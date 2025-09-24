Thứ Tư, 24/09/2025

Trang chủ Kinh tế số

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa, thương mại hóa” quyền sở hữu trí tuệ

Bạch Dương

24/09/2025, 22:23

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý hiện đại, nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác giá trị tài sản trí tuệ...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, dự thảo Luật Sở hữu trí tuệ lần này định hướng chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang tài sản hóa, thương mại hóa và thị trường hóa quyền sở hữu trí tuệ, coi đây là tài sản của doanh nghiệp có thể định giá, mua bán, thế chấp và góp vốn.

Về định giá quyền sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng cho biết doanh nghiệp sẽ chủ động xác định giá trị quyền sở hữu trí tuệ để phục vụ quản trị nội bộ, sau đó thông qua tổ chức trung gian định giá trước khi giao dịch, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Trả lời thắc mắc của một số đại biểu liên quan đến trí tuệ nhân tạo, Bộ trưởng giải thích, việc dùng dữ liệu công khai để huấn luyện AI không phải xin phép bản quyền, miễn không sao chép nguyên văn, bởi nếu cấm sẽ làm giảm sức cạnh tranh, nhiều quốc gia như Nhật Bản đã luật hóa quy định này. 

Đối với tác phẩm do AI tạo ra, nếu AI tự tạo không có con người tham gia thì không được bảo hộ và phải gắn nhãn nhận diện; ngược lại, nếu con người dùng AI như công cụ thì vẫn được bảo hộ.

Liên quan đến báo chí, trước thực trạng tin tức gốc do các cơ quan báo chí sản xuất thường bị các trang tổng hợp khai thác lại, thu lợi lớn hơn trong khi người làm báo phải bỏ nhiều công sức, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định nhằm bảo vệ quyền lợi cho báo chí chính thống.

Cần có cơ chế thỏa thuận giữa các cơ quan báo chí để bảo đảm quyền lợi chính đáng và tạo nguồn thu cho báo chí chính thống.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, sao chép bài báo mà không có thỏa thuận là vi phạm, nhất là trên mạng xã hội và các trang tổng hợp, trong khi "tin tức thuần túy" vẫn không thuộc phạm vi quyền tác giả. Bộ sẽ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm rõ, đảm bảo không phát sinh thêm thủ tục hành chính. 

Các góp ý khác của đại biểu về trách nhiệm pháp lý của nền tảng trung gian, phân cấp, phân quyền và các khái niệm mới sẽ được tiếp thu, cụ thể hóa ở Nghị định, Thông tư để vừa bảo đảm thống nhất hệ thống pháp luật, vừa tránh tăng gánh nặng thủ tục.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhận định, Chính phủ và cơ quan soạn thảo đã chuẩn bị hồ sơ công phu, nghiêm túc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung mà Chính phủ trình. Dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội thông qua theo thủ tục rút gọn tại Kỳ họp thứ 10. 

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị Chính phủ tiếp thu tối đa ý kiến, nhất là về việc bổ sung quy định cho đối tượng sở hữu trí tuệ mới như sản phẩm phái sinh kỹ thuật số, AI, dữ liệu lớn; quy định rõ hiệu lực thi hành, bổ sung điều khoản chuyển tiếp để tránh khoảng trống pháp lý.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý hiện đại, nâng cao hiệu quả bảo hộ và khai thác giá trị tài sản trí tuệ, qua đó góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

08:46, 24/09/2025

08:46, 24/09/2025

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

07:41, 24/09/2025

07:41, 24/09/2025

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu lực bảo hộ

07:10, 28/08/2025

07:10, 28/08/2025

Bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ để nâng cao hiệu lực bảo hộ

Từ khóa:

chuyển đổi số kinh tế số Sở hữu trí tuệ tài sản trí tuệ trí tuệ nhân tạo

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, trang facebook có tên “Bộ Tài Chính – Cổng Tiếp Nhận Hồ Sơ” là giả mạo, vì vậy, người dân và doanh nghiệp cần cảnh giác cao trước các bài đăng trên trang này....

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ "ngang sức" của ​​Mark Zuckerberg

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

Từ thực tập sinh tại Meta, Shou Zi Chew nay đã trở thành người chèo lái một đế chế mạng xã hội đối đầu trực diện với Meta...

2.000 tỷ USD doanh thu vẫn khó khỏa lấp "khoảng trống" vốn của ngành công nghiệp AI

2.000 tỷ USD doanh thu vẫn khó khỏa lấp “khoảng trống” vốn của ngành công nghiệp AI

Kể cả khi ngành công nghiệp AI tạo ra 2.000 tỷ USD doanh thu hằng năm, thì vẫn "lỗ đen" 800 tỷ USD để đảm bảo đầu tư có lãi...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Dự án Luật sửa đổi tập trung vào việc hỗ trợ khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi cam kết quốc tế, cập nhật các xu hướng công nghệ mới…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA nhằm tổng kết kết quả hợp tác của Việt Nam và NVIDIA, đồng thời định hướng các nội dung công việc giữa hai bên trong thời gian tới...

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

1

Ước tính lợi nhuận nhóm bất động sản bùng nổ chủ yếu nhờ chuyển nhượng dự án

Chứng khoán

2

ThuDuc House công bố thắng kiện cơ quan thuế

Doanh nghiệp niêm yết

3

HAP muốn chuyển nhượng 35,31% vốn tại Bệnh viện Quốc tế Green

Doanh nghiệp niêm yết

4

Dự báo lợi nhuận doanh nghiệp thép tăng mạnh

Doanh nghiệp niêm yết

5

Bắc Ninh: Công chức, viên chức có thể mua thêm nhà ở xã hội nếu đáp ứng đủ điều kiện

Dân sinh

