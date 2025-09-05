Khởi tố 23 người liên quan đến vụ án lừa đảo tại Egroup

Ngày 5/9, theo Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Lừa
đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập
đoàn giáo dục Egroup (Công ty Egroup), Công ty Cổ phần Đầu tư và Phân phối
Egame (Công ty Egame), Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần (Công ty Nhất
Trần) và một số đơn vị liên quan.
Kết quả điều tra mở rộng vụ án đến nay xác định, Cục Cảnh
sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu làm rõ việc 23 Quản lý
kinh doanh của Công ty Egame có dấu hiệu đồng phạm với Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch
HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bao gồm: Nguyễn Thị Dung (em gái Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn
Văn Sơn (em trai Nguyễn Ngọc Thuỷ); Nguyễn Trọng Vũ (chồng Nguyễn Thị Dung); Phạm
Thị Ngoan; Vũ Thị Dung; Đinh Thị Phương Thêu; Đỗ Thị Hồng Nhung; Nguyễn Trọng
Quỳnh;
Nguyễn Thị Quỳnh; Đoàn Thị Minh Đức; Bùi Kim Thủy; Nguyễn Quỳnh
Chi; Vũ Thị Thu Hiền; Đỗ Thị Khánh Huyền; Đới Thị Tâm; Quách Minh Phượng; Nguyễn
Hữu Xuân; Nguyễn Khánh Toàn; Lê Chí Dũng; Lê Thanh Sơn; Phạm Đức Hạnh; Trần Thị
Thanh Nga và Hà Văn Tài.
Ngày 25/8/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham
nhũng, kinh tế, buôn lậu ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn
chặn, Lệnh khám xét đối với 23 đối tượng nêu trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt
tài sản”.
Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 04 đối tượng là:
Nguyễn Thị Dung, Vũ Thị Dung, Bùi Kim Thủy và Trần Thị Thanh Nga do có nơi cư
trú và lý lịch rõ ràng. Quá trình làm việc những cá nhân này đã thành khẩn khai
báo, tích cực hợp tác phục vụ công tác điều tra. 19 bị can còn lại bị bắt tạm
giam để phục vụ điều tra.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục
Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp Kiểm
sát viên thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật; áp giải
các bị can về Trại tạm giam đảm bảo an toàn.
Quá trình khám xét chỗ ở của các bị can có thu giữ một số hồ
sơ, tài liệu liên quan.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế,
buôn lậu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật
định để thu hồi tài sản.
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn
lậu yêu cầu các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến các sai phạm
trong vụ án chủ động đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khai báo, khắc phục
hậu quả để được xem xét các chính sách hình sự theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 21/3/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công
an bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP tập
đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP đầu tư và phân phối Egame; Đặng Văn Hiển, Trưởng
Ban quan hệ cổ đông Công ty CP đầu tư và phân phối Egame về tội “Lừa đảo chiếm
đoạt tài sản”.
Kết quả điều tra vụ án xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, ông
Nguyễn Ngọc Thủy và đồng phạm đã sử dụng pháp nhân Công ty Egame thực hiện hành
vi gian dối trong việc sử dụng cổ phần Tập đoàn Egroup không có thật để huy động
vốn.
Nhóm bị can thực hiện bằng các hình thức giao dịch: Bán cổ
phần nhận thanh toán tiền mặt, chuyển khoản; Bán cổ phần thanh toán bằng bất động
sản; Vay mượn tiền nhà đầu tư đảm bảo bằng sở hữu cổ phần.