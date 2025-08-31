Khối ngoại xả ròng kỷ lục gần 2 tỷ USD ngay trước thềm nâng hạng

Nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8 đã bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng.

VN-Index đóng cửa tháng 8/2025 tại 1.682,21 điểm, tăng 179,7 điểm tương đương tăng 12% so với cuối tháng 7. Đây là mức tăng điểm mạnh nhất theo tháng của Vn-Index kể từ tháng 6/2020.

Tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trên 3 sàn đạt 55.106 tỷ đồng trong tháng 8/2025. Tính riêng khớp lệnh, giá trị giao dịch bình quân phiên ở mức 51.606 tỷ đồng, tăng 41% theo tháng và tăng 111% so với trung bình 5 tháng trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 42.199,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 29426.1 tỷ đồng. Đây là mức bán kỷ lục tính theo tháng của khối ngoại. Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Y tế, Truyền thông. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GMD, DCM, TPB, CMG, PDR, VND, VGC, ClI, HDG, NVL.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: FPT, HPG, VPB, SSl, VHM, MBB, VCB, FUEVFVND, STB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 20672.1 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 13238.4 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: FPT, VPB, HPG, SSl, VHM, MBB, SHB, PDR, VIC, VCB.

Phía bán ròng khớp lệnh, nhóm này bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: GEX, MSN, GMD, LPB, VSC, GEE, ACB, HCM, MSB.

Tự doanh mua ròng 1170.6 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 2460.3 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 9/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Dịch vụ tài chính, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm FUEVFVND, HPG, MSN, E1VFVN30, FPT, HDB, VCB, GEX, MWG, VCG.

Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, VPB, BSR, VIB, VIX, GMD, PNJ, VGC, NLG, BID.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 20357.2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 13727.4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Bất động sản Top bán ròng có PDR, TPB, HDB, VCG, DIG, EIB, SHB, VND, VIC, VDS. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có HPG, FPT, GEX, VPB, CTG, STB, MBB, SSI, VSC, MWG.

Xét theo khung thời gian tháng, tỷ trọng dòng tiền tăng ở Ngân hàng, Thép, Xây dựng, Sản xuất Dầu khí trong khi giảm ở Bất động sản, Thực phẩm và chạm đáy 10 tháng ở Công nghệ thông tin, Bán lẻ, Hóa chất, Điện.

Trong tháng 8/2025, dòng tiền trên thị trường tiếp tục có sự phân hóa mạnh theo ngành, cụ thể: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào Ngân hàng tăng mạnh từ 23,07% tháng 7 lên 28,20% trong tháng 8, cao nhất trong vòng 10 tháng, cho thấy vai trò dẫn dắt của nhóm này đã quay trở lại sau giai đoạn điều chỉnh ngắn. Đây là ngành có mức tăng điểm vượt trội so với thị trường chung, đạt +14,6%.

Với Thép và Xây dựng, tỷ trọng dòng tiền cải thiện nhẹ và chưa thể tạo ra động lực tăng giá đáng kể nào trong tháng 8.

Ở chiều ngược lại, một số ngành ghi nhận phân bổ dòng tiền kém đi, trong đó có Chứng khoán với tỷ trọng dòng tiền giảm nhẹ từ đỉnh thiết lập trong tháng 7 trước đó. Tuy nhiên, chỉ số giá ngành Chứng khoán duy trì mức tăng mạnh (+16,5%) trong tháng 8.

Với Thực phẩm, Bán lẻ và Công nghệ thông tin, Hóa chất, Điện, tỷ trọng tiệm cận hoặc chạm đáy 10 tháng. Với Bất động sản, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tiếp tục xu hướng suy giảm tháng thứ 3 liên tiếp sau khi đạt đỉnh trong tháng 5/2025.

Dòng tiền tiếp tục gia tăng và tập trung mạnh vào nhóm vốn hóa lớn VN30, chiếm tới 50% tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE trong tháng 8/2025, nhờ giá trị giao dịch bình quân phiên tăng thêm +8.788 tỷ đồng (+60,5%).

Đây cũng là nhóm dẫn dắt về giá khi tăng vượt trội +15,5%, cao hơn đáng kể so với VN-Index (+12%).

Ngược lại, thanh khoản cải thiện chậm hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, với VNMID tăng +3.873 tỷ đồng (+27,2%) và VNSML tăng +719 tỷ đồng (+24,9%). Về giá, cả hai chỉ số này đều lag so với thị trường chung, chỉ tăng lần lượt +10,2% và +2,7%.

Dù kém hiệu suất so với thị trường trong tháng 8, nhóm VNMID và VNSML có thể trở thành điểm sáng trong tháng 9 nhờ hiệu ứng "luân chuyển dòng tiền". Mặt bằng giá đã điều chỉnh, trong khi sự hưng phấn ở nhóm VN30 chạm ngưỡng, mở ra khả năng dòng vốn sẽ tìm kiếm cơ hội sinh lời mới ở các cố phiếu vốn hóa vừa và nhỏ còn dư địa tăng giá chưa được khai thác hết.