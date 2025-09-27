Khu kinh tế mở Chu Lai: Động lực tăng trưởng mới của Đà Nẵng
Ngô Anh Văn
27/09/2025, 14:54
Khu kinh tế mở Chu Lai, một trong những khu vực phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh Quảng Nam (cũ), đã thu hút được 237 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký lên đến 93.500 tỷ đồng (tương đương 3,69 tỷ USD) sẽ là cực tăng trưởng mới của thành phố Đà Nẵng.
Theo
các chuyên gia kinh tế, sự phát triển mạnh mẽ của Khu kinh tế mở Chu Lai không chỉ tạo ra hàng chục ngàn việc làm mà
còn đóng góp đáng kể vào ngân sách tỉnh Quảng Nam trước đây, với tỷ lệ từ 55%
đến 65% tổng thu ngân sách hằng năm.
Sau
khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, cùng với các khu công nghiệp, khu công nghệ
cao hiện hữu, Đà Nẵng đang có nhiều động lực mới để phát triển như cảng Liên
Chiểu, Khu thương mại tự do (ở phía Bắc thành phố) thì Khu kinh tế mở Chu Lai (ở
phía Nam) nổi lên như một điểm sáng, hứa hẹn sẽ là động lực tăng trưởng quan
trọng trong giai đoạn tới của thành phố.
Khu
kinh tế mở Chu Lai có tổng diện tích tự nhiên lên đến 27.040 ha, trải dài qua
các huyện Núi Thành, Thăng Bình và Tam Kỳ. Hiện tại, khu vực này đã hình thành
14 khu công nghiệp, trong đó có 7 khu công nghiệp đang hoạt động với 165 dự án
đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho khoảng 45.000-50.000 lao động. Đặc
biệt, Khu công nghiệp Cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải đã thu hút 46 dự án thứ
cấp, với tỷ lệ lấp đầy đạt 85%, tạo ra thu nhập ổn định cho hơn 13.000 lao
động.
Cơ
sở hạ tầng tại Khu kinh tế mở Chu Lai cũng đang được đầu tư mạnh mẽ, với Sân
bay Chu Lai được quy hoạch thành sân bay quốc tế cấp 4F, dự kiến phục vụ 10
triệu khách/năm đến năm 2030. Cảng biển Quảng Nam, một cảng loại I, có khả năng
đón tàu 30.000 DWT, dự kiến sản lượng năm 2024 đạt 4 triệu tấn. Những dự án lớn
như nạo vét luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn và Trung tâm khí - điện miền Trung (mỏ
Cá Voi Xanh) cũng đang được xúc tiến, tạo thêm động lực cho sự phát triển của
khu vực.
Ông
Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Khu kinh
tế mở Chu Lai trong sự phát triển của Đà Nẵng, coi đây là động lực tăng trưởng
quan trọng trong giai đoạn tới, quyết định khả năng đạt được mục tiêu tăng
trưởng 11-12%.
Ông Ấn cũng nhấn mạnh rằng việc đầu tư phát triển sân bay Chu
Lai thành sân bay quốc tế sẽ giúp kéo giãn không gian đô thị vùng lõi của Đà
Nẵng về phía Nam, tạo không gian cho phát triển công nghiệp và giải phóng quỹ
đất dọc vùng biển để phát triển du lịch.
Để
thực hiện các mục tiêu này, quy hoạch phải đi trước một bước, đảm bảo tính tổng
thể và dài hạn, tránh việc điều chỉnh cục bộ, manh mún gây ảnh hưởng đến quy
hoạch chung sau này. Ông Ấn yêu cầu các sở, ngành phải phối hợp chặt chẽ, giao
trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị và cá nhân, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện
các dự án.
Mới
đây, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Quảng Nam (cũ), hai đồ án quy hoạch quan
trọng đã được thông qua, bao gồm: Quy hoạch phân khu xây dựng Khu phi thuế quan
gắn với Khu bến cảng Tam Hòa và Quy hoạch phân khu xây dựng Khu dân cư đô thị,
dịch vụ, du lịch Tam Hòa - Tam Tiến. Những quy hoạch này không chỉ tạo ra cơ
hội phát triển kinh tế mà còn đảm bảo đời sống cho người dân thông qua việc
giải quyết các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.
Tuy
nhiên, để đảm bảo sự phát triển bền vững, HĐND tỉnh Quảng Nam cũng đã yêu cầu
UBND tỉnh thực hiện hiệu quả các giải pháp cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi
trường và khớp nối đồng bộ về giao thông, hạ tầng kỹ thuật với các quy hoạch
liên quan. Việc giải quyết thỏa đáng các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt
bằng, bố trí tái định cư và đảm bảo ổn định sinh kế cho người dân là rất cần
thiết.
