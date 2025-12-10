Đà Nẵng bố trí gần 9.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam khi đi qua địa bàn Đà Nẵng có chiều dài hơn 116 km, chạy qua 24 xã, phường của thành phố; nguồn vốn thực việc giải phóng mặt bằng sẽ được bố trí từ ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác...

UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đoạn từ sông Thu Bồn đến hết ranh giới phía bắc thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn Đà Nẵng có chiều dài hơn 116 km, qua 24 xã, phường của thành phố. Để triển khai, thành phố dự kiến thu hồi hơn 866 ha đất, bố trí khoảng 5.100 lô tái định cư, xây dựng 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang.

Trên cơ sở đó, mục tiêu của dự án thành phần 1 là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; đồng thời đầu tư xây dựng các khu tái định cư và nghĩa trang nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở mới cho người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ có đất bị thu hồi, góp phần ổn định đời sống, sinh kế và giữ vững an sinh xã hội.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, với phạm vi thực hiện trải dài qua các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án căn cứ nội dung đã phê duyệt để tổ chức triển khai hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và giám sát chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai.