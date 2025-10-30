Không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát, VLF bị phạt tiền

Hiện cổ phiếu này còn bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (mã VLF-UPCoM) với tổng số tiền phạt là 235 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất đối với VLF là 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP (Công ty hiện chỉ có 02 thành viên Ban Kiểm soát, không đủ số lượng ít nhất 03 thành viên Ban kiểm soát theo quy định).

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2024, năm 2025; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023, năm 2024; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý 1 năm 2025; Báo cáo thường niên năm 2023, năm 2024; Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, năm 2025; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2024; Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT ngày 30/6/2025 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty bán niên năm 2025;

Cuối cùng là mức phạt 17,5 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP);

Đồng thời, công ty bị cảnh cáo đối với hành vi không ban hành quy chế về công bố thông tin theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Được biết ngày 21/10 vừa qua, công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Hội trường công ty nhằm bầu bổ sung, thay thế các thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm soát; báo cáo của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tuy nhiên, cuộc họp này bất thành do tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là: 586 người (theo danh sách của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam), đại diện cho cổ đông sở hữu 11.959.982 cổ phần của Công ty.

Tuy nhiên, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự có mặt tại Đại hội là 01 cổ đông, đại diện cho 4.784.000 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 40% tổng số cổ phần của công ty, với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội là 4.784.000 cổ phần.

Trước đó, công ty đã nhận được đơn từ nhiệm của một loạt nhân sự gồm: ông Dương Thái Châu - Phó Tổng giám đốc; ông Trần Thịnh Vượng - thành viên Ban kiểm soát; ông Nguyễn Trọng Khang - Kế toán trưởng.

Trên thị trường, HNX cho biết tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu VLF do tổ chức đăng ký giao dịch không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định;

Mặt khác, công ty chậm nộp báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; có vốn chủ sở hữu âm trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

Ngoài ra, cổ phiếu này còn bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.