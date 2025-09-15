Khối ngoại vẫn bán ròng gần 1.600 tỷ, cá nhân và tổ chức trong nước "đỡ"

Thanh khoản ba sàn duy trì ở vùng trung bình của 2 tháng trở lại, khớp lệnh hơn 42.000 tỷ đồng trong đó nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán như một thói quen, giá trị bán ròng 1576.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1329.5 tỷ đồng.

Xu hướng của thị trường vẫn được quyết định vào 45 phút giao dịch cuối phiên. Như thường lệ, Vn-Index đi quanh tham chiếu suốt cả ngày chỉ đến sau 2g chiều, thị trường mới bắt đầu có diễn biến tích cực hơn và rồi đóng cửa tăng mạnh 17,64 điểm tương ứng tăng 1,06% tiến về vùng giá 1.684,90.

Độ rộng đẹp với 238 mã tăng chỉ còn lại 76 cổ phiếu giảm điểm. Tiền đang có xu hướng đổ xô về nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, Chứng khoán, Vận tải, Năng lượng, Thép giao dịch tích cực.

Trong đó VIX hôm nay đóng cửa bật tăng hết biên độ hàng loạt cổ phiếu chứng khoán cũng rất khá như VND, VCI, MBS, tăng 2-3% nhờ câu chuyện kỳ vọng nâng hạng thị trường chứng khoán và thị trường tiền số. Cổ phiếu thép hôm nay cũng mạnh ở TVN, hóa chất phân bón có DGC, DPM, DCM cùng hàng loạt nhóm kim loại bùng nổ như MSR, KSB. Vận tải có HVN bật tăng kịch trần cùng với ACV tăng 2,93%.

Nhóm vốn hóa lớn bất động sản và ngân hàng ghi nhận sự phân hóa rõ nét hơn. Với ngân hàng, TCB, BID, CTG đang tích cực kéo điểm cho VN-Index trong khi trụ VCB đứng yên tham chiếu, VPB và HDB quay đầu giảm điểm.

Bất động sản tương tự khi VIC không thay đổi trong khi nhóm nhỏ hơn, cổ phiếu đầu cơ đang hút dòng tiền như SJS, CEO, KSF, SIP, BCM... Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay dẫn đầu bởi BID, tiếp theo là HVN, CTG, MSN, VIX, TCB, HPG.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIX, BID, ACB, DPG, VHC, TPB, VNM, BSR, HVN, VPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Công nghệ Thông tin. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, STB, SSI, CTG, VHM, MWG, VND, DXG.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1148.8 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 803.8 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Công nghệ Thông tin. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, POW, ACB, EIB, HDB, TCB, STB, SSI, GEX, VIX.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: SHB, HPG, MSN, VPB, CII, VIB, PDR, DIG, DBC.

Tự doanh bán ròng 133.8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 41.5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 3/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Công nghệ Thông tin, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FPT, SSI, VIB, E1VFVN30, STB, MWG, VIX, FUEVFVND, PVT, TCB. Top bán ròng là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, VCG, MSN, ACB, DGC, VNM, VTP, VHM, VIC, CTR.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 304.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 567.2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành , giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có VIX, POW, ACB, EIB, GEX, BID, GMD, VHC, HDB, TCB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có HPG, SHB, MSN, FPT, DXG, CII, VPB, VHM, IJC, VCB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 5.206,4 tỷ đồng, tăng +26,1% so với phiên liền trước và đóng góp 12,3% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu SSB, với gần 27,9 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 548 tỷ đồng được sang tay giữa các nhà đầu tư cá nhân.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Chứng khoán, Hóa chất, Phần mềm, Kho bãi, Sản xuất & phân phối điện, Sản xuất ô tô trong khi giảm ở Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm, Bán lẻ, Dầu khí, Thiết bị điện, Hàng không.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.