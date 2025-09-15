Những khoản nợ "đau đầu" của Tập đoàn Danh Khôi

Nhiệm vụ trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu được nhận định là quan trọng cấp thiết với Danh Khôi bởi trong báo cáo hợp nhất soát xét mới đây, Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vào giữa năm 2025, Công ty CP Tập đoàn Danh Khôi thông qua nhiều nội dung quan trọng đến việc hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Đầu tiên là đổi tên. Ban lãnh đạo Doanh nghiệp cho biết theo kế hoạch hoạt động kinh doanh, từ năm 2025, Công ty sẽ hoạt động theo định hướng đa ngành, bao gồm lĩnh vực Bất động sản (trọng tâm), Nông nghiệp công nghệ cao, Dược phẩm, Vật tư y tế và dịch vụ chăm sóc sức khỏe.... Vì vậy, Công ty cần một thương hiệu mới, Danh Khôi đổi thành Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC.

Cùng với việc đổi tên, ban lãnh đạo của Tập đoàn NRC có sự thay đổi. Này 15/8 vừa qua, NRC miễn nhiệm Tổng Giám đốc Nguyễn Huy Cường vì lý do cá nhân. Ông Cường được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027. Ở chiều ngược lại, Tập đoàn bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Trịnh Văn Bảo giữ chức Tổng Giám đốc tập đoàn từ ngày 15/8.

Song song với đó, NRC vừa thông báo sẽ họp đại hội đồng cổ đông bất thường trong tháng 9 tới đây. Nội dung cuộc họp sẽ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông, NRC đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2025. Số lượng cổ phiếu chào bán tối đa 92,59 triệu cổ phiếu, giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá là 925,97 triệu đồng. Vốn điều lệ sau khi chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng lên 1.851 tỷ đồng. Dự kiến thời điểm quý 1/2026.

Trong tổng số 925,97 triệu đồng dự kiến thu về sau phát hành thành công, NRC sẽ dành một phần ba số tiền để trả một phần dư nợ gốc, lãi vay ngân hàng BIDV, VCB, trả nợ trái phiếu gồm lãi và gốc; 337 triệu đồng dùng để nhận chuyển nhượng 33,756,126 cổ phần Công ty cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư Chăm Sóc Sức Khỏe Xuất Sắc Việt Nam (VietPrime Healthcare).

Số còn lại đầu tư các sản phẩm là căn hộ thuộc dự án The Welltone Luxury Residence (Khu dân cư Cồn Tân Lập, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang) do Công ty cổ phần đầu tư VHR đầu tư.

Mục đích sử dụng vốn sau phát hành cổ phiếu riêng lẻ được Đại hội đồng cổ đông thông qua giữa tháng 6/2025.

Trong đó nhiệm vụ trả nợ gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu được nhận định là quan trọng cấp thiết bởi trong báo cáo hợp nhất soát xét mới đây, Kiểm toán tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp này.

Cụ thể, theo kiểm toán AISC, thông tin về nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn, Tập đoàn đã vi phạm một số cam kết về thời hạn thanh toán gốc và lãi đối với trái phiếu, và chưa thanh toán hết nợ thuế, nợ phải trả nhà cung cấp.

Tập đoàn đã nhận được các thư cam kết thanh toán các khoản công nợ hợp tác kinh doanh, hợp tác đầu tư. Do vậy, Tập đoàn đã lập báo cáo tài chính hợp nhất trên cơ sở giả định hoạt động liên tục.

Giả định này phụ thuộc chủ yếu vào việc Tập đoàn có thể đàm phán với các bên cho vay và các trái chủ để tái cấu trúc lại các khoản nợ gốc và nợ lãi đã và sẽ đến hạn thanh toán trong ngắn hạn; đẩy nhanh tiến độ thu tiền từ các khoản cho vay, ký quỹ hợp đồng môi giới độc quyền, khoản gốc và lợi nhuận phân chia từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh; nỗ lực làm việc với Cơ quan thuế về tiến độ nộp thuế và tháo gỡ cưỡng chế thuế; mở rộng ngành nghề kinh doanh mới đem lại lợi nhuận trong ngắn hạn cho Tập đoàn; thoái vốn các khoản đầu tư chưa hiệu quả.

"Các yếu tố nêu trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn", Kiểm toán nhấn mạnh.

Tính đến cuối quý 2/2025, nợ ngắn hạn của Danh Khôi là 589,1 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn 467 tỷ đồng.

Kiểm toán cho rằng nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn 121 tỷ đồng. Với sự hồi phục chậm của thị trường bất động sản, việc thiếu hụt dòng tiền, các nghĩa vụ nợ ngắn hạn đã quá hạn thanh toán, nợ dài hạn đến hạn trả trong ngắn hạn, các hạn chế về khả năng huy động vốn trên thị trường tài chính đã gia tăng áp lực thanh khoản trong ngắn hạn của Tập đoàn.

Tập đoàn Danh Khôi đang có khoản 99,2 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước trong 6 tháng đầu năm, trong đó số phải nộp trong kỳ 4 tỷ đồng nhưng doanh nghiệp mới nộp vỏn vẹn 400 triệu đồng. Việc chậm nộp các khoản thuế khiến chi phí lãi chậm nộp lên tới 35,9 tỷ đồng.

Tập đoàn ghi nhận số nợ quá hạn ngắn hạn chưa thanh toán cho các đối tác hơn 4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp này còn một khoản phải trả khác lên tới 227 tỷ đồng trong đó có khoản nhận đặt cọc từ Công ty Cổ phần Đầu tư VHR để thực hiện công việc tiếp thị bán hàng, tư vấn, môi giới liên quan đến các sản phẩm bất động sản thuộc thuộc dự án Welltone Luxury Residence tại phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Số dư nhận đặt cọc đến 30/6/2025 là 160 tỷ.

Hiện tại, dự án vẫn chưa đủ điều kiện làm thủ tục xin cấp phép bán hàng nên các sản phẩm bất động sản chưa được ký hợp đồng mua bán với khách hàng. Trong kỳ, hai bên đã đạt thoả thuận Tập đoàn sẽ hoàn trả một phần tiền đặt cọc là 60 tỷ cho VHR. Đến thời điểm lập báo cáo này, Tập đoàn đã hoàn trả 44,3 tỷ đồng vẫn còn khoảng 16 tỷ đồng nữa.

Đối với vay nợ tài chính, Danh Khôi đang có khoản vay trái phiếu quá hạn chưa thanh toán lên tới 160 tỷ đồng và vay ngân hàng chưa thanh toán 2,4 tỷ đồng. Tống số gốc và lãi vay tài chính chưa thanh toán tính đến thời điểm cuối tháng 6 là 218 tỷ đồng.

Các khoản vay phải trả dưới 1 năm ở thời điểm hiện tại là 398 tỷ đồng, từ 1-5 năm là 128,8 tỷ đồng, trên 5 năm là 16,8 tỷ đồng. Tổng cộng con số này là 544,5 tỷ đồng. Trong khi đó nợ xấu khó thu của Tập đoàn tính đến thời điểm lập báo cáo 102 tỷ đồng, giá trị có thể thu hồi 45 tỷ đồng.