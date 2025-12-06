Khu Công nghệ số tập trung tạo động lực mới cho phát triển kinh tế số Việt Nam

Ngày nay, khi công nghệ số đang trở thành nền tảng của mọi hoạt động kinh tế, việc phát triển các khu công nghệ số tập trung đã trở thành một chiến lược quan trọng để thúc đẩy sự đổi mới và tăng trưởng bền vững…

Ngày 5/12, hội thảo "Xúc tiến đầu tư vào khu công nghệ số tập trung" do Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính) và Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC), Trung tâm Hỗ trợ và Tư vấn Chuyển đổi số TP. Hồ Chí Minh (DXCenter) phối hợp tổ chức. Tại hội thảo, các chuyên gia đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ sinh thái công nghệ số bền vững và hội nhập quốc tế.

Theo đó, khu công nghệ số tập trung không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản mà còn là một hệ sinh thái toàn diện, nơi các doanh nghiệp công nghệ có thể tận dụng hạ tầng số dùng chung với chi phí thấp nhất, thậm chí miễn phí. Điều này bao gồm các dịch vụ như cloud, data center, phòng Lab kiểm thử chip, và siêu máy tính để huấn luyện AI. Đây là những yếu tố quan trọng giúp các doanh nghiệp giảm chi phí đầu tư ban đầu và tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin (Bộ Khoa học và Công nghệ), Luật Công nghiệp Công nghệ số 2025 đã thiết lập một hành lang pháp lý mới, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển các khu công nghệ số tập trung. Luật này không chỉ phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyền quyết định việc thành lập và mở rộng khu công nghệ số mà còn cho phép ban hành các chính sách ưu đãi đặc thù. Điều này tạo ra một môi trường pháp lý thông thoáng, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghệ số.

“Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các địa phương, doanh nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế, mô hình và kết nối hệ sinh thái để phát triển khu công nghệ số tập trung theo hướng bền vững và hiệu quả”, ông Lịch khẳng định.

Một trong những điểm nhấn của hội thảo là việc giới thiệu các mô hình khu công nghệ số tiêu biểu như Khu Công nghệ số Yên Bình và Khu Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC). Những mô hình này không chỉ tập trung vào phát triển hạ tầng công nghệ mà còn chú trọng đến việc xây dựng một đô thị xanh, thông minh, nơi con người và công nghệ cùng phát triển hài hòa.

Tại tọa đàm, các chuyên gia cùng thống nhất nhận định rằng việc phát triển các khu công nghệ số tập trung không chỉ góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ số mà còn đóng vai trò then chốt trong việc hiện đại hóa hạ tầng công nghiệp của Việt Nam. Đây là một bước đi quan trọng để đưa Việt Nam trở thành quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ số, góp phần vào tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Đồng thời, khu công nghệ số tập trung là một động lực mới cho phát triển kinh tế số của Việt Nam. Với sự hỗ trợ từ chính phủ và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, các khu công nghệ số tập trung hứa hẹn sẽ trở thành những "không gian đổi mới sáng tạo", thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp công nghệ số và đóng góp vào sự thịnh vượng chung của đất nước.