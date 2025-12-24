Nestlé Việt Nam: Đầu tư bền vững và trách nhiệm cộng đồng

Hơn ba thập kỷ gắn bó cùng Việt Nam, với cách tiếp cận “Tạo Giá trị Chung”, Nestlé luôn xem trách nhiệm xã hội là một phần trong chiến lược phát triển bền vững, song hành với hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh các chương trình đồng hành thường niên dành cho học sinh, sinh viên, người lao động và các hộ gia đình khó khăn, công ty còn chủ động phối hợp với nhiều tổ chức, đối tác uy tín để triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng trong những thời điểm khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh.

KỊP THỜI CÓ MẶT TRONG CÁC TÌNH HUỐNG THIÊN TAI

Mới đây, khi Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi ủng hộ đồng bào tại vùng lũ, Nestlé Việt Nam đã đóng góp 1 tỷ đồng, gồm gần 800 triệu đồng tiền mặt do cán bộ nhân viên quyên góp và hơn 28.000 sản phẩm dinh dưỡng. Nguồn hỗ trợ được kỳ vọng góp phần giúp người dân tiếp cận kịp thời các sản phẩm thiết yếu, sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ.

Chia sẻ tại buổi tiếp nhận hỗ trợ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết “Mỗi tấm lòng - sự sẻ chia dù nhỏ bé - đều vô cùng trân quý. Mỗi sự đóng góp - dù ít hay nhiều - đều góp phần giúp đồng bào thêm niềm tin, động lực, điều kiện để đứng dậy sau bão lũ.”

Nestlé Việt Nam đã đóng góp 1 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Trước đó, trong tháng 10 và đầu tháng 11/2025, thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Nestlé Việt Nam cũng hỗ trợ gần 1.000 phần quà sản phẩm dinh dưỡng cho các gia đình hội viên chịu ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 tại Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, với tổng giá trị khoảng 340 triệu đồng.

Những hoạt động này cho thấy sự chủ động của Nestlé trong việc phối hợp với các đối tác nhằm tiếp sức cho người dân trong giai đoạn cấp bách, góp phần cung cấp thêm nguồn lực để các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai.

ĐỒNG HÀNH CÙNG TRẺ EM VÀ NHÓM YẾU THẾ

Không chỉ hỗ trợ khẩn cấp, Nestlé Việt Nam nhiều năm qua duy trì hợp tác cùng Báo Tuổi Trẻ, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm chăm lo cho trẻ em và phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt. Các chương trình học bổng, hỗ trợ dinh dưỡng và quà tặng thường xuyên được thực hiện tại nhiều tỉnh thành, góp phần giúp các em nhỏ có thêm điều kiện đến trường và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Đầu năm 2025, trong khuôn khổ hợp tác chiến lược với Hội LHPN Việt Nam, Nestlé đã trao tặng khoản hỗ trợ bằng tiền mặt để giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại Cao Bằng tái thiết sinh kế sau bão. Tổng cộng 110 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đã nhận được 550 triệu đồng – số tiền do cán bộ nhân viên và công ty quyên góp ngay sau khi bão gây thiệt hại tại nhiều tỉnh phía Bắc.

Nestlé Việt Nam ủng hộ gần 1000 phần quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn bởi bão lũ thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Đáng chú ý, chương trình không chỉ dừng lại ở hỗ trợ tài chính mà còn có sự đồng hành lâu dài của Hội LHPN Việt Nam trong việc phát triển sinh kế, giúp phụ nữ chủ động phục hồi và ổn định cuộc sống. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình hợp tác chiến lược “Nestlé đồng hành cùng phụ nữ”, hướng tới mục tiêu thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ Việt Nam.

Với những đóng góp thiết thực, Nestlé Việt Nam đã được Hội LHPN Việt Nam trao tặng Bằng khen vì thành tích trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, cùng nhiều kỷ niệm chương dành cho các đóng góp nổi bật trong hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, cũng như trong công tác phòng chống dịch và khắc phục hậu quả thiên tai.

MỞ RỘNG ĐẦU TƯ – CỦNG CỐ CHUỖI GIÁ TRỊ KINH TẾ TRONG NƯỚC

Song song với các chương trình hỗ trợ cộng đồng, với cam kết dài hạn, niềm tin đối với tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, Nestlé Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 900 triệu USD, qua đó tăng cường năng lực sản xuất và đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế.

Tháng 4 vừa qua, Nestlé công bố tăng vốn hoạt động tại Việt Nam với khoản đầu tư lên gần 1.900 tỷ đồng vào việc mở rộng nhà máy Nestlé Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Đây không chỉ là một trong những nhà máy chế biến cà phê hiện đại nhất của tập đoàn Nestlé, mà còn là nơi tạo ra giá trị gia tăng cho nông sản Việt, đưa hạt cà phê Việt Nam lên bản đồ cà phê thế giới. Nhiều sản phẩm cà phê và đồ uống sản xuất tại Việt Nam đã trở thành mặt hàng chủ lực trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Nestlé.

Hoạt động mở rộng này tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của các ngành phụ trợ và chuỗi cung ứng nội địa.

Đặc biệt, thông qua chương trình NESCAFÉ Plan, Nestlé đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân trồng cà phê theo hướng canh tác bền vững. Nhờ áp dụng kỹ thuật canh tác mới, nông dân giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất và đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế, qua đó tăng thu nhập và nâng cao giá trị thương hiệu cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới.

Nestlé đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nông dân trồng cà phê theo hướng canh tác bền vững.

Từ các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, chăm lo phụ nữ và trẻ em, đến chiến lược đầu tư mở rộng và phát triển chuỗi giá trị, Nestlé Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm, một đối tác phát triển, đồng hành cùng sự vươn mình của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Trong bối cảnh xã hội kỳ vọng doanh nghiệp đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, những nỗ lực bền bỉ của Nestlé góp phần lan tỏa thông điệp quan trọng: Phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển con người và phát triển cộng đồng – hướng tới một Việt Nam thịnh vượng, bền vững.