Đỉnh 1700 trong tầm tay, khối ngoại lại tăng mạnh cường độ xả
Kim Phong
29/08/2025, 12:04
Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục dẫn dắt VN-Index đi lên, chốt phiên sáng nay đã tới 1690,76 điểm. Trong khi VIC và VHM cùng đỏ, 7/10 cổ phiếu kéo điểm tốt nhất cho chỉ số là ngân hàng, bao gồm nhiều blue-chips. Dòng tiền từ nhà đầu tư trong nước tăng mạnh, hấp thụ lượng bán lớn của khối ngoại.
Độ rộng thị trường không quá tích cực, với 177 mã tăng/123 mã
giảm trong VN-Index, nhưng điểm số vẫn khá tốt. Chỉ số tiến thêm 9,9 điểm nữa
tương đương +0,59% so với tham chiếu. Điều này xác nhận sức mạnh của nhóm
blue-chips, trong đó ngân hàng nổi bật.
VPB có phiên tăng mạnh thứ hai liên tiếp khi lên thêm 3,09%,
trở thành cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất. BID tăng 1,18%, TCB tăng 1,14%, MBB tăng
2,57% là những blue-chips mạnh nhất trong Top 10 vốn hóa. Ngoài ra ACB tăng
2,54%, HDB tăng 3,38%, VIB tăng 2,03%, TPB tăng 1,2%. Toàn nhóm ngân hàng chỉ có
duy nhất CTG giảm nhẹ 0,19% nhưng tới 14 mã tăng trên 1%.
Dòng tiền vào cổ phiếu ngân hàng không thực sự tốt. Tổng
thanh khoản nhóm này trên sàn HoSE chỉ chiếm 28% giá trị khớp lệnh sàn, mức thấp
nhât trong 12 phiên. Không mã nào thanh khoản đạt cỡ ngàn tỷ, lớn nhất là VPB với
920,3 tỷ, MBB với 901,1 tỷ, SHB với 549,4 tỷ… Trong khi đó tổng thanh khoản sàn
HoSE tăng vọt gần 57% so với sáng hôm qua nhưng cổ phiếu ngân hàng chỉ tăng khoảng
45%.
Giao dịch lớn xuất hiện ở nhóm chứng khoán với VND dẫn đầu
thị trường, đạt 1.564 tỷ đồng, giá tăng 6,9%; VIX với 1.313,6 tỷ, giá tăng 1,3%;
SSI với 1.170,9 tỷ, giá tăng 2,98%; VCI với 849,9 tỷ, giá tăng 5,41%; HCM với
576,9 tỷ, giá tăng 4,61%. Nhiều cổ phiếu chứng khoán sáng nay còn giao dịch lớn
hơn cả ngân hàng.
Mức tăng thanh khoản tuyệt đối của sàn HoSE sáng nay khoảng
7.791 tỷ đồng trong khi rổ VN30 chỉ tăng 2.377 tỷ đồng. Như vậy nhóm cổ phiếu
ngoài blue-chips cũng xuất hiện thanh khoản khá tốt.
Trên nền thanh khoản tăng, sự phân hóa của sức mạnh giá cũng
rất rõ. Trong 177 cổ phiếu xanh có 101 mã tăng hơn 1%. Khoảng 30 mã trong số này
đạt thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Chỉ riêng 30 mã này đã chiếm 63,1% tổng giá
trị khớp lệnh sàn HoSE. Điều này phản ánh sự tập trung rất lớn của dòng tiền và
tạo hiệu ứng tăng giá. Phần còn lại giao dịch lẻ tẻ hoặc giá không tăng rõ rệt.
Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ nhiều cổ phiếu thu hút thanh khoản rất
ấn tượng và tăng giá mạnh. ORS, AGR, BCG, VND kịch trần. TCI tăng 5,86%, VCI tăng
5,41%, DSE tăng 5,37%, KHG tăng 4,94%, APG tăng 4,78%, HCM tăng 4,61%, VDS tăng
4,26%, CTS tăng 4,11%... là những cổ phiếu nổi bật.
Ở phía giảm, sức ép là nhất nhẹ, đa số cổ phiếu giao dịch nhỏ.
Trong 123 mã đỏ chỉ có 46 mã giảm hơn 1% nhưng giao dịch hầu như chỉ dồn vào chừng
chục mã khớp lệnh từ 10 tỷ đồng trở lên. Nhóm thanh khoản vài chục tỷ chỉ có DGW
giảm 1,54%, FRT giảm 1,44%, GAS giảm 1,08%, ANV giảm 1,43%, VGC giảm 1,75%, GEE
giảm 1,97%. Tính chung 46 cổ phiếu yếu nhất này chỉ chiếm 1,8% tổng giá trị khớp
lệnh sàn HoSE.
Thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết sáng nay tăng mạnh
60% so với sáng hôm qua, đạt 23.363 tỷ đồng. Sàn HoSE tăng gần 57%. Thanh khoản
tăng nhưng độ rộng không quá lệch về một phía và tập trung cực cao vào số hạn
chế cổ phiếu là đặc điểm nổi bật.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng có một phiên sáng bán ròng cực mạnh
gần 2.210 tỷ đồng trên sàn HoSE. Các cổ phiếu bị bán nhiều là MBB -264,2 tỷ,
SSI -250,5 tỷ, FPT -174 tỷ, VIX -171,7 tỷ, HPG -166,6 tỷ, VPB -141 tỷ, STB
-105,2 tỷ. Phía mua ròng có VCI +79,9 tỷ, GMD +65,5 tỷ, VND +58,7 tỷ.
Tiền vào vơi dần, khối ngoại vẫn miệt mài bán, xả ròng gần 2.700 tỷ
21:29, 28/08/2025
Ngân hàng ồ ạt tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu, tổng giá trị lên tới 33.000 tỷ
16:02, 28/08/2025
Dòng tiền tổ chức trong nước gom ròng hơn 22.000 tỷ trong tháng qua, “tay to” đến từ đâu?
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: