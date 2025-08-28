Tiền vào vơi dần, khối ngoại vẫn miệt mài bán, xả ròng gần 2.700 tỷ
Thu Minh
28/08/2025, 21:29
Như mọi ngày, khối ngoại vẫn xả không tiếc tay, giá trị bán ròng hôm nay tới 2682.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2149.2 tỷ đồng.
Câu chuyện xây dựng sàn giao dịch tiền số tiếp tục mang lại kỳ vọng cho thị trường về nhóm ngân hàng và chứng khoán. Cổ phiếu hai nhóm này bứt tốc trong chiều nay dù lúc sáng có phần hơi ảm đạm. Vn-Index đóng cửa với một điểm số không thể phong thủy hơn, chỉ số tăng 8,08 điểm tiến về vùng giá 1.680,86, tương ứng tăng 0,48%. Chỉ còn 20 điểm nữa thôi là cán mốc 1.700.
Độ rộng càng về cuối phiên càng tốt hơn với 177 mã tăng trên 137 mã giảm điểm. Chứng khoán lại bùng nổ ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ vốn hút tiền đầu cơ lớn như DSE, APG, ORS, DSC, EVS... Trong khi nhóm vốn hóa lớn hơn như SSI tăng 4,35%; VIX tăng 4%; VCI tăng 3,47%; VND tăng 3,57%, SHS tăng 3,41%...
Ngân hàng có sự phân hóa mạnh hơn khi nhóm thương mại cổ phần xanh mướt như TCB, VPB, LPB, SHB, TPB, EIB ngược lại Ngân hàng vốn nhà nước như VCB, BID quay xe điều chỉnh. Bất động sản hụt hơi, VIC tiếp tục điều chỉnh 1,44%, nhóm đầu cơ đang trong tình trạng bị bỏ rơi khi tham chiếu hàng loạt, một số cổ nhà đất tăng nhưng mức tăng không có gì ấn tượng.
Ở các nhóm còn lại, tiếp tục chia thành hai chiến tuyến rõ rệt, phía tăng điểm có thép nhờ giá bán hồi phục, cảng biển logistics, thực phẩm, dầu khí, điện nước, hóa chất. Ở chiều ngược lại, phe giảm điểm có viễn thông và công nghệ thông tin.
Top cổ phiếu kéo điểm cho thị trường hôm nay chủ yếu là VPB, TCB, SSI, SHB, LPB, HPG và CTG với tổng số điểm ghi bàn lên tới 6,41 điểm. Ngược lại, VIC trở thành kẻ phá bĩnh khi đánh bay nhiều nhất 1,76 thành quả của thị trường.
Điểm đáng lưu ý là tiền hôm nay không nhiều. Ba sàn khớp lệnh 37.800 tỷ đồng mức sụt giảm đáng kể so với trung bình 40.000 - 50.000 tỷ trong vòng hai tháng trở lại đây. Như mọi ngày, khối ngoại vẫn xả không tiếc tay giá trị bán ròng 2682.2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 2149.2 tỷ đồng.
Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: GMD, GEX, VND, TCB, MWG, TPB, VCI, CII, HCM, ANV. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán rồng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, MBB, STB, SSI, SHB, VHM, VIX, PDR, NLG.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2578.5 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 2116.9 tỷ đồng.
Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 12/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: SHB, HPG, PDR, VPB, VIX, STB, MWG, SSI, MBB, HDB.
Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 6/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Du lịch và Giải trí. Top bán ròng có: ACB, VJC, MSN, GMD, TCB, FPT, TPB, VNM, IJC.
Tự doanh bán ròng 219.2 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 200.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên Cơ bản, Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm HPG, GEX, CTG, FUEVFVND, EIVFVN30, FPT, VNM, MSN, VCG, VCB. Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, TPB, GMD, SSI, PLX, VIC, ACB, VPB, PNJ, LPB.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 207.0 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 232.4 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tố chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Top bán ròng có SHB, PDR, GEX, MWG, VND, VIX, CTG, EIB, MSB, HDB. Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng có MBB, SSI, HPG, VJC, ACB, VHM, STB, MSN, VIC, VSC.
Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 2.744,5 tỷ đồng, giảm -15,3% so với phiên liền trước và đóng góp 7,3% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cố phiếu MSB, với gần 24,9 triệu đơn vị cổ phiếu tương đương 435 tỷ đồng được nhà đầu tư cá nhân mua thỏa thuận từ Tổ chức trong nước và Tổ chức nước ngoài.
Ngoài ra còn có giao dịch giữa các nhà đầu tư cá nhân ở cổ phiếu HAG, với 25 triệu đơn vị cổ phiếu (trị giá 395 tỷ đồng) được sang tay.
Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Hàng không trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Phần mềm, Kho bãi, Dầu khí, Sản xuất & phân phối điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa lớn VN30, giảm ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML.
