Hưng Yên đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Thái Bình cũ

Trên địa bàn Thành phố Thái Bình (cũ) có 5 dự án nhà ở thương mại và 3 dự án nhà ở xã hội đang triển khai nhưng còn gặp nhiều vướng mắc. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương liên quan được yêu cầu xây dựng lộ trình, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; riêng nhà ở xã hội khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công trong tháng 10/2025…

UBND tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức cuộc họp báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện các dự án phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội (khu vực thành phố Thái Bình cũ).

Tại cuộc họp, Sở Xây dựng cho biết trên địa bàn thành phố Thái Bình cũ hiện có 5 dự án nhà ở thương mại. Trong đó, dự án Khu dân cư xã Đông Hòa đã giải phóng mặt bằng hơn 80% diện tích; dự án khu đô thị mới Tân Bình - Tiền Phong đã giải phóng mặt bằng gần 99%; dự án khu đô thị mới Kiến Giang đã có gần 1.000 hộ dân đăng ký thu hồi đất trước hạn, đã niêm yết phương án bồi thường tại các phường Trần Lãm, Trần Hưng Đạo, Vũ Phúc.

Hai dự án còn lại là: dự án Khu trung tâm thành phố (Lê Hồng Phong - Bồ Xuyên) và dự án Khu dân cư phía Tây đường Lý Bôn (Kỳ Bá - Trần Lãm) đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, hiện đang thẩm định phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

Đối với các dự án nhà ở xã hội, trên địa bàn thành phố Thái Bình cũ có 3 dự án đang được triển khai. Cụ thể, dự án Nhà ở xã hội Phú Xuân, phường Trần Hưng Đạo với quy mô 546 căn hộ, đã giải phóng mặt bằng xong, hiện đang hoàn thiện thủ tục giao đất và nghiên cứu khả thi; dự án Nhà ở xã hội phường Vũ Phúc với quy mô 666 căn hộ, đã hoàn thành thiết kế bản vẽ thi công, hồ sơ thẩm định phòng cháy chữa cháy, dự kiến khởi công ngay trong tháng 9/2025; dự án nhà ở xã hội Tiền Phong - Phú Xuân quy mô 312 căn hộ, đã được giao đất, hiện triển khai thiết kế bản vẽ thi công và dự kiến khởi công trong tháng 10/2025.

Theo đánh giá, khó khăn lớn hiện nay chủ yếu là thiếu quỹ đất tái định cư, vướng mắc trong di chuyển nghĩa trang... tại khu vực dự án.

Trên cơ sở báo cáo và thảo luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương xây dựng lộ trình, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng… Riêng đối với một số dự án nhà ở xã hội, Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục thẩm định, cấp phép xây dựng, phấn đấu khởi công trong tháng 10/2025.

Ông Hưng cũng nhấn mạnh: các ngành, địa phương chủ động bố trí nguồn lực bồi thường, giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý những đơn vị, địa phương chậm tiến độ. Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 và các phường liên quan cần xây dựng đường găng tiến độ cụ thể đối với từng dự án, bảo đảm tính khả thi. Song song với đó, các chủ đầu tư chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tập trung huy động nguồn lực, đẩy nhanh quá trình triển khai để sớm khởi công, góp phần tăng nguồn cung nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu về nhà ở xã hội, tạo động lực phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Liên quan đến lĩnh vực nhà ở xã hội, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 843/UBND-KT1, giao Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quyết định số 777/QĐ-UBND của Hưng Yên (cũ), Quyết định số 2526/QĐ-UBND của Thái Bình (cũ) và Kế hoạch số 93/KH-UBND của Hưng Yên (cũ) để phù hợp với mục tiêu phát triển nhà ở xã hội trong giai đoạn mới. Đồng thời, trên cơ sở cập nhật các dự án, công trình nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, tổ chức rà soát, phân nhóm tình hình triển khai các dự án.

Theo Báo cáo sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 7 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 5 tháng cuối năm 2025 của Bộ Xây dựng, tỉnh Hưng Yên được giao chỉ tiêu năm 2025 là 2.250 căn, đã hoàn thành 649 căn; đang đầu tư xây dựng 2.500 căn; Khả năng hoàn thành trong năm 2025 là 2.550 căn, đạt 113%.