạt 7 - 9%/năm, công suất khai thác phòng ổn định ở mức 70 - 80%, đặc biệt nhờ lợi thế vị trí trung tâm và dòng khách quốc tế tăng đều đặn. Mỗi năm, giá trị tài sản tăng trung bình 10 - 15%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào một đô thị vừa có biển - núi - sông hội tụ, vừa giữ được nhịp phát triển bền vững.

Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan.com.vn cho thấy, phân khúc chung cư Đà Nẵng lọt top các thành phố du lịch có hiệu suất đầu tư cao nhất trong 2 năm qua, với mức tăng giá 146% so với quý 1/2023.

Hạ tầng chiến lược đang tạo cú hích mới cho Đà Nẵng, củng cố năng lực kết nối và vận hành đô thị. Cảng nước sâu Liên Chiểu, Khu Thương mại Tự do 1.881 ha và Khu Công nghệ cao 3.656 ha đang hình thành hệ sinh thái logistics - sản xuất - xuất khẩu hiện đại, thu hút mạnh vốn đầu tư từ Mỹ, Nhật, Hàn, Singapore... Cùng với đó, thành phố cũng chi hơn 130 triệu USD để nâng cấp sân bay, vành đai và giao thông thông minh.

Hạ tầng đồng bộ và sức bật du lịch mạnh mẽ đang đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của dòng vốn tìm kiếm tài sản biểu tượng và giá trị bền vững. Đặc biệt, các bất động sản cao cấp ven sông Hàn hay tọa lạc gần khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế tương lai đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

CƠ HỘI HIẾM CÓ NẮM BẮT GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ SỚM

Thị trường Đà Nẵng đang chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ của các thương hiệu khách sạn quốc tế và nhà phát triển bất động sản hàng đầu. Sự hội tụ này sẽ mang đến những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản cao cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của các dự án bất động sản biểu tượng (còn gọi là trophy asset) với những chuẩn mực dẫn dắt thị trường, sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn.

Theo các chuyên gia, khác với bất động sản phổ thông, các dự án biểu tượng (trophy asset) chỉ xuất hiện một lần tại vị trí độc nhất, với gu thẩm mỹ nổi bật, khẳng định vị thế của người sở hữu. Yếu tố khan hiếm khiến chúng trở thành một “tài sản phòng thủ”, nơi trú ẩn an toàn của dòng vốn qua các đợt biến động. Khi hoàn thiện, “hiệu ứng biểu tượng” sẽ giúp các tài sản này có mức gia tăng giá trị vượt trung bình thị trường.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư quan tâm tới giá trị bền vững, những dự án có pháp lý minh bạch, quyền sở hữu lâu dài và được quản lý bởi thương hiệu quốc tế uy tín luôn là lựa chọn an toàn.

Trong loạt dự án cao cấp đang dần thành hình bên sông Hàn, The Legend Danang đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Tọa lạc ven sông Hàn, ngay cạnh cầu Rồng, dự án sở hữu vị trí “trung tâm của trung tâm” hiếm có, đảm bảo cả giá trị thương mại lẫn khả năng khai thác du lịch lâu dài. Dự án cũng mang dấu ấn thiết kế từ HBA Singapore, được kỳ vọng là “biểu tượng tương lai” của thành phố. Hiện dự án này đang đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ hoàn tất phần ngầm trong tháng 12/2025.

The Legend Danang quy tụ nhiều yếu tố giúp duy trì lợi thế dài hạn, đón sóng tăng trưởng mới. Ảnh: ROX.
The Legend Danang quy tụ nhiều yếu tố giúp duy trì lợi thế dài hạn, đón sóng tăng trưởng mới. Ảnh: ROX.

The Legend Danang cũng quy tụ những chuẩn mực vận hành hàng đầu. Accor - Ennismore đảm nhiệm quản lý tòa tháp khách sạn 5* mang thương hiệu Hyde, trong khi CBRE là đơn vị tư vấn vận hành khối căn hộ cao cấp. Nhà phát triển dự án ROX Signature cũng chia sẻ tầm nhìn để cùng các đối tác danh tiếng trong và ngoài nước kiến tạo nên một điểm đến biểu trưng cho đẳng cấp và phong cách sống tinh hoa bên bờ sông Hàn.

Với thiết kế tinh tế, vị trí chiến lược và vận hành quốc tế chuyên nghiệp, The Legend Danang hội tụ đầy đủ các yếu tố giúp duy trì lợi thế dài hạn và đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của thị trường.

Đà Nẵng đang vươn mình, khẳng định vị thế trên bản đồ hội nhập và dần trở thành danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút các chuyên gia tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững. Những dự án biểu tượng sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên, nơi nhà đầu tư tinh hoa có thể hiện thực hóa bản lĩnh tiên phong, kết hợp tầm nhìn dài hạn và nắm bắt cơ hội phát triển vượt trội của thành phố biển năng động đầy hứa hẹn này.

Từ khóa:

ROX Signature The Legend Danang

Đọc thêm

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 20/11/2025

Mức thu lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản áp dụng từ 20/11/2025

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 109/2025/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/11/2025…

Masterise Homes dẫn dắt và kết nối xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living Summit 2025

Masterise Homes dẫn dắt và kết nối xu hướng không gian sống hàng hiệu tại Branded Living Summit 2025

Branded Living Summit 2025 phác họa bức tranh mới của bất động sản cao cấp Việt Nam, nơi ba động lực vĩ mô và nhu cầu sống xứng tầm mở ra giai đoạn phát triển bùng nổ, đưa Việt Nam trở thành điểm sáng mới của bất động sản cao cấp châu Á trong kỷ nguyên mới.

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, thảo luận tại tổ về Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các đại biểu đã phân tích những điểm còn bất cập trong công tác thu hồi đất, định giá, bồi thường và tái định cư…

Đà Nẵng điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư đối với 3 khu chung cư

Đà Nẵng điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư đối với 3 khu chung cư

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành một loạt quyết định phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường, tái định cư của 3 khu chung cư: Thuận Phước, Hòa Minh và chung cư Lâm đặc sản Hòa Cường.

Cen Land và Cen EcoTech quyết tâm nâng cao chất lượng nghề môi giới bất động sản

Cen Land và Cen EcoTech quyết tâm nâng cao chất lượng nghề môi giới bất động sản

Thiếu chứng chỉ hành nghề đang trở thành “điểm nghẽn” của thị trường bất động sản, khi 89% môi giới chưa đủ điều kiện pháp lý, trong khi nhu cầu được chuẩn hóa và tham gia kỳ thi sát hạch ngày càng cao.

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

eMagazine

Xi măng xanh: Giải pháp bền vững cho một tương lai xanh

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Thế giới

Những thương hiệu mất giá trị nhiều nhất năm 2025, Starbucks dẫn đầu

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

eMagazine

Hơn một thập kỷ đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến tạo tăng trưởng bền vững

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu carbon xanh quốc gia, lộ trình giảm phát thải từ carbon xanh

Kinh tế xanh

2

USD tăng giá mạnh, Yên Nhật xuống mức thấp nhất 10 tháng

Thế giới

3

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Ngành giáo dục không "ôm" việc đào tạo chuyên sâu y tế

Dân sinh

4

An Giang vươn tầm trung tâm kinh tế biển quốc gia

Tiêu điểm

5

Organon và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam hợp tác thúc đẩy quyền và sức khỏe sinh sản cho người Việt

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy