Nobu Danang: Khi nghệ thuật chế tác không gian chạm đến ngôn ngữ của năng lượng sống

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 29/12/2025
Tuấn Sơn
29/12/2025, 08:00
Trong thế giới của giới siêu giàu, định nghĩa về sự xa xỉ đang âm thầm dịch chuyển. Không còn là những hào nhoáng phô trương bên ngoài, sự sang trọng thực thụ giờ đây được đo lường qua khả năng nuôi dưỡng năng lượng, phục hồi tinh thần và kiến tạo trạng thái sống bền vững.
Tại tâm điểm của thành phố biển Đà Nẵng, dự án Nobu Danang đang kể một câu chuyện khác biệt: Nơi kiến trúc không chỉ hiện diện như những khối hình thẩm mỹ, mà trở thành một hệ sinh thái sống được chế tác tinh tế, nơi khoa học phong thủy, thiết kế đương đại và triết lý sống thịnh vượng giao thoa hài hòa. “The Unseen Aesthetics”: Vận may đến từ cảm xúc tinh tế.
Sắp tới, sự kiện talkshow mang chủ đề “The Art of Fortune Living” sẽ hé mở những góc nhìn sâu sắc về mối liên hệ giữa thẩm mỹ và tâm thức. Thông qua cuộc đối thoại giữa Chủ biên ELLE Decoration Vietnam – Thùy Dương, chuyên gia phong thủy Nguyễn Ngoan, một sự thật bất ngờ đã được hé lộ: Vận may không đến từ những biểu tượng hữu hình, mà từ những luồng cảm xúc tinh tế do không gian tạo ra.
Khi các xu hướng thiết kế toàn cầu chuyển dịch từ Quiet Luxury (sang trọng thầm lặng) sang Emotional Minimalism (tối giản cảm xúc), năng lượng sống của con người cũng dịch chuyển theo. Một bảng màu ấm có thể làm dịu tâm trí. Một bố cục tối giản có thể khơi mở sự minh mẫn. Và một khoảng trống được đặt đúng chỗ có thể trở thành nơi cơ hội len vào.
Tại Nobu Danang, không gian không chỉ được trang trí, mà được “điều chỉnh” để ánh sáng, vận khí và cảm xúc vận hành tự nhiên, tạo nên nền tảng cho một đời sống thịnh vượng theo nghĩa đương đại.
Dưới góc nhìn của chuyên gia Nguyễn Ngoan, phong thủy tại Nobu Danang được tiếp cận như một bộ môn khoa học ứng dụng thay vì niềm tin cảm tính. Phong thủy không quyết định vận mệnh, nhưng nó định hình trạng thái tinh thần - và chính trạng thái ấy dẫn dắt hành vi, cơ hội và thành công dài hạn.
Dẫn đầu xu hướng, Nobu Danang áp dụng triệt để thiết kế thuận sinh học (Biophilic Design) và thiết kế thích ứng địa phương (Place-based Design). Với hệ kính tràn viền Panorama cho phép ánh sáng tự nhiên xuyên suốt, kết hợp với không gian mở liên thông giúp khí lưu thông liên tục. Điều này không chỉ tạo ra năng lượng sống tích cực mà còn kiến tạo một “Minh Đường” rộng mở – theo phong thủy, tầm nhìn xa và không bị che chắn tượng trưng cho tiền đồ rạng rỡ và tư duy hanh thông cho gia chủ.
Ưu thế lớn của Nobu Danang còn đến từ vị thế “địa linh” của vùng đất Đà Nẵng. Nằm tại tâm điểm Lưỡng Nghi của Việt Nam, Đà Nẵng là nơi núi – sông – biển hội tụ, tạo nên thế “tụ thủy, tụ khí, tụ linh” hiếm có, được đánh giá cao trong phong thủy hiện đại.
Với độ cao 186m, tháp Nobu Danang kiêu hãnh vươn mình như một “Chủ sơn” trong đô thị. Trong phong thủy hiện đại, tòa tháp cao nhất khu vực đóng vai trò như một “cột thu lôi” thu hút Thiên khí (năng lượng trời), đại diện cho hành Hỏa và tính Dương mạnh mẽ. Vị thế này mang lại sự bảo vệ, điểm tựa vững chãi và sự hưng thịnh cho những cư dân cư ngụ bên trong.
Ngoại thất tòa tháp được lấy cảm hứng từ hình tượng chiếc quạt giấy nghệ thuật “Sensu” – biểu trưng cho hạnh phúc, sức mạnh và sự trường tồn. Thiết kế cánh quạt không chỉ mang giá trị biểu tượng mà còn là giải pháp kiến trúc thông minh, đảm bảo mọi căn hộ đều sở hữu tầm nhìn rộng mở, không bị che chắn – một yếu tố quan trọng trong phong thủy, tượng trưng cho Minh Đường rộng rãi và tiền đồ hanh thông.
Tiến vào bên trong, kiến trúc sư Clint Nagata đã mang đến phong cách Japandi – sự giao thoa giữa Bắc Âu (Scandinavian) hiện đại và Nhật Bản mộc mạc. So với chủ nghĩa tối giản thuần túy, Japandi tại Nobu Danang mang lại cảm giác ấm áp, tĩnh tại và giàu chiều sâu cảm xúc.
Khu vực phòng khách mở rộng liền mạch ra “Zen terrace” để thiền định hoặc ngắm biển. Đặc biệt, bồn tắm Onsen đá sa thạch nguyên khối giúp thanh lọc mọi giác quan, tái hiện nghệ thuật trị liệu tinh thần đỉnh cao của Nhật Bản ngay tại nhà. Gian bếp với hệ tủ ẩn hoàn toàn và phòng ngủ sử dụng vật liệu cách âm chuyên biệt được thiết kế để đưa cư dân trở về trạng thái an yên tuyệt đối sau một ngày bận rộn.
Từng chi tiết nhỏ từ tay nắm, phào chỉ đến đường chuyển cấp sàn – đều được chế tác tỉ mỉ, tối ưu hóa trải nghiệm xúc giác, biến những thao tác thường nhật thành những khoảnh khắc thưởng thức tinh tế.
Nobu Danang không đơn thuần là một công trình kiến trúc; đó là một hệ sinh thái năng lượng được chăm chút để phong thủy vận hành tự nhiên. Đây là đích đến của những người hướng đến phong cách sống có chiều sâu hiểu rằng sự xa xỉ thực sự là khi không gian sống biết “thấu hiểu” và nuôi dưỡng tâm hồn.
Khi thiết kế định hình nên năng lượng, và năng lượng định hình nên định mệnh, Nobu Danang chính là nơi nghệ thuật sống thịnh vượng được hiện thực hóa trong từng khoảnh khắc an nhiên.
Sự kiện talkshow "The Art of Fortune Living" do VCRE phối hợp cùng các chuyên gia tổ chức là hành trình đưa khách hàng khám phá những giá trị vô hình nhưng đầy quyền năng của không gian sống hàng hiệu Nobu Danang.
The Art of Fortune Living - Nghệ thuật Sống Thịnh Vượng
Sau dấu ấn của Nobu Christmas Soirée: The Sound of Winter, Nobu Danang tiếp tục hành trình khám phá chiều sâu của nghệ thuật sống với talkshow đặc biệt The Art of Fortune Living – Nghệ thuật Sống Thịnh Vượng, dành riêng cho những cá nhân đang tìm kiếm một triết lý sống nơi thịnh vượng vật chất song hành cùng sự viên mãn tinh thần.
Sự kiện mang đến cơ hội gặp gỡ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực lifestyle, khoa học phong thủy và bất động sản hàng hiệu, cùng khám phá cách một ngôi nhà có thể vượt ra khỏi vai trò tài sản, để trở thành tuyên ngôn sống và di sản cá nhân.
Thời gian: Ngày 10 tháng 1 năm 2026
Địa điểm: Văn phòng bán hàng Nobu Danang tại Hà Nội, số 83B Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội.
TP. Huế đang đẩy nhanh chương trình phát triển nhà ở xã hội khi tổ chức mời thầu 3 dự án quy mô lớn, với tổng mức đầu tư gần 4.400 tỷ đồng...
Trọn vẹn hành trình LUMIÈRE series tại Trung tâm quốc tế Global Gate, Masterise Homes chính thức giới thiệu dấu ấn thứ 8 của dòng sản phẩm, mang tên LUMIÈRE Essence Peak.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND về triển khai các giải pháp xử lý “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thành phố. Theo đó, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát được phân loại thành từng nhóm với lộ trình xử lý cụ thể: nhóm 1 hoàn thành trước ngày 30/1/2026; nhóm 2 trước ngày 30/6/2026; nhóm 3 trước ngày 30/12/2026; và nhóm 4 hoàn thành trước ngày 30/6/2027...
Căn hộ mà những chủ nhân tinh hoa tìm kiếm hôm nay là một trạng thái sống: Tinh khiết hơn, tĩnh tại hơn và nuôi dưỡng chiều sâu tinh thần. The Rey Edition - dòng căn hộ thông tầng duplex tại Rivea Residences - được phát triển như một phiên bản giới hạn từ chính khát vọng đó: hiện thân của Pure Living, nghệ thuật sống tinh khiết giữa tầng không.
Nằm trong tổ hợp HAUS Da Lat, HAUS Wellness Center là trung tâm wellness toàn diện đầu tiên tại Việt Nam được tư vấn vận hành bởi Chiva-Som - biểu tượng toàn cầu của triết lý chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa và bền vững suốt hơn ba thập kỷ.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: