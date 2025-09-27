Thứ Bảy, 27/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Khu kinh tế mở Chu Lai: Động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng

Ngô Anh Văn

27/09/2025, 14:54

Khu kinh tế mở Chu Lai, một trong những khu vực phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Nam (cũ), đã thu hút được 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến 93.500 tỷ đồng (tương đương 3,69 tỷ USD) sẽ là cực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng.

Khu kinh tế Chu Lai-động lực tăng trưởng Đà Nẵng
Khu kinh tế Chu Lai-động lực tăng trưởng Đà Nẵng

Theo các chuyên gia kinh tế, sự phát triển mạnh mẽ của Khu kinh tế mở Chu Lai  không chỉ tạo ra hàng chục ngàn việc làm mà còn đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh Quảng Nam trước đây, với tỷ lệ từ 55% đến 65% tổng thu ngân sách hằng năm.

Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, cùng với các khu công nghiệp, khu công nghệ cao hiện hữu, Đà Nẵng đang có nhiều động lực mới để phát triển như cảng Liên Chiểu, Khu thương mại tự do (ở phía Bắc thành phố) thì Khu kinh tế mở Chu Lai (ở phía Nam) nổi lên như một điểm sáng, hứa hẹn sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới của thành phố.

Khu kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên lên đến 27.040 ha, trải dài qua các huyện Núi Thành, Thăng Bình và Tam Kỳ. Hiện tại, khu vực này đã hình thành 14 khu công nghiệp, trong đó có 7 khu công nghiệp đang hoạt động với 165 dự án đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 45.000-50.000 lao động. Đặc biệt, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải đã thu hút 46 dự án thứ cấp, với tỷ lệ lấp đầy đạt 85%, tạo ra thu nhập ổn định cho hơn 13.000 lao động.

Cơ sở hạ tầng tại Khu kinh tế mở Chu Lai cũng đang được đầu tư mạnh mẽ, với Sân bay Chu Lai được quy hoạch thành sân bay quốc tế cấp 4F, dự kiến phục vụ 10 triệu khách/năm đến năm 2030. Cảng biển Quảng Nam, một cảng loại I, có khả năng đón tàu 30.000 DWT, dự kiến sản lượng năm 2024 đạt 4 triệu tấn. Những dự án lớn như nạo vét luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn và Trung tâm khí - điện miền Trung (mỏ Cá Voi Xanh) cũng đang được xúc tiến, tạo thêm động lực cho sự phát triển của khu vực.

Cảng Chu Lai nằm ở phía Nam thành phố Đà Nẵng-cửa ngõ giao thương hàng hải khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.
Cảng Chu Lai nằm ở phía Nam thành phố Đà Nẵng-cửa ngõ giao thương hàng hải khu vực Trung Trung Bộ và Tây Nguyên.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Khu kinh tế mở Chu Lai trong sự phát triển của Đà Nẵng, coi đây là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới, quyết định khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng 11-12%.

Ông Ấn cũng nhấn mạnh rằng việc đầu tư phát triển sân bay Chu Lai thành sân bay quốc tế sẽ giúp kéo giãn không gian đô thị vùng lõi của Đà Nẵng về phía Nam, tạo không gian cho phát triển công nghiệp và giải phóng quỹ đất dọc vùng biển để phát triển du lịch.

Để thực hiện các mục tiêu này, quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo tính tổng thể và dài hạn, tránh việc điều chỉnh cục bộ, manh mún gây ảnh hưởng đến quy hoạch chung sau này. Ông Ấn yêu cầu các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị và cá nhân, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án.

Mới đây, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ), hai đồ án quy hoạch quan trọng đã được thông qua, bao gồm: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan gắn với Khu bến cảng Tam Hòa và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư đô thị, dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến. Những quy hoạch này không chỉ tạo ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn đảm bảo đời sống cho người dân thông qua việc giải quyết các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Tuy nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường và khớp nối đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật với các quy hoạch liên quan. Việc giải quyết thỏa đáng các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư và đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân là rất cần thiết.

Từ khóa:

đầu tư Khu kinh tế mở Chu Lai Quảng Nam việc làm

Đọc thêm

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Giá bạc tăng nóng hơn cả giá vàng

Trong khi mối quan tâm của đa số các nhà đầu tư hướng tới vàng - kim loại quý đã tăng giá hơn 40% trong năm nay - giá bạc thực ra còn tăng nóng hơn...

Nhìn lại 17 năm Warren Buffett đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD

Nhìn lại 17 năm Warren Buffett đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD

Đợt bán cổ phiếu BYD cuối cùng diễn ra gần đây của Berkshire Hathaway đánh đấu kết thúc cho gần 2 thập kỷ gắn bó giữa nhà sản xuất ô tô Trung Quốc và tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett...

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Binance mở trụ sở tại Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE), Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp và làm việc quan trọng với một số doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tài sản số như Bybit, Binance…

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Quỹ ETF - những thế lực góp phần “thổi” giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục

Các quỹ ETF đã trở thành một nguồn cầu quan trọng hơn trên thị trường vàng toàn cầu trong năm nay, bên cạnh các ngân hàng trung ương. Ở thời điểm cuối tháng 6/2025, các quỹ ETF vàng nắm tổng lượng vàng gần 3.616 tấn, mức cao nhất kể từ tháng 8/2022...

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực

Các quỹ ETF đầu tư vào Việt Nam bị rút ròng nhiều nhất khu vực

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục dẫn đầu đà rút ròng trong khu vực Đông Nam Á khi các quỹ ETF rút ròng 15 triệu USD trong tuần qua, chủ yếu là Fubon FTSE và E1VFVN30 với giá trị rút ròng lần lượt là 11,9 triệu USD và 3,1 triệu USD.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

eMagazine

Sự phát triển nhanh của ngành công nghiệp robotaxi

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh Hóa tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

Hoàn thiện dự thảo Nghị định về thực hiện dự án BT

Đầu tư

3

Triển khai Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Vành đai 4 TP.HCM

Đầu tư

4

Động lực cho thị trường bất động sản trong chu kỳ mới

Bất động sản

5

Quảng Trị khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy các dự án năng lượng động lực

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy