Công ty chứng khoán nhận định gì khi VN-Index áp sát mốc 1700 lần nữa?

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 29/8/2025

Kết phiên VN-Index tăng 8,08 điểm, tương đương 0,48% lên mốc 1.680,86 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 0,25 điểm, tương đương 0,09% lên 276,63 điểm.

VN-Index đã quay trở lại sát vùng cản tâm lý quanh 1.700 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index đã quay trở lại sát vùng cản tâm lý quanh 1700 điểm và nhiều khả năng sẽ tiếp tục được neo giữ điểm số trong phiên hôm nay nhờ sự hỗ trợ luân phiên của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Mặc dù đà tăng ngắn hạn của thị trường chưa kết thúc nhưng thị trường có thể sẽ phải đối mặt với các nhịp rung lắc xuất hiện đan xen trong phiên cùng diễn biến phân hóa mạnh của các nhóm cổ phiếu khi di chuyển ở vùng cao.

Nhà đầu tư duy trì trạng thái nắm giữ và nâng dần các ngưỡng trailing stop cho các vị thế ngắn hạn đang có trong danh mục.

Đối với danh mục có tỷ trọng cổ phiếu cao và đang sử dụng đòn bẩy lớn, nhà đầu tư vẫn nên tận dụng các nhịp tăng điểm của thị trường trước nghỉ lễ để thực hiện bán giảm tỷ trọng”.

VN-Index có thể tích lũy thêm và tìm được điểm cân bằng mới trong vùng 1.660 – 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index giằng co trong vùng 1.660 – 1.685 cả ngày hôm nay trước khi đóng cửa tại mốc 1.680,86 điểm, tăng hơn 8 điểm so với hôm qua. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành

Dịch vụ tài chính dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Bán lẻ. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX, UPCOM và mua ròng trên sàn HNX. Cây nến rút chân hôm nay cho thấy lực bắt đáy đã xuất hiện tại SMA10. Trong những phiên tới, VN-Index có thể tích lũy thêm và tìm được điểm cân bằng mới trong vùng 1.660 – 1.700”.

VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index duy trì tăng trưởng trên hỗ trợ gần nhất quanh 1.650 điểm, hỗ trợ mạnh hơn 1.600 điểm. VN-Index đang chịu áp lực ở vùng đỉnh cũ, với tín hiệu bán chốt lãi ngắn hạn, cơ cấu ở nhiều mã sau giai đoạn tăng mạnh. VN30 tương tự với mức độ phân hóa cao, chịu áp lực bán ở vùng giá quanh 1.880 điểm.

Sau nhiều tuần giao dịch sôi động với thanh khoản trên HOSE hơn 50 ngàn tỉ đồng. Thị trường đã giao dịch chậm lại, thanh khoản bắt đầu giảm dần và giảm khá mạnh trong phiên hôm nay. Một phần do tâm lý trước kỳ nghĩ, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9. Một phần như chúng tôi đã nhận định các vị thế đầu cơ ngắn hạn sẽ suy giảm khi cơ hội sinh lợi ngắn hạn vượt trội thu hẹp. Thị trường cũng sắp kết thúc tháng 8/2025, bắt đầu tháng cuối của quí 3/2025. Sau giai đoạn tăng mạnh thị trường sẽ phân hóa trong giai đoạn đến. Thị trường sẽ trở lại các yếu tố định giá cơ bản và dựa trên kỳ vọng kết quả kinh doanh quí 3 sắp đến sau giai đoạn tăng mạnh.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Thị trường tiếp tục đi ngang trong vùng 1.670 - 1.700 trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index đóng cửa đạt mức 1.681 điểm (+0,5%). Thị trường tiếp tục hồi phục chủ yếu nhờ lực kéo từ các cổ phiếu thuộc nhóm Tài chính (như SHB, SSI và VIX). Thanh khoản thị trường ở mức thấp do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ dài ngày.

Chúng tôi nhận thấy các cổ phiếu Chứng khoán và Ngân hàng tiếp tục thu hút được dòng tiền sau nhịp điều chỉnh ngắn. Mặc dù vậy, thanh khoản thị trường vẫn đang duy trì ở mức thấp cho thấy phần nào sự thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ lễ. Do đó, chúng tôi duy trì quan điểm tại báo cáo trước với việc thị trường tiếp tục đi ngang trong vùng 1.670 - 1.700 trong các phiên tới. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu và hạn chế giải ngân mua mới”.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và chỉ số VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.694 điểm

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và chỉ số VN-Index có thể thử thách lại vùng kháng cự 1.694 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho nên kịch bản “sideways” có thể xảy ra với thanh khoản vẫn tiếp tục sụt giảm trong những phiên tới. Ngoài ra, chỉ báo tâm lý giảm trở lại cho thấy nhà đầu tư vẫn còn bi quan với diễn biến thị trường hiện tại.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức GIẢM. Do đó, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và chưa nên mua mới trong giai đoạn này”.

VN-Index vẫn có xác suất tích lũy với biên độ hẹp trong ngắn hạn để bứt phá lên trên vùng 1.700

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index hình thành nến Dragon fly doji nhờ lực cầu trong phiên chiều.

Ở khung đồ thị ngày, hầu hết các chỉ báo đều bẻ ngang cho thấy sự thận trọng, lưỡng lự của nhà đầu tư khi VN-Index tiệm cận lại khu vực kháng cự 1.700. Tuy nhiên việc 2 chỉ báo MACD và RSI chưa hình thành đỉnh tạo phân kỳ âm rõ ràng cùng với việc thanh khoản sụt giảm cho thấy VN-Index vẫn có xác suất tích lũy với biên độ hẹp trong ngắn hạn để bứt phá lên trên vùng 1.700.

Ở khung đồ thị giờ, hai chỉ báo MACD và RSI vẫn đang hướng lên và vượt qua đỉnh cũ gần nhất cho thấy động lượng của thị trường trong ngắn hạn vẫn đang được duy trì tốt. Thêm vào đó, chỉ báo CMF hướng lên trong cuối phiên chiều thể hiện thanh khoản mua chủ động đã gia tăng trở lại cùng với việc đường Tenkan vẫn đang hướng lên nên xác suất VN-Index sớm bứt phá khỏi khu vực kháng cự 1.700 là hoàn toàn có thể xảy ra.

VN-Index kết phiên trên mốc 1.680 điểm, cho thấy nỗ lực hồi phục của thị trường tiếp tục được củng cố. Dù các nhóm cổ phiếu vẫn có sự phân hóa, nhưng nhờ sự luân chuyển sôi động của dòng tiền, chỉ số duy trì được đà tăng và củng cố dần các vùng hỗ trợ. Với diễn biến hiện tại, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các mã mạnh trong danh mục, đồng thời tránh mua đuổi những cổ phiếu đang tăng mạnh trong phiên. Nhà đầu tư nên duy trì tỷ lệ vay ký quỹ ở mức an toàn và cân nhắc giải ngân từng phần vào nhóm ngành có tín hiệu thu hút dòng tiền như: chứng khoán và bán lẻ”.

Dự báo VN-Index sẽ kiểm định lại hỗ trợ 1.655 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VietCap - VCSC)

“Dự báo VN-Index sẽ kiểm định lại hỗ trợ ngày quanh đường MA5 (vùng 1.655 điểm). Ở kịch bản tích cực, đà tăng sẽ được củng cố nhờ lực cầu mới quanh hỗ trợ, tạo động lực cho chỉ số VN-Index vượt vùng đỉnh 1.695 điểm trong các phiên tiếp theo. Ở kịch bán kém khả quan với xác suất tương đương, chỉ số đóng cửa vi phạm hỗ trợ ngày kèm hoạt động bán diện rộng sẽ làm xấu cấu trúc tăng giá ngắn hạn và gia tăng khả năng kiểm định lại vùng 1.600 điểm”.

Xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế với kháng cự 1.690 – 1.700

(Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI – SSI)

“VN-Index đóng cửa tại 1.680,86 điểm, tăng 8,08 điểm (+0,48%). KLGD khớp lệnh 1,1 tỷ đơn vị.

Chỉ số VN-Index giữ vững trạng thái cân bằng với 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Quá trình tích lũy diễn ra trong bối cảnh thanh khoản duy trì thấp hơn bình quân 20 phiên, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi chờ đợi động lực dẫn dắt mới. Xu hướng tích cực vẫn chiếm ưu thế với kháng cự 1.690 – 1.700 và hỗ trợ cần lưu ý tại 1.640 – 1.660.”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.