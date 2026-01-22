Khu công nghiệp Minh Hưng: Động lực tăng trưởng mới của vùng công nghiệp mở rộng Đồng Nai

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 22/01/2026
Tuấn Sơn
22/01/2026, 08:00
Trong bức tranh tái cấu trúc không gian công nghiệp phía Nam, khu vực Minh Hưng (thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cũ) đang dần nổi lên như một điểm sáng mới, thu hút dòng vốn sản xuất - công nghiệp dịch chuyển khỏi các trung tâm truyền thống đã tiệm cận ngưỡng bão hòa. Sở hữu quỹ đất lớn, vị trí chiến lược cùng hạ tầng kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, Minh Hưng đang từng bước hình thành một trung tâm sản xuất mới, đóng vai trò động lực tăng trưởng cho vùng công nghiệp mở rộng Đồng Nai - Bình Phước.
Trong nhiều năm, công nghiệp phía Nam chủ yếu tập trung tại các địa phương như Bình Dương, Đồng Nai hay Long An. Tuy nhiên, áp lực về quỹ đất hạn chế, chi phí thuê tăng cao và nhu cầu mở rộng sản xuất đã thúc đẩy dòng vốn tìm kiếm những điểm đến mới có dư địa phát triển dài hạn hơn. Minh Hưng - Chơn Thành nổi lên đúng thời điểm nhờ vị trí giáp ranh TP.HCM và nằm trên các trục giao thông huyết mạch của khu vực.
Hiện nay, Minh Hưng sở hữu loạt khu công nghiệp quy mô lớn, được quy hoạch bài bản và đã đi vào vận hành thực tế. Nổi bật là Minh Hưng Sikico Industrial Park với diện tích khoảng 655 ha, phát triển theo mô hình “công nghiệp - thương mại - dịch vụ”, đồng thời định hướng mở rộng thêm hơn 1.000 ha trong tương lai.
Bên cạnh đó, Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc có quy mô 392,28 ha đã thu hút nhiều doanh nghiệp sản xuất hoạt động ổn định. Khu công nghiệp Minh Hưng III, diện tích gần 292 ha, cũng ghi nhận sức hút rõ nét nhờ vị trí dọc Quốc lộ 13 và kế hoạch mở rộng thêm hơn 577 ha.
Không chỉ nằm gần các tỉnh công nghiệp trọng điểm, Minh Hưng còn hưởng lợi trực tiếp từ hệ thống giao thông liên vùng. Quốc lộ 13, Quốc lộ 14 cùng các tuyến cao tốc kết nối xuyên suốt khu vực giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa xuất khẩu và tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn. Đây là nền tảng quan trọng để Minh Hưng từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ công nghiệp phía Nam.
Một trong những yếu tố thể hiện rõ sức hút của khu công nghiệp Minh Hưng là tỷ lệ lấp đầy ở mức cao. Theo dữ liệu cập nhật, Minh Hưng Sikico Industrial Park hiện ghi nhận tỷ lệ lấp đầy trên 80%, phản ánh nhu cầu sản xuất thực tế thay vì chỉ dừng ở quy hoạch hay kỳ vọng đầu tư.
Tại Khu công nghiệp Minh Hưng III, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện và tiếp tục thu hút các dự án mới. Việc triển khai giai đoạn mở rộng hơn 577 ha cho thấy niềm tin dài hạn của nhà đầu tư vào tiềm năng phát triển sản xuất tại khu vực này. Đây không phải hiện tượng tăng trưởng ngắn hạn, mà là quá trình mở rộng có tính toán, dựa trên nhu cầu thực trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển và tái cấu trúc sau đại dịch.
Đáng chú ý, các khu công nghiệp tại Minh Hưng thu hút đồng thời dòng vốn FDI và doanh nghiệp trong nước, với ngành nghề đa dạng từ sản xuất linh kiện, chế biến, logistics đến công nghiệp hỗ trợ. Sự đa dạng này góp phần hình thành chuỗi giá trị sản xuất tương đối hoàn chỉnh, gia tăng tính ổn định và khả năng cạnh tranh của toàn khu vực.
Sự phát triển của các khu công nghiệp đã kéo theo lực lượng lao động lớn đổ về Minh Hưng sinh sống và làm việc. Bên cạnh lao động phổ thông, khu vực này còn thu hút đội ngũ kỹ thuật viên, kỹ sư và chuyên gia làm việc lâu dài tại các nhà máy – nhà xưởng quy mô lớn.
Thị trường lao động tại Minh Hưng được đánh giá có tính ổn định cao, gắn liền với hoạt động sản xuất liên tục của doanh nghiệp. Cùng với đó là sự hình thành nhanh chóng của các khu nhà ở công nhân, dịch vụ ăn uống, thương mại thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Đây là điểm khác biệt cho thấy nguồn cầu lao động tại Minh Hưng là “nguồn cầu thật”, xuất phát từ nhu cầu sản xuất, không mang tính thời vụ.
Với mức thu nhập cạnh tranh, môi trường làm việc ổn định và chi phí sinh hoạt hợp lý hơn so với các đô thị công nghiệp lâu năm, Minh Hưng đang dần trở thành lựa chọn an cư của nhiều gia đình lao động và chuyên gia, tạo nền tảng xã hội bền vững cho quá trình đô thị hóa công nghiệp.
Khi các khu công nghiệp đi vào vận hành ổn định, hiệu ứng lan tỏa không chỉ dừng lại ở sản xuất. Hệ sinh thái dịch vụ thương mại – logistics, y tế, giáo dục, bán lẻ – từng bước hình thành để phục vụ cộng đồng lao động ngày càng đông. Nhu cầu an cư tăng mạnh kéo theo sự phát triển của lĩnh vực xây dựng nhà ở, khu dân cư và các tiện ích công cộng.
Đáng chú ý, sự phát triển này diễn ra theo hướng bền vững, gắn liền với nhu cầu ở thực của người lao động và chuyên gia. Điều này giúp Minh Hưng tránh được các “cơn sốt ảo” mang tính đầu cơ, đồng thời tạo nên nền kinh tế địa phương dựa trên sản xuất – dịch vụ thực chất.
Sự lớn mạnh của khu công nghiệp Minh Hưng không chỉ là câu chuyện tăng trưởng công nghiệp, mà còn là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả một vùng, từ nông nghiệp sang công nghiệp – dịch vụ. Các chỉ số về tỷ lệ lấp đầy cao, hạ tầng liên tục mở rộng, thu hút lao động và chuyên gia cùng hệ sinh thái dịch vụ ngày càng hoàn thiện đang cho thấy Minh Hưng là một trung tâm sản xuất mới với nhu cầu làm việc và cư trú thực.
Trong bối cảnh công nghiệp phía Nam tiếp tục mở rộng không gian phát triển, Minh Hưng – Chơn Thành đang dần khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng mới, góp phần cân bằng mạng lưới sản xuất – cung ứng quốc gia và mở ra triển vọng phát triển bền vững cho vùng Đồng Nai – Bình Phước mở rộng.
