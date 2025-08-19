Quốc gia biệt lập nhất thế giới “hé cửa” cho khách quốc tế
Triều Tiên mới đây đã khai trương một khu nghỉ dưỡng khổng lồ ở bờ biển phía đông, có tên Wonsan-Kalma Beach Resort. Khách mời quốc tế tham dự lễ cắt băng khánh thành chỉ giới hạn ở đại sứ và một số quan khách Nga…
Dự án du lịch được nhà lãnh đạo Kim Jong-un đặc biệt quan
tâm này hiện mới chỉ mở cửa chào đón du khách Nga. Được truyền thông Hàn Quốc gọi là
"Waikiki của Triều Tiên", khu du lịch ven biển có sức chứa
gần 20.000 người, được mô tả là "khu nghỉ dưỡng văn hóa đẳng cấp thế giới".
Kế hoạch xây dựng khu nghỉ dưỡng lần đầu tiên được công bố
vào năm 2013 như một phần trong tầm nhìn rộng lớn hơn của ông Kim Jong-un nhằm
biến Wonsan, một thành phố cảng có ý nghĩa lịch sử, thành trung tâm hoạt động
kinh tế và giải trí.
Wonsan-Kalma Beach Resort rộng 245 ha, có bãi biển nước
xanh trong và cát trắng, với hàng trăm tòa nhà và hàng nghìn phòng khách sạn.
Wonsan-Kalma nằm giữa một sân bay mới ở bờ biển phía đông. Dự án này đã phải
ngưng trệ nhiều lần, do ảnh hưởng Covid-19.
Triều Tiên cũng đã công bố việc mở ga tàu Kalma, cho biết ga
này được xây dựng để "đảm bảo mức độ tiện lợi cao cho du khách đến khu du
lịch ven biển". Khu nghỉ dưỡng bãi biển Kalma cũng nằm cạnh một sân bay quốc
tế, một dấu hiệu khác cho thấy dự án này nhằm mục đích thu hút ngoại tệ.
Sự quyết tâm của nhà lãnh đạo Triều Tiên được nhấn mạnh bằng
ít nhất bảy chuyến thăm tới công trường xây dựng Kalma, nơi Kim Jong-un đưa ra
những gì mà phương tiện truyền thông nhà nước gọi là "hướng dẫn tại chỗ"
và thúc đẩy các tiêu chuẩn "đẳng cấp thế giới".
Vostok Intur, một công ty du lịch có trụ sở tại Vladivostok,
Moskva, đang quảng bá ba gói tour tới khu nghỉ dưỡng với giá khoảng 1.840 USD. Du
khách sẽ bay từ Bình Nhưỡng đến Wonsan, nghỉ bốn đêm tại khu nghỉ dưỡng và tham
quan Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Masikryong gần đó.
Tháng trước, Moskva đã khởi
động các chuyến bay chở khách trực tiếp đến Bình Nhưỡng lần đầu tiên sau nhiều
thập kỷ. Đại diện văn phòng tại Moskva của Vostok Intur tin rằng Triều Tiên sẽ
là điểm đến du lịch được yêu thích thời gian tới.
Sau một tuần nghỉ dưỡng ở "siêu resort", du khách
Nga Samsonova bày tỏ hài lòng với bãi biển cát trắng và khách sạn hoàn toàn mới.
Anastasiya Samsonova là một trong những du khách nước ngoài đầu tiên đến Wonsan
Kalma kể từ khi khai trương cuối tháng 6. "Cả đoàn không thấy có gì bất
thường hay nguy hiểm ở đó. Thành thật mà nói mọi người đều rất thích", du
khách 33 tuổi, làm trong lĩnh vực nhân sự, nói.
Đoàn của Samsonova có 15 khách, đều là người Nga. Những bức ảnh
từ kỳ nghỉ của cô cho thấy bãi biển cát trắng và nhiều khách sạn cao tầng. Khu
resort có nhiều dãy ghế nằm tắm nắng và một sảnh tiệc sang trọng. "Khách sạn
hoàn toàn mới. Mọi thứ được làm rất đẹp, nội thất hiện đại, cơ sở hạ tầng phát
triển", Anastasiya cho biết thêm, không đề cập đến sự vắng vẻ hay đông đúc
ở khu nghỉ dưỡng.
Việc khu nghỉ dưỡng hoàn thành được coi là một dấu mốc quan
trọng và là cơ hội để thể hiện sự phát triển trong bối cảnh các lệnh trừng phạt
quốc tế nghiêm ngặt. Một quan chức kinh tế cấp cao của Triều Tiên cho biết kế
hoạch ban đầu của khu nghỉ dưỡng là thu hút khoảng một triệu khách du lịch đến
khu vực này trong khi vẫn giữ nơi này là khu vực đóng cửa. Mục đích là để mở cửa
Bắc Triều Tiên trong phạm vi hẹp.
Trong một động thái khác nhằm thúc đẩy du lịch, Triều Tiên
cũng đề cập đến kế hoạch khôi phục du lịch ở các khu vực núi Kumgang, núi
Chilbo, Majon, Kumya, Riwon và Yombunjin... Trước đại dịch có khoảng 300.000 du
khách nước ngoài đến Triều Tiên, mang lại doanh thu du lịch trong khoảng 90 -150
triệu USD.
Năm ngoái, một nhóm nhỏ khách du lịch Nga đã đến thăm Triều
Tiên để nghỉ dưỡng trượt tuyết ba ngày tại khu nghỉ dưỡng Maskiryong. Giống như
mọi trải nghiệm du lịch khác ở Triều Tiên, những hoạt động này đều được chính
phủ giám sát và kiểm soát chặt chẽ. Những du khách trở về chia sẻ với CNN rằng
họ phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt về những gì họ được phép và không
được phép chụp ảnh.
Tại một quốc gia mà du lịch quốc tế mở cửa hạn chế, du khách
phương Tây chủ yếu là đến từ Nga, diễn biến mới này đặt ra những câu hỏi quen
thuộc về khả năng tiếp cận, đối tượng và tính khả thi về mặt kinh tế. Thử nghiệm
đáng chú ý nhất của Triều Tiên với du lịch quốc tế cho đến nay diễn ra vào cuối
những năm 1990, khi nước này mở khu vực danh lam thắng cảnh núi Kumgang trên bờ
biển phía đông nam cho du khách từ Hàn Quốc.
Gần hai triệu người Hàn Quốc
đã đến thăm địa điểm này trong thập kỷ tiếp theo, mang lại cho Bình Nhưỡng nguồn
thu ngoại tệ quan trọng. Nhưng sáng kiến này đã dừng lại đột ngột vào năm 2008,
sau khi một người lính Triều Tiên bắn một du khách Hàn Quốc được cho là đã đi
vào khu vực quân sự bị hạn chế - một sự cố khiến Seoul phải tạm dừng các tour du lịch vô thời hạn.
Theo tờ The Guardian, việc mở rộng các khu du lịch của Triều Tiên
sẽ được chính thức hóa sau đại hội sắp tới, có thể diễn ra trong vài tháng tới. Ông Kim Jong-un cho biết những bài học kinh nghiệm từ Kalma sẽ được vận dụng để phát triển
"các khu du lịch và văn hóa quy mô lớn đầy hứa hẹn" ở các khu vực
khác của đất nước, chẳng hạn như Samjiyon thuộc tỉnh Ryanggang, nằm gần biên giới
Trung Quốc - Triều Tiên.
Theo công ty lữ hành Koryo Tours ở Trung Quốc, khách sẽ nhập
cảnh vào Triều Tiên qua một cửa khẩu đường bộ mà khách phương Tây chưa từng được
sử dụng. Samjiyon đủ chỗ cho 4.000 gia đình sinh sống, có bệnh viện, khu
nghỉ dưỡng trượt tuyết, khách sạn, trung tâm thương mại, văn hóa.
Samjiyon cũng
là một trong những sáng kiến kinh tế lớn nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm
thể hiện nỗ lực cho một nền kinh tế tự chủ sở hữu hệ sinh thái đa dạng phục vụ
du lịch. Bên hồ nước, du khách có thể nhìn thấy những tán bạch dương,
sồi rậm rạp. Cá chép hồ Samjiyon cũng nổi tiếng là đặc sản của khu vực. Ngoài
ra, 30 loại thảo dược quý được cho chỉ có thể tìm thấy ở đây.
Theo CNBC, trước đây Triều Tiên chọn Samjiyon là điểm đầu
tiên mở cửa đón khách quốc tế để thu hút du khách Trung Quốc. Đây là nhóm du
khách chiếm phần lớn lượng khách quốc tế tới Triều Tiên trước đại dịch, với khoảng
350.000 lượt khách Trung Quốc trong một năm.
