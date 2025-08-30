Thứ Bảy, 30/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Khối ngoại bán ròng thêm 3.600 tỷ trước kỳ nghỉ Lễ

Thu Minh

30/08/2025, 09:10

Nhà đầu tư nước ngoài phiên cuối tuần bán ròng 3563.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3620.9 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bất chấp áp lực bán vẫn cực rát từ các nhà đầu tư nước ngoài, Vn-INdex đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần tăng nhẹ hơn 1 điểm đứng ở mốc 1.682 với độ rộng tương đối đẹp 172 mã tăng trên 149 mã giảm điểm.

Lại là ngân hàng và chứng khoán dẫn dắt thị trường nhờ triển vọng nâng hạng và sàn giao dịch tiền số trong thời gian tới. Nhóm ngân hàng hôm nay thậm chí còn khởi sắc hơn hôm qua khi đồng loạt tăng giá nhiều mã tăng trung bình 2-3% như VPB, HDB, VIB, SHB, EIB... Chỉ có một vài cổ phiếu phải điều chỉnh như CTG, VCB giảm không đáng kể 0,58%.

Chứng khoán bùng nổ dữ dội hơn, đến VND hôm nay cũng bật tăng kịch trần, ngoài ra còn có 7 cổ phiếu khác tím lịm như DSE, ORS, AGR, TCI... Nhiều cổ phiếu không kém phần sôi nổi như SHS tăng gần 7%; VCI tăng 4,32%; HCM, MBS, BSI trong khi SSI có phần yếu ớt hơn sau chuỗi ngày dẫn sóng hay VIX còn giảm 1,82%.

Ở nhóm bất động sản, cổ phiếu họ nhà Vin những ngày gần đây trở thành kẻ phá bĩnh thị trường khi không còn thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, VIC nay giảm thêm 1,38%; VRE giảm 0,98% nhóm vốn hóa nhỏ hơn duy trì lực hấp dẫn hàng loạt vẫn xanh mướt như KDH, NVL, DIG, PDR, DXS, SJS.

Thị trường tiếp tục trong tình trạng phân hóa, ngoài những nhóm trên, thép hôm nay cũng tăng 1,36%, kim loại, thực phẩm. Ngược lại, điện, dầu khí, công nghệ thông tin, viễn thông vẫn bị bán ra chốt lời.

Ba sàn hôm nay khớp lệnh hơn 49.000 tỷ đồng. Hiện các thông tin và các chỉ báo cho thị trường vẫn ở trạng thái tích cực, nhiều hứa hẹn qua lễ hoặc giữa tháng 9 sẽ có đợt tăng giá mới.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3563.8 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 3620.9 tỷ đồng. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Bảo hiềm, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GMD, VC1, VCB, VND, TPB, IJC, BIC, CTD, DXS, BMP.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, HPG, FPT, SSI, VIX, VHM, STB, SHB, DXG

VnEconomy

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 3107.0 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 2943.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 13/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VIX, HPG, FPT, SSl, MBB, VPB, VND, SHB, EIB, BID.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán rồng 5/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng cá nhân & Gia dụng, Bảo hiểm. Top bán ròng có: VCI, VCB, GMD, ACB, MWG, NVL, BIC, HHV, IJC.

Tự doanh bán ròng 667.3 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 660.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 1/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Bảo hiểm. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VCB, E1VFVN30, DXG, FUEVFVND, KDH, HPG, VPB, MSN, SHB, BMP.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIX, MWG, GMD, FPT, HCM, HAH, VND, VHM, TPB, VRE.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 1184.3 tý đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 1337.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VND, BID, EIB, VCB, TPB, HPG, VIC, VSC, MSB, VCG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có MBB, FPT, MWG, STB, SSI, VPB, CTG, NVL, KBC, NLG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 1.928,6 tỷ đồng, giảm -31,8% so với phiên liền trước và đóng góp 3,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu VIB, với hơn 9,46 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 198,7 tỷ đồng được sang tay giữa các NĐT cá nhân và 12 triệu đơn vị cố phiếu tương đương 252 tỷ được Cả nhân trong nước mua từ Tổ chức trong nước.

Ngoài ra còn có giao dịch giữa tổ chức trong nước ở cổ phiếu TCB, với hơn 3,5 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 138,9 tỷ được sang tay.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Bất động sản, Thép, Công nghệ Thông tin, Dầu khí, Hóa chất trong khi giảm ở Ngân hàng, Thực phẩm, Bán lẻ, Kho bãi, Nuôi trồng nông & hải sản, Thiết bị điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: