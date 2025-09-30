Khởi tố 4 đối tượng thông đồng, nâng giá quyền khai thác khoáng sản cao hơn 306 lần

Mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” xảy ra tại điểm mỏ ĐB2B (xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng), ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiếp tục tống đạt các quyết định khởi tố 4 đối tượng...

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ về tăng cường đấu tranh trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng trước sáp nhập đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng Cảnh sát kinh tế 02 địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động tham mưu các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh nhằm đảm bảo tình tình an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Sau đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tích cực, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ án “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản” (cát xây dựng – PV) tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Bàn Tây, thành phố Đà Nẵng.

Ngày 23/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Sĩ Khoa (SN 1974), trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng - là chủ quản lý của Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Đỗ Thị Lệ (SN 1989), trú xã Điện Bàn Tây - là Kế toán của Công ty này về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Các đối tượng đã có hành vi lập hồ sơ khống để tham gia hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 29/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tống đạt các Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hùng (SN 1984), trú xã Hà Nha; Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000), trú xã Điện Bàn Tây; Lê Nguyễn Đông Quân (SN 1991), trú phường An Hải và Trần Văn Bảy (SN 1975), trú phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản”.

Trong số 4 đối tượng bị khởi tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hùng, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Sỹ Minh Tiến, Trần Văn Bảy và Lê Nguyễn Đông Quân.

Quá trình điều tra xác định, theo chỉ đạo của Nguyễn Sĩ Khoa, 4 bị can trên khi tham gia đấu giá cho Công ty Cổ phần MT Quảng Đà và Công ty Cổ phần Nông Sơn Farm đã có hành vi thông đồng nâng giá trong phiên đấu giá (từ ngày 18 đến ngày 19/10/2024).

Kết quả phiên đấu giá, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà là đơn vị trả giá cao nhất, tăng hơn 306 lần giá khởi điểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.