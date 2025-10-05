Thứ Hai, 06/10/2025

Khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo công ty sản xuất hàng triệu bình chữa cháy giả

Dũng Hiếu

05/10/2025, 10:04

Công an Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam 2 lãnh đạo Công ty Tomoken vì sản xuất, tiêu thụ hơn 1,6 triệu bình chữa cháy giả trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam. Ảnh: CA Phú Thọ.
Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, khám xét tại kho hàng của công ty TNHH TOMOKEN Việt Nam. Ảnh: CA Phú Thọ.

Ngày 4/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Thọ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can, tạm giam đối với Phan Thế Hoài, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Phòng) và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phòng cháy chữa cháy Tomoken Việt Nam (địa chỉ tại Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (thứ hai từ phải qua), trực tiếp chỉ đạo khám xét xưởng sản xuất và nhà kho công ty - Ảnh: CA Phú Thọ.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ (thứ hai từ phải qua), trực tiếp chỉ đạo khám xét xưởng sản xuất và nhà kho công ty - Ảnh: CA Phú Thọ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện trên thị trường xuất hiện nhiều bình bột chữa cháy xách tay loại 6kg và 8kg mang nhãn hiệu Tomoken có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng. Đây là thiết bị liên quan trực tiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, các cơ quan, doanh nghiệp, nên Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế khẩn trương vào cuộc điều tra.

Quá trình xác minh cho thấy, với vai trò Giám đốc, Phan Thế Hoài cùng em trai là Phan Bạch Thông thống nhất tự mua 6 loại nguyên liệu gồm: bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % “tự nghĩ ra”, tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy.

Trong số đó có những nguyên liệu như: Bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh.

Phan Thế Hoài giao cho Phan Bạch Thông trực tiếp nắm giữ công thức phối trộn hỗn hợp hóa chất gồm 6 loại nguyên liệu nêu trên và lập bảng hướng dẫn pha trộn để công nhân nhà máy thực hiện phối trộn, nạp hỗn hợp hóa chất vào các loại bình chữa cháy và bán ra thị trường. Các loại bình chữa cháy xách tay đều mang nhãn hiệu Tomoken.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số hơn 2,2 triệu bình chữa cháy các loại (bình bột, bình bọt, bình khí…) với tổng doanh số gần 835 tỷ đồng. Trong đó, bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất do Phan Bạch Thông tự phối trộn) là hơn 1,6 triệu bình với tổng doanh số gần 528 tỷ đồng.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự (Bộ Công an) xác định 16 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 6kg; 20 mẫu bình chữa cháy xách tay loại 8kg là sản phẩm thu giữ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghiệp Tomoken Việt Nam không có tác dụng dập tắt đám cháy loại B theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, đồng thời mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đọc thêm

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Bộ Y tế trả lời cử tri về chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y

Chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên ngành y nhằm khuyến khích, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế, góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho hệ thống y tế quốc gia...

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2025 đạt 8,3 triệu/tháng

Thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3/2025 đạt 8,3 triệu/tháng

Theo báo cáo tình hình lao động, việc làm quý 3 và 9 tháng năm 2025 của Cục Thống kê ( Bộ tài chính) công bố ngày 6/10, con số trên cho thấy mức thu nhập của người lao động cải thiện rõ rệt

Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Giông lốc làm tốc mái, hư hỏng nhiều nhà ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Chiều 5/10, mưa lớn kèm lốc xoáy bất ngờ xuất hiện tại nhiều địa phương ở Nghệ An và Hà Tĩnh, làm sập, tốc mái nhiều ngôi nhà. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả...

Các bệnh viện cảnh báo sức khỏe mùa mưa bão

Các bệnh viện cảnh báo sức khỏe mùa mưa bão

Một trong những mối lo lớn sau mưa bão là nguy cơ dịch bệnh. Không chỉ môi trường ô nhiễm, mà còn điều kiện vệ sinh kém, thiếu nước sạch có thể gây ra nhiều bệnh như bệnh tiêu hóa, da liễu và đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm…

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; đề án chuyển một số cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp về địa phương. Sắp tới, Bộ sẽ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định và sẽ triển khai ngay trong năm 2026...

