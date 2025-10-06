Thứ Hai, 06/10/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan

Dũng Hiếu

06/10/2025, 14:13

Sáng 6/10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Công điện số 188/CĐ-TTg về việc chủ động ứng phó nguy cơ mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất do ảnh hưởng của bão số 11.

Mưa lớn kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lớn kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Công điện gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Thanh Hoá; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay bão số 11 đã đi vào đất liền tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc (gần khu vực biên giới Việt - Trung) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, theo dự báo hoàn lưu bão số 11 sẽ gây mưa to và có thể dông lốc trong ngày 6-7/10/2025: khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất lớn tới trên 300mm (đặc biệt nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Đây là đợt mưa lớn ngay sau những ngày mưa lớn kéo dài vừa qua do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, nhiều nơi đất ở trạng thái bão hòa nước, sông ngòi, hồ đập đã đầy nước, nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ lớn trên sông suối nhỏ và thượng nguồn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, ngập úng tại các đô thị và vùng thấp trũng.

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Chính trị và Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 04/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ứng phó bão số 11, tập trung chỉ đạo theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên, liên tục diễn biến tình hình, triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là các tỉnh khu vực trung du và miền núi chỉ đạo, huy động các lực lượng (xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở, công an, quân đội, các lực lượng chức năng, dân quân tự vệ, thanh niên…) triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại tài sản của nhân dân do lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó: Căn cứ tình hình thực tế và dự báo mưa lũ tại địa phương chỉ đạo có thể nghiên cứu cho học sinh không phải đến trường mà học trực tuyến nếu thấy cần thiết để bảo đảm an toàn cho học sinh là trên hết.

Rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ các hộ dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập sâu khi có mưa lớn.

Bằng mọi biện pháp kịp thời thông tin đến người dân về tình hình mưa lũ trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo người dân chủ động hạn chế việc đi lại và hoạt động trong thời gian mưa lũ; kiểm soát, hạn chế người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có nguy cơ mất an toàn khi mưa lũ; bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông qua các ngầm tràn, các đoạn đường bị ngập sâu.

Chủ động theo dõi chặt chẽ, vận hành điều tiết bảo đảm an toàn hồ đập, không để xảy ra lũ chồng lũ hoặc do yếu tố chủ quan; triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đê điều; kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phòng, chống và khắc phục ngay khi có sự cố.

Chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết trước tại khu vực trọng điểm, xung yếu dự báo có nguy cơ bị chia cắt do sạt lở, ngập lụt để sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trưởng và các bộ, ngành liên quan chủ động chỉ đạo, huy động các lực lượng quân đội, công an, cơ quan chức năng kịp thời phối hợp, hỗ trợ các địa phương và Nhân dân triển khai công tác phòng, chống, ứng phó mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi sát diễn biến, dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác nhất về tình hình mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, sản xuất nông nghiệp theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các Bộ, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương, kịp thời, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống, ứng phó mưa lũ, kịp thời khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả mưa lũ theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan và các địa phương chỉ đạo sát việc dự báo, khẩn trương triển khai công tác phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão.

Các bộ, ngành, địa phương báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả phòng, chống, ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ trước 15 giờ hằng ngày.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

