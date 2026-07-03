Nợ thuế trên 50 triệu và quá hạn 120 ngày, cá nhân có nguy cơ bị tạm hoãn xuất cảnh
LLan Anh
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Theo Nghị định 252/2026/NĐ-CP, cá nhân nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên và chậm nộp quá 120 ngày có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Quy định cũng áp dụng với đại diện doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng, người không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, người nước ngoài và công dân Việt Nam chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi xuất cảnh…
Chính phủ vừa ban hành Nghị định
252/2026/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật Quản lý thuế, trong đó bổ sung biện pháp
kiểm soát xuất cảnh đối với năm trường hợp còn nợ nghĩa vụ tài chính với ngân
sách nhà nước. Quy định này được kỳ vọng sẽ góp phần siết chặt kỷ luật thuế và
hạn chế tình trạng chây ì nghĩa vụ tài chính.
Cụ thể, nhóm cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh sẽ bị xem xét tạm
dừng xuất cảnh nếu đang trong diện bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính
về thuế với số nợ từ 50 triệu đồng trở
lên và đã chậm nộp quá 120 ngày.
Trong khi đó, ở khối doanh nghiệp, trách nhiệm được
đặt lên cá nhân giữ vai trò đại diện pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi khi
doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc liên hiệp hợp tác xã phát sinh khoản nợ từ 500
triệu đồng và cũng quá hạn trên 120 ngày.
Đáng chú ý, không chỉ căn cứ vào số tiền nợ, nghị định
còn xét đến tình trạng thực tế của người nộp thuế.
Theo đó, cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân
là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp hoặc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đã ban
hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký
nhưng sau 120 ngày kể từ khi có thông báo vẫn không hoàn tất thủ tục liên quan
đến mã số thuế thì biện
pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được áp dụng.
Phạm vi điều chỉnh cũng được mở rộng sang người nước ngoài còn nợ
thuế tại Việt Nam. Cụ thể, người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy
định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cũng thuộc diện bị tạm hoãn xuất
cảnh.
Bên cạnh đó, công dân Việt Nam trước khi ra nước ngoài định cư hoặc
những người đang sinh sống ở nước ngoài nhưng trước khi xuất cảnh từ Việt Nam
có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ
nộp thuế cũng không
nằm ngoài diện điều chỉnh.
Các trường trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế:
1. Nợ thuế từ 50 triệu đồng (cá nhân, hộ kinh doanh) hoặc từ 500 triệu đồng (doanh nghiệp) và quá hạn trên 120 ngày
2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký và không xử lý mã số thuế sau 120 ngày
3. Người nước ngoài còn nợ thuế tại Việt Nam và công dân Việt Nam xuất cảnh định cư hoặc rời Việt Nam khi còn nợ thuế
(Nghị định 252/2026/NĐ-CP)
Về thẩm quyền, cơ quan thuế trực tiếp quản lý người nộp
thuế sẽ chịu trách nhiệm ban hành thông báo áp dụng biện pháp này, đồng thời
quyết định việc gia hạn hoặc chấm dứt khi điều kiện thay đổi. Trong trường hợp
có sự thay đổi cơ quan quản lý, quyền xử lý sẽ được chuyển giao tương ứng.
Song song, Nghị định 252 cũng quy định rõ trình tự áp dụng biện pháp này theo
lộ trình rõ ràng.
Đối với
các trường hợp cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, chủ sở hữu hưởng lợi hoặc
người đại diện pháp luật của doanh nghiệp thuộc diện nợ thuế theo ngưỡng quy định, trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ
quan thuế sẽ gửi cảnh báo trước 30 ngày thông qua hệ thống giao dịch thuế điện tử và công bố công khai.
Nếu hết thời hạn mà nghĩa vụ thuế vẫn chưa được hoàn
thành, thông báo chính thức sẽ được chuyển tới cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
và người nộp thuế.
Đối với người nước ngoài hoặc công
dân Việt Nam chuẩn bị xuất cảnh để định cư ở nước ngoài nhưng còn nợ thuế, thông báo sẽ
được ban hành ngay khi có căn cứ xác định nghĩa vụ chưa được thực hiện đầy đủ,
đồng thời được cập nhật trên hệ thống và công khai theo quy định.
Phía cơ quan quản lý xuất
nhập cảnh phải thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh ngay trong ngày nhận được
thông tin từ cơ quan thuế, bảo đảm việc áp dụng biện pháp diễn ra kịp thời và
đúng quy định, Nghị định nêu rõ.
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