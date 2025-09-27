Thứ Bảy, 27/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Không để học sinh bậc tiểu học tự do sử dụng ChatGPT

Hạ Chi

27/09/2025, 14:07

Không để học sinh bậc tiểu học tự do sử dụng ChatGPT. Sẽ có một danh mục công cụ AI riêng, được kiểm duyệt kỹ càng về an toàn và đạo đức trước khi đưa vào giảng dạy...

Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin về chương trình đưa AI vào giáo dục tại Họp báo tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) thông tin về chương trình đưa AI vào giáo dục tại Họp báo tháng 9 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng về nghiên cứu đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy từ bậc tiểu học, ông Hồ Đức Thắng, Viện trưởng Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), khẳng định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược, được đặc biệt chú trọng.

Trong dự thảo Luật AI, nhiệm vụ quan trọng được đặt ra là phổ cập AI toàn dân, toàn diện và đưa AI vào hệ thống giáo dục. Tuy nhiên, riêng với bậc tiểu học, việc ứng dụng AI sẽ đi đôi với hàng rào bảo vệ chặt chẽ.

“Không thể để các em tự do sử dụng ChatGPT. Sẽ có một danh mục công cụ AI riêng, được kiểm duyệt kỹ càng về an toàn và đạo đức trước khi đưa vào giảng dạy”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết không chỉ tập trung phổ cập AI học sinh, việc đào tạo cho giáo viên – những người sẽ sử dụng AI để thiết kế bài giảng hiệu quả, gần gũi hơn cũng là nhiệm vụ ưu tiên. 

Về khung pháp lý, ông Thắng nhấn mạnh hiện rất ít quốc gia ban hành luật AI, do đó, Việt Nam hiện được xem như quốc gia đi trước với nỗ lực xây dựng luật. 

AI là công cụ hữu ích, nhưng rủi ro không chỉ nằm ở an ninh mạng mà còn ở đạo đức, thiên kiến và bất bình đẳng. Do đó, luật AI cần vừa thúc đẩy phát triển, vừa quản lý rủi ro. Từ kinh nghiệm và bài học quốc tế, khung quản lý AI của Việt Nam sẽ bao gồm ba lớp.

Thứ nhất, phân loại theo mức độ rủi ro, đặc biệt với các lĩnh vực nhạy cảm như dịch vụ công, y tế, giáo dục phải bảo đảm dữ liệu sạch và chuẩn mực đạo đức ngay từ khâu thiết kế.

Thứ hai, giám sát vận hành bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, hệ thống giám sát, phát hiện sớm rủi ro.

Thứ ba, chế tài nghiêm khắc đủ sức răn đe ngay từ đầu với những cá nhân, tổ chức có ý định sử dụng AI vào mục  đích xấu. 

Liên quan đến vấn đề an ninh an toàn AI, Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương thông tin thêm AI là công nghệ đột phá nhưng còn rất mới. Tùy thuộc vào bối cảnh và đặc thù văn hóa, các quốc gia sẽ có cách tiếp cận khác nhau, nhưng sẽ hết sức thận trọng. Bộ Khoa học và Công nghệ đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xây dựng các quy định quản lý công nghệ và dữ liệu phục vụ cho AI.  

Từ khóa:

công nghệ đạo đức Giáo dục kinh tế số luật AI phổ cập AI tiểu học trí tuệ nhân tạo

