Đà Nẵng bố trí gần 9.000 tỷ đồng cho công tác bồi thường và tái định cư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Thứ Tư, 10/12/2025
Phương Nhi
10/12/2025, 14:21
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam khi đi qua địa bàn Đà Nẵng có chiều dài hơn 116 km, chạy qua 24 xã, phường của thành phố; nguồn vốn thực việc giải phóng mặt bằng sẽ được bố trí từ ngân sách Trung ương, ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác...
UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2868/QĐ-UBND phê duyệt Dự án thành phần 1: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, đoạn từ sông Thu Bồn đến hết ranh giới phía bắc thành phố. Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn Đà Nẵng có chiều dài hơn 116 km, qua 24 xã, phường của thành phố. Để triển khai, thành phố dự kiến thu hồi hơn 866 ha đất, bố trí khoảng 5.100 lô tái định cư, xây dựng 34 khu tái định cư và 13 khu nghĩa trang.
Trên cơ sở đó, mục tiêu của dự án thành phần 1 là thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng; đồng thời đầu tư xây dựng các khu tái định cư và nghĩa trang nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở mới cho người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ có đất bị thu hồi, góp phần ổn định đời sống, sinh kế và giữ vững an sinh xã hội.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025 – 2028, với phạm vi thực hiện trải dài qua các xã, phường: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Bà Nà, Cẩm Lệ, Hòa Vang, Hòa Tiến, Điện Bàn Bắc và Điện Bàn Tây.
Chủ tịch UBND Thành phố cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án căn cứ nội dung đã phê duyệt để tổ chức triển khai hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quản lý, điều hành dự án bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả. Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị và địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn và giám sát chủ đầu tư trong suốt quá trình triển khai.
TP. Hồ Chí Minh đang tăng tốc tháo gỡ hơn 800 dự án tồn đọng, tập trung xử lý các vướng mắc pháp lý, đất đai và tài chính công. Tỷ lệ xử lý đã đạt khoảng 80%, song thành phố tiếp tục được yêu cầu rà soát đầy đủ, đảm bảo không để thất thoát, lãng phí và sớm khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế...
Muốn đạt mục tiêu tăng trưởng GDP hai chữ số (10% trở lên) trong giai đoạn 2026-2030, giải pháp chiến lược là hoàn thiện thể chế và đột phá về năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)…
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, yêu cầu các địa phương cũng như các đơn vị liên quan xác định rõ trách nhiệm chính trị, tập trung tháo gỡ khó khăn để bảo đảm dự án được triển khai theo đúng kế hoạch...
Mở rộng quan hệ với thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp), Huế kỳ vọng đẩy mạnh giao lưu văn hóa, liên kết du lịch và chia sẻ kinh nghiệm phát triển đô thị, qua đó tạo thêm không gian phát triển mới cho kinh tế địa phương...
Hiệu quả hoạt động chưa tương xứng với tiềm năng, quy mô vốn còn khiêm tốn và vướng mắc về cơ chế là những thách thức mà Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang đối mặt. Để nguồn vốn nhà nước thực sự trở thành đòn bẩy dẫn dắt nền kinh tế, các chuyên gia và nhà quản lý cho rằng phải thay đổi tư duy quản trị, “cởi trói” về pháp lý và nguồn lực để SCIC chuyển mình thành một Quỹ Đầu tư Chính phủ thực thụ, hoạt động theo quy luật thị trường và vươn tầm quốc tế.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: