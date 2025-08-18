Thứ Hai, 18/08/2025

Trang chủ Chứng khoán

Không công thông tin, TST bị phạt tiền

Hà Anh

18/08/2025, 09:06

TST không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 13/8/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 195/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông (mã TST-UPCoM) với tổng số tiền là 100 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo thường niên năm 2024, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bên cạnh đó, TST bị phạt 15 triệu đồng đối với hành vi không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Cụ thể: công ty không xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trên thị trường, HNX đã có thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu TST do tổ chức đăng ký giao dịch chậm nộp báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định (cơ sở xem xét là căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán).

Bên cạnh đó là tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2023; tổ chức đăng ký giao dịch không họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 02 năm tài chính gần nhất trong thời gian tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp;

Đồng thời, cổ phiếu bị hạn chế về thời gian giao dịch và chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần.

Theo dữ liệu trên HNX, công ty mới công bố báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán với lợi nhuận sau thuế lỗ gần 5,5 tỷ đồng, giảm lỗ so với cùng kỳ (27,76 tỷ đồng). Qua đó, nâng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ âm 22,26 tỷ lên 31,35 tỷ đồng và cũng tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán, bên kiểm toán đã từ chối đưa ra ý kiến với cơ sở của việc từ chối ý kiến.

Chốt phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu TST đứng giá ở mức 10.300 đồng/cổ phiếu, không thay đổi so với phiên giao dịch trước nhưng giá cổ phiếu này đã tăng hơn 80% trong vòng hơn 2 tháng trở lại đây. Vốn hóa thị trường của công ty tăng mạnh lên mức hơn 49,4 tỷ đồng.

Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định Công ty cổ phần Đầu tư QP Xanh (m tăã HKT-HNX) với tổng số tiền là 185 triệu đồng.

Trong đó, phạt 60 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và của Công ty đối với: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2024, Thông báo thay đổi nhân sự số 10/2025/HKT-công bố thông tin ngày 31/3/2025 (bổ nhiệm kế toán trưởng) theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Nặng nhất là phạt 125 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 trên báo cáo tài chính tự lập quý 4/2024.

Cụ thể: lợi nhuận sau thuế năm 2024 trên báo cáo tài chính tự lập quý 4/2024 là gần 855 triệu đồng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán chỉ là 255,56 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm b khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP).

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Chốt phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu HKT ghi nhận 4 phiên tăng điểm liên tục từ 9.900 đồng/cổ phiếu lên 12.500 đồng/cổ phiếu.

TST

