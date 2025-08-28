Cổ phiếu ngân hàng phục hồi, VN-Index áp sát mốc 1700 lần nữa

Dòng tiền vào mua có tín hiệu tốt hơn trong phiên chiều nay, giúp giá cổ phiếu nhích lên cao hơn. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều ghi nhận tăng 36% và toàn sàn HoSE tăng 33% so với phiên sáng.

VN-Index đóng cửa tăng 0,48% (+8,08 điểm) trong khi chốt phiên sáng giảm 0,21% (-3,46 điểm). Nhóm blue-chips VN30 là động lực chính, chỉ số đại diện rổ này đóng cửa tăng 0,68%, mạnh hơn hẳn buổi sáng (-0,24%).

Cổ phiếu ngân hàng nhiều mã phục hồi khá ấn tượng: VPB từ 1h30 trở đi lên giá mạnh không chỉ lấy lại hết mức giảm buổi sáng mà còn tăng cao thêm. Đóng cửa VPB vượt tham chiếu 2,1%, tương đương tăng 3,03% so với thời điểm chốt phiên sáng. VPB có lợi thế vốn hóa khá lớn (thứ 7 trong VN-Index) và vươn lên thành cổ phiếu kéo điểm mạnh nhất cho chỉ số này. Giao dịch lớn nhất trong nhóm ngân hàng chiều nay là SHB, với giá trị khớp lệnh khoảng 2.103,2 tỷ đồng và nâng giao dịch cả phiên lên 2.767 tỷ đồng, cũng dẫn đầu thị trường. SHB từ 1h15 bắt đầu khởi động và lên giá cực nhanh. So với phiên sáng SHB tăng thêm 3,37% và chốt trên tham chiếu 4,25%. Chỉ tiếc rằng SHB vốn hóa khá hạn chế nên tác động lên chỉ số không nhiều.

Thống kê nhóm ngân hàng trong rổ VN30 có 10 mã tăng giá tích cực trong phiên chiều. Ngoài SHB và VPB, CTG cũng tăng 1,18% so với buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu 0,98%. LPB tăng 2,51%, đảo chiều thành +2,4% lúc đóng cửa. MBB, SSB, TCB đều cải thiện giá đáng kể. Trong 27 cổ phiếu nhóm này trên các sàn, lúc đóng cửa đã có 12 mã xanh với 7 mã tăng hơn 1%, tốt hơn nhiều so với phiên sáng (5 mã xanh). Cổ phiếu ngân hàng cũng chiếm 5 vị trí trong top 10 kéo điểm của VN-Index và 5 vị trí trong top 10 mã thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Cổ phiếu chứng khoán vốn đã mạnh từ sáng dĩ nhiên không thể thiếu được trong bối cảnh giao dịch tích cực hơn ở phiên chiều. 7 mã kịch trần là EVS, TVB, DSC, DSE, ORS, APG và TCI. Gần 20 cổ phiếu khác trong nhóm này tăng vượt 2%, bao gồm cả các mã lớn như SSI tăng 4,35%, VCI tăng 3,47%, VND tăng 3,57%, VIX tăng 4,21%, SHS tăng 3,41%... Cổ phiếu chứng khoán cũng đóng góp 3 trong 10 mã thanh khoản cao nhất thị trường và 2 trong số 10 mã kéo điểm tốt nhất.

Dòng tiền vẫn đẩy giá mạnh ở nhiều mã. Nhóm thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay đều tăng tốt.

Độ rộng VN-Index cuối phiên khá tích cực với 177 mã tăng/137 mã giảm (phiên sáng 128 mã tăng/165 mã giảm) và mặt bằng giá cũng được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, HoSE có 97 cổ phiếu chốt phiên tăng từ 1% trở lên, nhiều gấp đôi buổi sáng. Số mã kịch trần từ 6 tăng lên 11 mã. Đặc biệt số cổ phiếu tăng vượt 2% lúc đóng cửa là 62 mã, cũng gấp đôi phiên sáng. Điều này thể hiện rõ đà lên giá khá phổ biến và cổ phiếu đã mạnh sẵn thì thường là mạnh hơn nữa.

Nhóm vừa và nhỏ cũng hưởng lợi lớn trong trạng thái thị trường tích cực, chỉ số Midcap đóng cửa tăng 1,33%, Smallcap tăng 0,59%. Ngoài nhóm chứng khoán kịch trần, còn có HSL, HCD, RYG cũng tăng hết biên độ. GEX, CII, GMD, KBC, BSR, ANV… là những cổ phiếu thanh khoản rất tốt với giá tăng mạnh 2%-3%.

Điểm trừ hôm nay vẫn là áp lực bán ròng từ khối ngoại. Riêng phiên chiều khối này vẫn rút ròng tiếp 1.299 tỷ đồng, nâng tổng giá trị bán ròng cả phiên lên 2.574 tỷ đồng trên HoSE. Dù vậy con số này cũng đã nhỏ lại so với gần 4.200 tỷ đồng hôm qua. Riêng cổ phiếu rổ VN30 phiên này bị bán ròng 1.863 tỷ đồng. HPG -591,8 tỷ, MSB -423,5 tỷ, MBB -319,2 tỷ, STB -212,9 tỷ, SSI -205 tỷ, SHB -203,6 tỷ, VPB -163,4 tỷ, VHM -122,1 tỷ là những mã nổi bật nhất.

Có thêm hơn 8 điểm phiên này VN-Index đã quay lên mốc 1680,86 điểm, mở ra cơ hội chạm tới ngưỡng 1700 điểm lần thứ hai. Hôm qua đỉnh cao nhất chỉ số vươn tới là 1696,6 điểm trước khi quay đầu trượt dốc. Tuy nhiên hôm nay thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE đã giảm mạnh hơn 28%, chỉ đạt 31.933 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng 20 phiên trở lại đây.