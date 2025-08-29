Đỉnh 1700 trong tầm tay, khối ngoại lại tăng mạnh cường độ xả

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn dắt VN-Index đi lên, chốt phiên sáng nay đã tới 1690,76 điểm. Trong khi VIC và VHM cùng đỏ, 7/10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cho chỉ số là ngân hàng, bao gồm nhiều blue-chips. Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước tăng mạnh, hấp thụ lượng bán lớn của khối ngoại.

Độ rộng thị trường không quá tích cực, với 177 mã tăng/123 mã giảm trong VN-Index, nhưng điểm số vẫn khá tốt. Chỉ số tiến thêm 9,9 điểm nữa tương đương +0,59% so với tham chiếu. Điều này xác nhận sức mạnh của nhóm blue-chips, trong đó ngân hàng nổi bật.

VPB có phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp khi lên thêm 3,09%, trở thành cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất. BID tăng 1,18%, TCB tăng 1,14%, MBB tăng 2,57% là những blue-chips mạnh nhất trong Top 10 vốn hóa. Ngoài ra ACB tăng 2,54%, HDB tăng 3,38%, VIB tăng 2,03%, TPB tăng 1,2%. Toàn nhóm ngân hàng chỉ có duy nhất CTG giảm nhẹ 0,19% nhưng tới 14 mã tăng trên 1%.

Dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng không thực sự tốt. Tổng thanh khoản nhóm này trên sàn HoSE chỉ chiếm 28% giá trị khớp lệnh sàn, mức thấp nhât trong 12 phiên. Không mã nào thanh khoản đạt cỡ ngàn tỷ, lớn nhất là VPB với 920,3 tỷ, MBB với 901,1 tỷ, SHB với 549,4 tỷ… Trong khi đó tổng thanh khoản sàn HoSE tăng vọt gần 57% so với sáng hôm qua nhưng cổ phiếu ngân hàng chỉ tăng khoảng 45%.

Giao dịch lớn xuất hiện ở nhóm chứng khoán với VND dẫn đầu thị trường, đạt 1.564 tỷ đồng, giá tăng 6,9%; VIX với 1.313,6 tỷ, giá tăng 1,3%; SSI với 1.170,9 tỷ, giá tăng 2,98%; VCI với 849,9 tỷ, giá tăng 5,41%; HCM với 576,9 tỷ, giá tăng 4,61%. Nhiều cổ phiếu chứng khoán sáng nay còn giao dịch lớn hơn cả ngân hàng.

Mức tăng thanh khoản tuyệt đối của sàn HoSE sáng nay khoảng 7.791 tỷ đồng trong khi rổ VN30 chỉ tăng 2.377 tỷ đồng. Như vậy nhóm cổ phiếu ngoài blue-chips cũng xuất hiện thanh khoản khá tốt.

Trên nền thanh khoản tăng, sự phân hóa của sức mạnh giá cũng rất rõ. Trong 177 cổ phiếu xanh có 101 mã tăng hơn 1%. Khoảng 30 mã trong số này đạt thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Chỉ riêng 30 mã này đã chiếm 63,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này phản ánh sự tập trung rất lớn của dòng tiền và tạo hiệu ứng tăng giá. Phần còn lại giao dịch lẻ tẻ hoặc giá không tăng rõ rệt.

Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nhiều cổ phiếu thu hút thanh khoản rất ấn tượng và tăng giá mạnh. ORS, AGR, BCG, VND kịch trần. TCI tăng 5,86%, VCI tăng 5,41%, DSE tăng 5,37%, KHG tăng 4,94%, APG tăng 4,78%, HCM tăng 4,61%, VDS tăng 4,26%, CTS tăng 4,11%... là những cổ phiếu nổi bật.

Ở phía giảm, sức ép là nhất nhẹ, đa số cổ phiếu giao dịch nhỏ. Trong 123 mã đỏ chỉ có 46 mã giảm hơn 1% nhưng giao dịch hầu như chỉ dồn vào chừng chục mã khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm thanh khoản vài chục tỷ chỉ có DGW giảm 1,54%, FRT giảm 1,44%, GAS giảm 1,08%, ANV giảm 1,43%, VGC giảm 1,75%, GEE giảm 1,97%. Tính chung 46 cổ phiếu yếu nhất này chỉ chiếm 1,8% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng mạnh 60% so với sáng hôm qua, đạt 23.363 tỷ đồng. Sàn HoSE tăng gần 57%. Thanh khoản tăng nhưng độ rộng không quá lệch về một phía và tập trung cực cao vào số hạn chế cổ phiếu là đặc điểm nổi bật.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên sáng bán ròng cực mạnh gần 2.210 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị bán nhiều là MBB -264,2 tỷ, SSI -250,5 tỷ, FPT -174 tỷ, VIX -171,7 tỷ, HPG -166,6 tỷ, VPB -141 tỷ, STB -105,2 tỷ. Phía mua ròng có VCI +79,9 tỷ, GMD +65,5 tỷ, VND +58,7 tỷ.