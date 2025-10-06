Không phải nâng hạng, kết quả kinh doanh mới là yếu tố chi phối thị trường tháng 10?

Đối với sự kiện nâng hạng, đây nhiều khả năng chỉ đóng vai trò xúc tác tâm lý thay vì chi phối giá trị hợp lý của thị trường...

Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 10 trong đó nhấn mạnh bước sang tháng 10, tâm điểm chú ý của thị trường xoay quanh việc Việt Nam có thể chính thức được FTSE công nhận đủ điều kiện nâng hạng lên nhóm “thị trường mới nổi thứ cấp”sau nhiều năm chờ đợi.

Tuy nhiên, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III/2025 mới là yếu tố chủ đạo quyết định xu hướng định giá của thị trường.

Kết quả khảo sát từ danh mục phân tích cho thấy xu hướng tăng trưởng vẫn tích cực: lợi nhuận quý III/2025 dự kiến tăng 22% so với cùng kỳ, cao hơn mức dự phóng top-down 15%. Thị trường cũng đã điều chỉnh kỳ vọng 2025 lên mức tích cực hơn từ cuối tháng 7.

Song song đó, sự kiện nâng hạng cùng với kịch bản FED cắt giảm lãi suất trong cuộc họp FOMC tháng 10 có thể đóng vai trò là chất xúc tác tạo ra những nhịp dao động đáng chú ý trong ngắn hạn. "Đối với sự kiện nâng hạng, đây nhiều khả năng chỉ đóng vai trò xúc tác tâm lý thay vì chi phối giá trị hợp lý của thị trường", VDSC nhấn mạnh.

Công ty chứng khoán kỳ vọng kịch bản tích cực sẽ đến với thị trường chứng khoán Việt Nam trong kỳ đánh giá tháng 9/2025 của FTSE về vấn đề nâng hạng thị trường. Nếu thành công, đây sẽ là yếu tố xúc tác mạnh mẽ trong bối cảnh Việt Nam đang thực thi nhiều chính sách kích thích kinh tế.

Điểm khác biệt lần này so với các kỳ đánh giá trước là phái đoàn Bộ Tài chính và Uỷ ban Chứng khoán đã trực tiếp sang Anh làm việc với FTSE, thể hiện sự nghiêm túc của tổ chức đánh giá về sự thay đổi của thị trường Việt Nam so với các giai đoạn trước.

Đồng thời, giai đoạn 2024–2025 đã chứng kiến nhiều cải cách quan trọng: vận hành hệ thống giao dịch KRX, ban hành loạt thông tư pháp lý mới như Thông tư 68/2024, Thông tư 18/2025, Thông tư 20/2025, Thông tư 03/2025, Thông tư 25/2025 nhằm tháo gỡ các rào cản trước đây đối với dòng vốn ngoại.

Tuy nhiên, kịch bản chưa được nâng hạng vẫn có thể xảy ra, do phụ thuộc vào đánh giá chủ quan đến từ các khách hàng của tổ chức FTSE.

Dù ở trong kịch bản nào, VDSC cho rằng tác động đến giá trị hợp lý của thị trường sẽ không quá lớn dựa trên các cơ sở sau: Dù được ghi nhận đủ điều kiện nâng hạng và có dòng tiền ngoại vào đáng kể, tuy nhiên điểm số của thị trường giữa Romani (2019) và Quatar (2015) diễn biến khá khác nhau do bối cảnh vĩ mô toàn cầu ở hai thời điểm là khác nhau.

Việc nâng hạng không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và triển vọng lợi nhuận của phần lớn doanh nghiệp niêm yết.

Định giá thị trường hiện tại chủ yếu vẫn được dẫn dắt bởi chính sách kích thích kinh tế trong nước, bao gồm tài khóa mở rộng và tiền tệ hỗ trợ.

Trong ngắn hạn, giá cổ phiếu có thể chịu ảnh hưởng bởi dòng tiền đầu cơ vào kỳ vọng nâng hạng, dẫn đến biến động cung cầu. Tuy nhiên, nếu có điều chỉnh, sẽ không kéo dài bởi xu hướng kích thích kinh tế vẫn là động lực chủ đạo cho xu hướng tăng trưởng lợi nhuận và định giá doanh nghiệp.

VDSC duy trì kịch bản lợi nhuận thị trường năm 2025 tăng trưởng 16–21%, với mức định giá P/E mục tiêu 13,3–14,7 lần. Theo đó, VN-Index dự báo dao động trong vùng 1.489–1.758 điểm, phản ánh các kịch bản rủi ro ngắn hạn và triển vọng EPS năm 2025.

Sau giai đoạn tăng trưởng mạnh, VN-Index đã chững lại trong tháng 8 khi tiệm cận ngưỡng định giá trung bình 10 năm. Kết quả kinh doanh quý 3/2025 sẽ là động lực giúp chỉ số có cơ hội cải thiện thêm. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, việc VN-Index vượt ngưỡng định giá trung bình 10 năm sẽ còn gặp thách thức do lo ngại về áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến định hướng điều hành chính sách tiền tệ.

VDSC tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ, với tỷ lệ sức mua ở mức vừa phải nhằm cân bằng giữa rủi ro và cơ hội. Nhà đầu tư nên kết hợp chiến lược đa dạng hóa danh mục, đồng thời ưu tiên những cổ phiếu có định giá còn hấp dẫn và nền tảng cơ bản vững chắc.

Trong bối cảnh thị trường nhiều khả năng biến động theo xu hướng đi ngang nhưng có độ nghiêng tăng nhẹ trong phần còn lại của năm, chúng tôi kỳ vọng dòng tiền sẽ tiếp tục dịch chuyển sang các nhóm cổ phiếu hội tụ được hai yếu tố: mức định giá chiết khấu so với giá trị hợp lý và triển vọng kinh doanh rõ ràng.

Đây sẽ là cơ hội tích lũy quan trọng cho nhà đầu tư trung – dài hạn, đồng thời cũng tạo dư địa sinh lời ngắn hạn khi thị trường xuất hiện các nhịp hồi kỹ thuật.

VDSC lưu ý ở bên ngoài, thị trường đang định giá cao khả năng FED cắt giảm 25 bps (98%), nhưng rủi ro dữ liệu chậm công bố do Chính phủ Mỹ đóng cửa có thể khiến Fed thận trọng và cắt giảm mạnh hơn (50 bps) trong tháng 12.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần lưu ý một số yếu tố bất định có thể tạo rủi ro cho thị trường cần theo dõi gồm: thời gian kéo dài của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế quan đối ứng của ông Trump, và các điểm nóng địa chính trị có thể ảnh hưởng đến thương mại – chuỗi cung ứng.