Dự báo top 5 cổ phiếu trong hai chỉ số sắp ra mắt

Ngày 11/08/2025 HoSE công bố bộ Quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số các cổ phiếu công nghiệp hiện đại và công nghệ - VNMITECH và chỉ số các cổ phiếu VN50 tăng trưởng Vietnam Growth 50 Index - VN50 Growth.

Hai chỉ số này sẽ được xem xét định kỳ vào thứ Tư tuần thứ 3 của tháng 1 và tháng 7 hàng năm. VN50 GROWTH là bộ chỉ số bao gồm 50 cổ phiếu thành phần được chọn từ chỉ số VNAllshare, và đáp ứng được các tiêu chí: Giá trị vốn hóa điều chỉnh free-float tối thiểu 2.000 tỷ đồng, và giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 20 tỷ đồng/ngày.

Từ đó, 50 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất sẽ được chọn vào rổ chính thức, 10 cổ phiếu tiếp theo sẽ vào danh sách dự phòng. Tỷ trọng vốn hóa giới hạn 10% cho mỗi cổ phiếu và 40% cho nhóm cổ phiếu cùng ngành (phân ngành GICS cấp 1).

Dựa trên dữ liệu Chứng khoán MBS ước tính đến ngày 22/8, Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong VN50 Growth bao gồm: FPT, VIC, VHM, TCB, VPB chiếm 33% tỷ trọng vốn hóa. Chỉ số VN50 growth ước tăng 36,71% kể từ đầu năm so với mức tăng lần lượt 29,6% và 31,1% của VN-Index và VN30.

VNMITECH sẽ bao gồm các cổ phiếu thành phần tối thiểu là 30 và tối đa là 50 cổ phiếu được lựa chọn từ danh sách các cổ phiếu thành phần của chỉ số ngành VNAllshare Materials (nguyên vật liệu), VNAllshare Industrials (công nghiệp) và VNAllshare Information Technology (công nghệ thông tin), đáp ứng các tiêu chí sàng lọc của chỉ số.

Các cổ phiếu được lựa chọn phải thoả mãn các tiêu chí theo thứ tự ưu tiên lần lượt là giá trị vốn hoá điều chỉnh free-float tối thiểu 1.500 tỷ đồng và giá trị giao dịch khớp lệnh tối thiểu 20 tỷ đồng/ngày.

Tỷ trọng vốn hoá giới hạn 15% cho mỗi cổ phiếu và 25% với nhóm cổ phiếu chọn từ VNMAT, không áp dụng theo nhóm với các cổ phiếu được lựa chọn từ VNIND và VNIT.

Dựa trên dữ liệu MBS ước tính đến ngày 22/8, Top 5 cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong VNMITECH bao gồm: HPG, FPT, GEX, VJC, GMD chiếm 64% tỷ trọng vốn hóa. Chỉ số VNMITECH tăng trưởng 13,9% kể từ đầu năm so với mức tăng lần lượt 29,6% và 31,1% của VN-Index và VN30.