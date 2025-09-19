Không gian kiến trúc kết nối các thế hệ

Xu hướng thiết kế mở, đa không gian đã trở thành xu hướng kiến trúc được yêu thích nhất thời gian gần đây. Không chỉ mở để “chạm” tới thiên nhiên, sự giao lưu phóng khoáng giữa các không gian còn giúp kết nối các thế hệ thành viên trong gia đình...

Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, sự thay đổi trong đời sống đặt ra những thách thức mới về kiến trúc nhà ở. Nhà không chỉ là nơi che mưa chắn nắng, mà còn trở thành biểu tượng cá nhân của từng gia chủ, nơi kết nối, mang lại sự ấm cúng cho mỗi thành viên trong gia đình.

Trong đó, kiến trúc xanh chú trọng đến sự thư thái và cảm xúc của cư dân, tập trung tích hợp thiên nhiên vào không gian sống, tạo ra mối tương tác gần gũi với thiên nhiên, khuyến khích sự tương tác và hòa mình vào môi trường xanh. Những điều này không chỉ giúp kích thích quá trình phục hồi và bảo vệ sức khỏe mà còn giảm bớt ảnh hưởng của các yếu tố tiêu cực từ môi trường như tiếng ồn hay chất lượng không khí kém…

Như vậy, kiến trúc chữa lành và bền vững chính là chìa khóa, trở thành điểm kết nối giữa con người với môi trường, đồng thời là trách nhiệm của kiến trúc sư trong quá trình tạo dựng không gian sống phù hợp, cân bằng cho tất cả các thành viên trong mỗi gia đình.

TOUCH HOUSE – ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Một ngôi nhà không chỉ là nơi để ở. Đó là nơi ba thế hệ có thể cảm nhận sự gắn kết sâu sắc mà vẫn tôn trọng sự riêng tư của nhau. Đó chính là triết lý cốt lõi mà kiến ​​trúc sư từ Myan Architects đã thổi hồn vào Touch House. Diện tích xây dựng 476 m2, ngôi nhà này tọa lạc tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam – một vùng đất được hình thành bởi khí hậu nhiệt đới gió mùa với mùa khô và mùa mưa rõ rệt.

Nằm giữa một vùng nông thôn yên bình, phía đông bắc giáp với một con đường nội bộ yên tĩnh, cả hai bên nhà đều được bao quanh bởi những ngôi nhà lân cận. Tuy nhiên, phía tây bắc lại mở ra một rừng dừa cổ thụ rậm rạp và một hệ sinh thái tự nhiên gồm ao hồ và kênh rạch. Cảnh quan này mang đến một cơ hội độc đáo: tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên đồng thời cân bằng giữa kiến trúc đương đại với bản sắc địa phương.

Touch House khởi đầu với mong muốn kiến ​​tạo một không gian sống tinh tế, tràn đầy cảm xúc và được thiết kế để kết nối mọi người lại gần nhau hơn. Giải pháp đột phá là chia ngôi nhà thành hai khối liền kề. Mỗi khối mang đến cảm giác độc lập, mang đến cho mỗi thế hệ không gian riêng để nghỉ ngơi và làm việc. Nhưng điều làm nên sự đặc biệt của công trình này chính là cách hai khối được kết nối nhẹ nhàng với nhau thông qua một hành lang thoáng mát, một sảnh ven hồ và những khoảng sân chung.

Những không gian trung gian này không chỉ là những lối đi, mà còn là nơi gia đình sum họp, nuôi dưỡng những tương tác mạnh mẽ. Một chuỗi bảy khoảng sân - cả lớn và nhỏ - cùng mái dốc dài làm dịu ánh sáng, dẫn hướng gió và tạo nên một trải nghiệm không gian liền mạch, trôi chảy. Một chi tiết được chăm chút tỉ mỉ là mặt sàn liền mạch từ hiên nhà vào bên trong, tạo ra cảm giác chuyển động mượt mà, không chỉ về mặt vật lý mà còn về mặt cảm xúc.

Ranh giới giữa con người và thiên nhiên dường như biến mất, khiến công trình kiến trúc này trở thành một phần tự nhiên của môi trường xung quanh, nơi con người và môi trường hòa làm một. Những cột tròn và vách ngăn di động được sử dụng để phá vỡ quan niệm truyền thống về mặt tiền cứng nhắc, tạo nên nhịp điệu của những khối rắn và khoảng trống gợi lên sự tò mò.

Trung tâm của tất cả là khoảng sân ngập nắng, được bao quanh bởi hai bức tường bê tông vững chắc. Nó tạo nên một ốc đảo yên bình, nơi mỗi thành viên trong gia đình có thể dừng lại, hít thở và cảm nhận hiện tại.

Bên cạnh đó, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Touch House chính là việc sử dụng bê tông thô. Thường bị coi là thô cứng hoặc lạnh lẽo, ở đây, bê tông lại trở thành một vật liệu sống động. Bề mặt được xử lý cẩn thận để duy trì kết cấu chân thực, đồng thời vẫn đủ mịn màng để kể một câu chuyện.

Khi ánh sáng tự nhiên chạm vào các bức tường, chúng tạo nên những họa tiết chuyển động và lặng lẽ đánh dấu sự trôi chảy của thời gian. Sự tương phản giữa vẻ thô ráp, chân thực của bê tông và sự ấm áp của trần gỗ tạo nên một không gian hiện đại, thanh lịch, vững chãi và đậm chất nhân văn.

DOM HOUSE – NGOẠI Ô HÀ NỘI

DOM là một biệt thự tọa lạc tại ngoại ô Hà Nội, được thiết kế làm nơi ở cố định cho ông bà, với không gian nghỉ dưỡng cho con cháu đến thăm và thư giãn cuối tuần. Bản thân khu đất rất độc đáo: mặt tiền hẹp trải dài về phía sau, tạo thành hình chữ T đặc trưng.

Ngay từ đầu, cả khách hàng và đội ngũ kiến trúc sư từ DAO studio đã thống nhất rằng ngôi nhà nên có một khu vườn rộng. Không gian sinh hoạt cùng các hướng nhìn được bố trí quay vào trong, nhằm tăng tính riêng tư và giảm bớt ảnh hưởng từ tiếng ồn giao thông từ đường phố phía trước.

Do đó, các kiến trúc sư đã dành phần lớn đất phía sau để tạo ra một khu vườn rộng lớn — một không gian có thể trồng cây cao, cây bụi xanh tươi và một bãi cỏ rộng, nơi trẻ em có thể chạy nhảy và vui chơi trong mùa hè. Khu vực sinh hoạt, ăn uống và bếp mở được bố trí giữa sân sau rộng lớn này và một khu vườn nhỏ hơn phía trước.

Từ không gian trung tâm này, người ta có thể quan sát những biến đổi tinh tế, liên tục của thiên nhiên. Khu vườn trở thành một bức tranh phong cảnh sống động, chậm rãi thay đổi từng ngày, từng năm. Nhiều khi, chỉ cần ngồi yên lặng và ngắm nhìn những thay đổi diễn ra là đủ.

Với diện tích xây dựng 500 m2, trung tâm tầng trệt là một lõi gỗ dài chạy từ trước ra sau nhà. Khối nhà trung tâm này tổ chức bố cục và bao gồm nhà bếp, cầu thang, phòng vệ sinh cho khách và phòng giặt. Nó cũng xác định và mở rộng không gian xung quanh. Khi bước vào, người ta đi qua một hành lang hẹp mở ra phòng khách rộng rãi với tầm nhìn bao quát ra khu vườn.

Liền kề là khu vực ăn uống, được nhấn mạnh bởi trần nhà cao gấp đôi, vươn tới mái tầng hai. Tầng hai có ban công nhô ra che nắng từ phía tây, tạo bóng mát xuống hiên nhà tầng trệt. Khối bê tông phía trên không chỉ bảo vệ các phòng ngủ khỏi cái nóng và tầm nhìn trực tiếp từ những ngôi nhà lân cận, mà còn đóng khung khung cảnh thoáng đãng của khu vườn bên dưới, cân bằng giữa sự riêng tư và không gian mở.

Với DAO studio, kiến trúc không chỉ dừng ở việc thỏa mãn công năng và thẩm mỹ, mà còn cần hòa hợp với thiên nhiên và kết nối các thế hệ. Ngôi nhà này chính là dự án thể hiện rõ nhất quan điểm đó.