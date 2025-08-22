Khơi nguồn nhân lực để mở rộng thị trường du lịch Halal
Tường Bách
22/08/2025, 09:33
Khả năng chi trả của khách du lịch Hồi giáo ở mức cao và đang ngày càng tăng, đặc biệt là thị trường các quốc gia thuộc Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC). Du lịch Halal do đó đã trở thành động lực tăng trưởng cho các nước Singapore, Thái Lan…
Theo thông tin từ các chuyên gia, năm 2024 quy mô thị trường du lịch Halal toàn cầu
đạt khoảng 276 tỉ USD, dự kiến tăng lên 350 tỉ USD vào năm 2030 và có thể cán mốc
548,1 tỉ USD vào năm 2035.
Theo ông Lê Khắc Hoàng Sơn, Giám đốc Phát triển dự án Halal Việt
Nam, báo cáo chỉ số du lịch Hồi giáo toàn cầu thống kê lượng khách du lịch Halal năm 2023 đạt 140 triệu lượt, năm 2024 ước đạt 160 triệu lượt. Với tốc độ
tăng trưởng 6,1% mỗi năm và dân số Hồi giáo toàn cầu dự báo đạt 2,2 tỷ người
vào năm 2030.
Dẫn chứng từ các doanh nghiệp lữ hành, mức chi trả của nhóm du khách Hồi giáo trung bình khoảng 1.800 USD/chuyến, vượt trội 30% so với mức chi thông thường của khách quốc tế. Nhóm khách này thường ưu tiên lựa chọn điểm đến thân thiện, phù hợp văn hóa, tín ngưỡng.
CẦN ĐỒNG BỘ NHIỀU GIẢI PHÁP
Nhận diện tiềm năng lớn từ dòng khách này, gần đây, ngành du
lịch Việt Nam đã tổ chức nhiều đợt xúc tiến, quảng bá du lịch để thúc đẩy phát
triển thị trường khách Hồi giáo đến Việt Nam. Tháng 10/2024, Việt Nam đã công bố
bộ tiêu chuẩn quốc gia TCVN 14230:2024 “Dịch vụ du lịch thân thiện với người Hồi
giáo - Các yêu cầu” để tạo thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch Halal thăm quan, nghỉ dưỡng, du lịch MICE... tại Việt Nam.
Dù vậy, tại tọa đàm về du lịch Halal do Trường cao đẳng Du lịch
Sài Gòn tổ chức mới đây, các chuyên gia cho rằng du lịch Halal Việt Nam vẫn đối
mặt không ít thách thức. Hạ tầng và dịch vụ đạt chuẩn Halal còn thiếu, nguồn
nhân lực hiểu biết về văn hóa Hồi giáo chưa nhiều. Sự kết nối giữa lữ hành - điểm
đến - truyền thông chuyên biệt chưa hình thành. Doanh nghiệp cũng chưa được tiếp
cận đầy đủ về tiêu chuẩn và nhu cầu của du khách Hồi giáo.
Để tận dụng cơ hội, ông Lê Khắc Hoàng Sơn nhấn mạnh trước hết cần phát triển hệ thống lưu trú, ẩm thực, thánh đường
và tiện ích thân thiện Halal. Song song, đào tạo nguồn nhân lực là điều bắt
buộc, từ hướng dẫn viên, khách sạn, nhà hàng cho tới các chương trình giáo dục
chuyên ngành du lịch. Nhà nước nên có chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu
tư vào mảng này, đồng thời mở rộng hợp tác song phương với các quốc gia Hồi
giáo như UAE, Malaysia hay Indonesia.
Cũng theo ông Sơn, truyền thông và công nghệ sẽ là
"chìa khóa" để đưa du lịch Halal Việt Nam ra thế giới. Việc tham gia
các hội chợ quốc tế, kết hợp với KOLs Hồi giáo để quảng bá, cùng những chiến dịch
đa nền tảng trên TikTok, Instagram, YouTube hay Podcast sẽ giúp lan tỏa hình ảnh
điểm đến thân thiện và có trách nhiệm.
Đồng tình, ông Karim Lĩnh, giám đốc Trung tâm Đào tạo Halal
Việt Nam (HVN), nhấn mạnh về công tác đào tạo nhân lực trong việc đáp ứng nhu cầu
du lịch Halal. Từ lái xe, hướng dẫn viên, điều hành tour cho đến nhân viên
khách sạn, nhà hàng đều phải được tập huấn bài bản về nhận thức Halal.
Đây
không đơn thuần là kiến thức nghiệp vụ mà còn là kỹ năng giao tiếp văn hóa,
giúp tạo dựng sự tin tưởng từ phía khách hàng Hồi giáo. "Khi doanh nghiệp
nắm vững Halal và thực hiện nghiêm túc, họ không chỉ mở cửa đón 2,2 tỉ người Hồi
giáo trên thế giới, mà còn tạo dựng hình ảnh Việt Nam như một điểm đến sạch, an
toàn và có trách nhiệm", ông Lĩnh nhấn mạnh.
PHẢI ĐẦU TƯ NGHIÊM TÚC CHO ĐÀO TẠO
Tại tọa đàm, ThS Phan Bửu Toàn, Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Du lịch
Sài Gòn, thẳng thắn chỉ ra nguồn nhân lực phục vụ du lịch Halal đang thiếu trầm
trọng cả về số lượng lẫn chất lượng. Theo thạc sĩ Toàn, trong gần 10 năm, Hà Nội
mới đào tạo được khoảng 100 - 200 người có thể sử dụng tiếng Ả Rập, TP.HCM thậm
chí còn ít hơn.
Trong khi đó, du khách đến từ Malaysia, Indonesia - những quốc
gia Hồi giáo Đông Nam Á, ngày càng đông. “Chỉ riêng việc tìm hướng dẫn viên nói
tiếng Ả Rập trong hơn 9.000 hướng dẫn viên tại TP.HCM đã là thách thức”, ông
Toàn nhấn mạnh.
Vấn đề thứ hai là sự thiếu hụt dịch vụ đạt chuẩn Halal. Dù tại
TP.HCM đã có một số nhà hàng treo chứng nhận Halal, nhưng nhiều nơi hoạt động
chưa đúng chuẩn, thậm chí nhanh chóng thất bại do chưa hiểu rõ yêu cầu của cộng
đồng người Hồi giáo. Ngay cả trong thiết kế tour, việc tìm được nhà hàng Halal
ngoài bán kính 150 km từ TP.HCM cũng là trở ngại lớn.
Trong bối cảnh này, ThS Phan Bửu Toàn nhìn nhận việc đào tạo
cần bắt đầu ngay từ những kỹ năng cơ bản nhất. Đặc biệt, năng lực ngoại ngữ như
tiếng Ả Rập, tiếng Malaysia hay tiếng Indonesia phải được xem là yêu cầu hàng đầu.
Ông Toàn đề xuất một hướng đi thực tế: tận dụng sự phối hợp với các trường ngoại
ngữ trong và ngoài nước. Những đơn vị này vốn đã đào tạo sẵn các ngôn ngữ hiếm,
nếu được bổ sung thêm kiến thức về nghiệp vụ du lịch và tiêu chuẩn Halal, sẽ
nhanh chóng tạo ra nguồn hướng dẫn viên mới.
Ngược lại, với lực lượng hướng dẫn viên và nhân viên du lịch
hiện có, các khóa đào tạo ngắn hạn về văn hóa Hồi giáo, kỹ năng phục vụ Halal,
kết hợp bồi dưỡng ngoại ngữ sẽ giúp họ nâng cao năng lực, đáp ứng ngay nhu cầu
của thị trường. Ông cũng nhấn mạnh đến lợi thế đặc thù tại các địa phương có cộng
đồng Hồi giáo đông đảo như Ninh Thuận, An Giang. Nếu được định hướng và đào tạo
bài bản về du lịch, họ sẽ trở thành lực lượng nhân sự bản địa quý giá.
TS. Phú Văn Hẳn, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Dân tộc học –
Nhân học TP.HCM, cũng nhấn mạnh giải pháp tạm thời là cần thiết nhưng về lâu dài, muốn hoạt động
du lịch bền vững rất cần gắn với đào tạo. “Chứng chỉ Halal chỉ có giá trị khi
được cộng đồng Hồi giáo công nhận. Do đó, việc đào tạo không thể chỉ dừng ở lý
thuyết hay chạy theo chứng chỉ, mà phải gắn với sự am hiểu văn hóa, tôn giáo,”
TS. Hẳn nói.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông An Sơn Lâm, Tổng giám đốc Công ty
Thuyền Buồm Đông Dương, nhìn nhận: trước đây, công ty phục vụ khách Indonesia, Malaysia
giống như khách quốc tế thông thường. Nhưng sau thời gian trải nghiệm, doanh
nghiệp mới nhận ra nhu cầu đặc thù của họ, và đã phải
"đặt hàng" đào tạo nhân viên. Điều này phản
ánh nhận thức mới của doanh nghiệp rằng muốn giữ chân du khách Halal, phải đầu
tư nghiêm túc cho đào tạo.
Tại Hà Nội, ông Trương Quốc Hùng, Chủ tịch Câu lạc bộ Lữ
hành UNESCO Hà Nội, cho biết câu lạc bộ và các doanh nghiệp tại thủ đô đã phải đã
ký kết hợp tác với Trung tâm Đào tạo Halal để nâng cao nhận thức, nhân lực phục
vụ thị trường này. Đồng thời, nỗ lực xây dựng “hệ sinh thái du lịch Halal toàn
diện”, từ dịch vụ mặt đất, nhà hàng, khách sạn, điểm tham quan đến truyền thông
và marketing.
Du lịch TP.HCM sắp tung “mega sale” để kích cầu cuối năm
Những tour du lịch đặc sắc tại “tâm điểm Hà Nội"
Quốc gia biệt lập nhất thế giới “hé cửa” cho khách quốc tế
Thanh Hóa đón gần 15 triệu lượt khách, thu 40.476 tỉ đồng từ du lịch
Trong 8 tháng năm 2025, du lịch Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng, ước đón gần 15 triệu lượt khách, tổng thu 40.476 tỉ đồng, đạt 89% kế hoạch cả năm...
Chiếc cốc giữ nhiệt "thô kệch" trở thành biểu tượng phong cách sống toàn cầu
Khi việc uống đủ nước đang là điều mà mọi người nhắc nhở nhau mỗi ngày, một chiếc bình hay cốc giữ nhiệt đủ lớn, đủ bền để đựng đồ uống cho bạn mang theo mình khắp mọi nơi đang là sản phẩm trở thành xu hướng trên mạng xã hội…
Công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest lớn nhất Đông Nam Á tại Đà Nẵng
Chiều ngày 22/8 tại Furama Resort Đà Nẵng, Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đã phối hợp với Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Vietnam) tổ chức họp báo công bố Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2025 tại Đà Nẵng...
Hiệu vàng "nội địa Trung" đánh bại các thương hiệu trang sức xa xỉ
Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương hiệu vàng nội địa này tạo nên sự tương phản rõ rệt so với những khó khăn mà một số nhà bán lẻ trang sức xa xỉ phương Tây đang gặp phải tại Trung Quốc…
Những loại thực phẩm tốt cho tim mạch nên có trong thực đơn
Chỉ cần vài cú chạm trên ứng dụng giao đồ ăn là đã có ngay món yêu thích. Nhưng vì sức khỏe tim mạch của bạn, có lẽ bạn nên tạm dừng thói quen đó và dành nhiều nỗ lực hơn cho việc xây dựng một chế độ ăn lành mạnh…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: