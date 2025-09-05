Thứ Sáu, 05/09/2025

Trang chủ Doanh nghiệp

Khởi tố 23 người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Egroup

Đỗ Như

05/09/2025, 08:57

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu làm rõ việc 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame có dấu hiệu đồng phạm với "Shark" Nguyễn Ngọc Thủy...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 5/9, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất Trần) và một số đơn vị liên quan.

Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay xác định, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu làm rõ việc 23 Quản lý kinh doanh của Công ty Egame có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bao gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); Phạm Thị Ngoan; Vũ Thị Dung; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng Quỳnh;

Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Bùi Kim Thủy; Nguyễn Quỳnh Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Trần Thị Thanh Nga và Hà Văn Tài.

Ngày 25/8/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, Lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 đối tượng là: Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng. Quá trình làm việc những cá nhân này đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra. 19 bị can còn lại bị bắt tạm giam để phục vụ điều tra.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp Kiểm sát viên thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn.

Quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ sơ, tài liệu liên quan.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Đặng Văn Hiển, Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra vụ án xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động vốn.

Nhóm bị can thực hiện bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.

