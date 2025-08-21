Du lịch TP.HCM sắp tung “mega sale” để kích cầu cuối năm
Với thông điệp "Find your vibes - Tìm đúng chất, chạm đúng cảm", chuỗi chương trình kích cầu du lịch TP.HCM sẽ quảng bá hình ảnh một thành phố hiện đại, thân thiện, đa dạng trải nghiệm, nâng tầm nhờ chuyển đổi số và đổi mới liên tục…
Mới đây, Sở Du lịch TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai kế
hoạch kích cầu du lịch năm 2025. Một loạt giải pháp kích cầu về điểm đến văn
hóa, ẩm thực, nghỉ dưỡng và trải nghiệm đã được đưa ra nhằm hướng đến mục tiêu
đón 10 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.
Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm nay, ngành du lịch TP.HCM
đã đón hơn 4,55 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 48% so với cùng kỳ năm trước;
khách nội địa đạt 21,7 triệu lượt, tăng 8,2%. Doanh thu du lịch ước đạt 140.305
tỉ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm trước.
HƠN 4 TỈ ĐỒNG E-VOUCHER TẶNG DU KHÁCH
Việc hợp nhất đơn vị hành chính cấp tỉnh mở ra lợi thế mới
cho TP.HCM, giúp hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng. Cùng với hạ tầng giao
thông ngày càng hoàn thiện, gồm 2 sân bay, hệ thống cao tốc và metro, thành phố
có điều kiện phát triển nhiều loại hình du lịch, từ đô thị, công nghiệp đến biển
đảo, nghỉ dưỡng cao cấp, sinh thái, làng nghề và du lịch cộng đồng.
Đáng chú ý, TP.HCM vừa được xếp hạng 2 trong khảo sát
"City Pulse 2025 - The Magnetic City" của Gensler về khả năng giữ
chân cư dân quốc tế, vượt qua nhiều đô thị lớn như Singapore, Sydney hay
Berlin. Điều này cho thấy thành phố không chỉ là điểm đến để làm việc
và du lịch mà còn là nơi đáng sống, truyền cảm hứng và tạo sự gắn bó lâu dài.
Với những kết quả đạt được, ngành du lịch TP.HCM đang tăng tốc với
hàng loạt chính sách kích cầu và quảng bá quốc tế, trong đó nổi bật là việc triển
khai hiệu quả Nghị quyết 229/NQ-CP của Chính phủ về miễn thị thực cho công dân
12 quốc gia châu Âu.
Theo đó, Sở Du lịch thành phố hợp tác với Công ty TNHH
Traveloka Việt Nam triển khai chiến dịch quảng bá điểm đến TP.HCM trên nền tảng
số. Cụ thể là gói ưu đãi trị giá hơn 4 tỉ đồng e-voucher cho du khách khi đặt
vé máy bay và phòng khách sạn tại website của công ty này. Hãng Vietravel từ nay
đến cuối năm cũng sẽ "tung" working tour miễn phí cho du khách đến TP.HCM, tham quan tất cả
điểm đến trong gói kết hợp sản phẩm tour…
Chương trình ưu đãi này có sự đồng hành của một hệ sinh thái
du lịch đa dạng và chất lượng, bao gồm: các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp
(như Vias Hotel Vũng Tàu, Công ty TNHH Khách sạn A25, khách sạn Becamex Hotel
New City, Liberty Central
Saigon Riverside Hotel...); các nhà hàng đặc sản (Madame Lam, Soul Ben
Thanh Restaurant & Bar 2, Little Saigon Restaurant, Sol Cu Chi Restaurant
& Cooking Class...); các cơ
sở chăm sóc sức khỏe, spa và làm đẹp (Việt Healthcare, Xyn care center, Phaya
Thai Spa...) mang lại trải nghiệm dịch vụ toàn diện cho du
khách.
Đặc biệt lần này, du lịch TP.HCM quảng bá giá trị ẩm thực đặc sắc thông qua hợp tác với Công ty cổ phần Foody (đơn vị vận hành
ShopeeFood) triển khai "hộ chiếu ẩm thực". Đây là công cụ tương tác
thông minh, song ngữ Anh - Việt, giúp du khách dễ dàng "check-in" hành trình ẩm thực độc đáo. "Hộ chiếu
ẩm thực" trước hết sẽ đặt tại nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, ga metro,
các điểm thu hút đông du khách…
Song song, "Cẩm nang ẩm thực TP.HCM" sẽ được tái bản dưới dạng
in và điện tử, bổ sung nhiều địa chỉ, món ăn đặc trưng tại các phường, xã mới.
Việc ra mắt đồng bộ "Hộ chiếu ẩm thực", tour trải nghiệm và "Cẩm nang ẩm thực" sẽ
mang đến cho du khách hành trình khám phá đa sắc màu, góp phần định vị TP.HCM là
thiên đường ẩm thực hàng đầu Việt Nam.
Bà Võ Ngọc Điệp, trưởng Phòng quản lý cơ sở lưu trú du lịch
Sở Du lịch TP.HCM, bổ sung thông tin: "Trong nhóm ưu đãi chăm sóc sức khỏe,
lần đầu tiên có doanh nghiệp đồng hành vào chương trình. Du khách đến TP.HCM sẽ
được ưu đãi về liệu trình chăm sóc da, cổ, vai, gáy, massage… Còn về ẩm thực,
du khách có cơ hội nhận ưu đãi từ các nhà hàng đạt chuẩn sao Michelin", bà Điệp nói.
Ngoài ra theo bà Điệp, khách quốc tế từ Philippines,
Singapore, Indonesia có chặng bay khứ hồi đến TP.HCM qua hãng bay Vietnam
Airlines được ưu đãi giá vé khoảng 15 - 20%, bắt đầu từ ngày 9/9.
“Sắp tới
thành phố tổ chức Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM và đúng dịp này ngành du lịch
lần đầu tiên tổ chức Maga Sale. Chương trình kết thúc ngày 31/12/2025. Khách du
lịch đặt tour đến thành phố vào ngày 31/12 sẽ được gia hạn thêm 2 tháng để trải
nghiệm những ưu đãi từ những nội dung mà thành phố tổ chức", bà Điệp thông
tin thêm.
THU HÚT NHỮNG "ÔNG LỚN" LỮ HÀNH TỚI VIỆT NAM
Theo Giám đốc Sở Du lịch Nguyễn Thị Ánh Hoa, ngành du
lịch TP.HCM đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để kiến tạo những
trải nghiệm khác biệt, mới mẻ cho du khách. Song song đó, Sở Du lịch tiếp tục
phối hợp cùng cộng đồng doanh nghiệp và các nền tảng công nghệ để hình thành hệ
sinh thái dịch vụ thuận tiện, phong phú, mang đậm dấu ấn riêng.
Bà Huỳnh Thị Mai Thy, Giám đốc Traveloka Việt Nam, nhận định
TP.HCM có nhiều tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch đa dạng như MICE
(hội nghị, hội thảo), du lịch mua sắm, y tế, hay nghỉ dưỡng biển đảo.
Liên quan đến Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC) 2025, Sở du lịch cho biết hiện tại đã có hơn 240 người mua quốc tế xác nhận sẽ có mặt.
Nổi bật trong danh sách các “ông lớn” tham dự năm nay có Collette (Mỹ)
- một trong những công ty du lịch lâu đời nhất ở Mỹ, chuyên tổ chức tour trọn
gói đến hơn 50 quốc gia.
Đến từ thị trường Mỹ còn có Công ty Goway Travel, chuyên thiết kế các hành trình cao cấp và trải nghiệm 5 sao. Châu Đại Dương có Tập đoàn Intrepid (Úc) –
thương hiệu lữ hành hiện diện tại 31 quốc gia, nổi tiếng với các chuyến du lịch
bền vững. Ngoài ra, còn có các thương hiệu lớn của Úc như: Luxury Escapes,
Insider Journeys, FCM Travel.
Đáng chú ý là Tập đoàn Flight Centre Travel Group có quy mô
toàn cầu, được xếp hạng trong danh sách Fortune 500, hoạt động tại hơn 90 quốc
gia. Doanh nghiệp châu Âu có DERTour (Đức), sở hữu hơn 180 công ty thành viên; hay Exodus của Anh, công ty du lịch mạo hiểm hàng đầu Vương quốc Anh với định hướng du lịch có trách nhiệm.
Ngoài ra, còn có Trip.com (Trung Quốc) - nhà cung cấp dịch vụ
du lịch quốc tế sở hữu mạng lưới hơn 1,7 triệu khách sạn và liên kết với hơn 600 hãng hàng
không trên toàn thế giới. Thị trường châu Á có sự tham gia của Thomas Cook
India (Ấn Độ) - một trong những mạng lưới cung cấp dịch vụ du lịch lớn nhất khu
vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đặc biệt lần đầu tiên, Hội chợ ITE HCMC thu hút sự tham gia
của các công ty du lịch công vụ và MICE hàng đầu như: FCM Travel, American
Express Global Business Travel, BCD Travel... Qua đây, khẳng định vị thế ngày
càng rõ nét của TP.HCM nói riêng, Việt Nam nói chung trên bản đồ đầu tư và du lịch
công vụ quốc tế.
