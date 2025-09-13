Không tăng trưởng nóng nhưng giá căn hộ vẫn đi lên ở hàng loạt địa phương

Hiện nay, mặt bằng giá căn hộ trung bình đã tăng ở nhiều địa phương. Một số khu vực thậm chí ghi nhận mức tăng mạnh so với đầu năm. Trong đó, Khánh Hòa tăng 16,6%; Hà Nội 11,6%; Thành phố Hồ Chí Minh 7,6%; Hưng Yên 7,6%...

Theo báo cáo thị trường căn hộ chung cư toàn quốc của Biggee.vn (nền tảng dữ liệu bất động sản), từ đầu năm 2025 đến nay, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục giữ vai trò “điểm tựa” của thị trường bất động sản, đặc biệt tại các thành phố lớn. Dù không còn những đợt tăng trưởng nóng như giai đoạn trước, nhưng mặt bằng giá căn hộ vẫn ghi nhận xu hướng đi lên ở hầu hết các tỉnh, thành.

CĂN HỘ DƯỚI 2 TỶ GẦN NHƯ BIẾN MẤT KHỎI HÀ NỘI

Khảo sát dữ liệu tin đăng bán từ đầu năm đến nay cho thấy căn hộ dưới 2 tỷ đồng gần như biến mất khỏi thị trường Hà Nội. Tỷ trọng giao dịch ở phân khúc này chỉ còn 2,7%. Ngay cả Hưng Yên – khu vực vệ tinh giáp ranh Hà Nội thì số lượng giao dịch dưới 2 tỷ cũng rơi xuống dưới 5%.

Không chỉ vậy, ở mức tài chính 3 tỷ đồng, từng được coi là “rủng rỉnh” để chọn một căn hộ chất lượng tại Hà Nội thì nay chỉ đáp ứng được khoảng 12% nhu cầu. Trong khi đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ này ở mức 27%. Với ngân sách 5 tỷ đồng, người mua có thể dễ dàng chọn lựa căn hộ ở các địa phương như Đồng Nai, Bắc Ninh, Bình Dương, nhưng với Hà Nội, cơ hội cũng chỉ mở ra chưa đến 50%. Điều này cho thấy tốc độ tăng giá của những đô thị lớn nhanh hơn nhiều so với khu vực khác.

Theo Biggee.vn, mặt bằng giá căn hộ trung bình tại một số khu vực đã ghi nhận mức tăng mạnh so với đầu năm. Trong đó, Khánh Hòa tăng 16,6%; Hà Nội 11,6%; Thành phố Hồ Chí Minh 7,6%; Hưng Yên 7,6%. Đáng chú ý, từ tháng 2/2025, giá căn hộ trung bình tại Hà Nội chính thức vượt Thành phố Hồ Chí Minh và hiện vượt ngưỡng 60 triệu đồng/m2.

“Nhiều tháng qua, thị trường căn hộ chung cư trên phạm vi cả nước tiếp tục chứng kiến xu hướng tăng giá, đặc biệt là Hà Nội, trong khi nguồn cung căn hộ giá rẻ gần như biến mất, nhường chỗ cho sự phát triển mạnh mẽ của phân khúc trung và cao cấp. Trước thực tế này, người mua nhà cần chuẩn bị nguồn lực tài chính linh hoạt, còn các chủ đầu tư phải cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả của thị trường”, Biggee.vn nhận định.

Song song với xu hướng tăng giá, Biggee.vn cũng thông tin tháng 8 dương lịch vừa qua bước vào đầu “tháng ngâu” là giai đoạn thường kiêng kỵ mua bán theo quan niệm phương Đông. Tuy nhiên, thị trường bất động sản vẫn sôi động và được tiếp thêm lực đẩy từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm khởi công trong không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong đó, dù không còn duy trì mức tăng nóng như tháng 7, nhưng phân khúc căn hộ vẫn là “đầu tàu” ở những thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Bình Dương. Số lượng dự án đứng giá, hoặc chưa ghi nhận giao dịch vẫn chiếm hơn 50%, nhưng đà tăng ở các dự án còn lại đã góp phần kéo mặt bằng giá chung đi lên. Điều này cho thấy phân khúc căn hộ tiếp tục là kênh đầu tư và an cư được ưa chuộng, nhờ sự ổn định và tiềm năng tăng giá dài hạn.

ĐẶT RA THÁCH THỨC VỀ KHẢ NĂNG TIẾP CẬN NHÀ Ở

Dù vậy, đà tăng giá căn hộ cũng khiến khả năng tiếp cận nhà ở của người dân bị thu hẹp. Trong bối cảnh đó, việc phát triển phân khúc nhà ở thương mại vừa túi tiền và đặc biệt là nhà ở xã hội trở thành yêu cầu cấp thiết.

Tuy nhiên, Báo cáo sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025 của Bộ Xây dựng chỉ ra tính đến hết tháng 7, kết quả thực hiện mới đạt 37%; dự kiến hết năm chỉ đạt 73% - cũng là một thách thức cho các địa phương.

Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2025 cả nước đã hoàn thành 36.962/100.275 căn, đạt 37%; dự kiến, đến hết năm 2025 sẽ hoàn thành thêm 36.700 căn, tổng cộng là 73.671/100.275 căn, đạt 73%; đang đầu tư xây dựng 127.261 căn (7 tháng đầu năm đã khởi công 47 dự án với quy mô 39.871 căn).

Trong đó, Thành phố Hà Nội, chỉ tiêu được giao năm 2025 là 4.670 căn, đã hoàn thành 2.060 căn, đạt 44%; đang đầu tư xây dựng 4.966 căn, khả năng hoàn thành trong năm 2025: 3.664 căn, đạt 78%, còn thiếu 1.006 căn.

Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ tiêu được giao năm 2025 là 13.040 căn, đã hoàn thành 4.277 căn; đang đầu tư xây dựng 13.727 căn, khả năng hoàn thành trong năm 2025: 6.902 căn, đạt 53%, còn thiếu 6.138 căn.

Thành phố Đà Nẵng, chỉ tiêu được giao năm 2025 là 2.676 căn, đã hoàn thành 937 căn; đang đầu tư xây dựng: 3.868 căn, khả năng hoàn thành trong năm 2025: 1.800 căn, đạt 68%, còn thiếu 869 căn.

Thành phố Cần Thơ, chỉ tiêu được giao năm 2025 là 1.397 căn, đã hoàn thành 0 căn; đang đầu tư xây dựng 2.010 căn, khả năng hoàn thành trong năm 2025: 374 căn, đạt 27%, còn thiếu 1.023 căn.

Vì vậy, để thúc đẩy việc phát triển loại hình này, Bộ Xây dựng cho biết sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ ngành có liên quan hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15, Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, đảm bảo mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.