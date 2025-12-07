Chủ Nhật, 07/12/2025

Kim loại quý vượt Bitcoin về mức sinh lời hàng năm

Bạch Dương

07/12/2025, 09:35

Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm”...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Kim loại quý đang trở thành nhóm tài sản dẫn đầu về lợi nhuận trong năm nay, bỏ xa Bitcoin, trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại trước quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong cuộc họp công bố lãi suất ngày 10/12. 

Tính từ đầu năm đến nay, giá của bạc đã tăng tới 86%, vàng tăng 60%, còn Bitcoin lại “âm” 1,2%, theo dữ liệu từ Yahoo Finance.

Ryan McMillin, Giám đốc Đầu tư tại Merkle Tree Capital, cho biết tâm lý bất an về giá trị đồng tiền, sự thiếu rõ ràng của kinh tế vĩ mô đến các thông điệp gây nhiễu từ Fed đang khiến nhà đầu tư tìm đến kim loại quý như một nơi trú ẩn an toàn hơn.

Theo ông, nhiều nhà đầu tư đang chuẩn bị cho khả năng Fed có thể "sai nhịp", cụ thể cắt giảm lãi suất quá sớm trong khi lạm phát vẫn chưa trở lại mục tiêu 2%. 

Một chỉ báo quan trọng là lạm phát lõi PCE (Core PCE), thước đo lạm phát mà Fed ưu tiên theo dõi, đang có xu hướng quay về mức tăng khoảng 3%/năm, thay vì giảm sâu hơn.

Bên cạnh đó, hai nhóm tiêu dùng lớn trong chỉ số giá của Mỹ là dịch vụ và nhà ở vẫn tăng mạnh, tiếp tục gây sức ép lên lạm phát. Những tín hiệu này khiến tâm lý phòng thủ gia tăng, thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản vật lý như vàng, bạc.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn tăng, chỉ số Nasdaq tăng 21%, còn S&P 500 tăng 16% so với đầu năm. Theo McMillin, đà tăng của chứng khoán được hậu thuẫn bởi lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, hoạt động mua lại cổ phần và làn sóng đầu tư mới vào hạ tầng AI.

Ngược lại, Bitcoin lại đang chịu ảnh hưởng kéo dài từ đợt bán tháo tháng 10, cùng quá trình giảm đòn bẩy của thị trường, khiến đà tăng sau khi ra mắt ETF không được duy trì. 

Dữ liệu on-chain gần đây cho thấy nhiều nhà đầu tư ngắn hạn đã bắt đầu bán ra ở mức lỗ. Đây là điều thường xuất hiện trong các nhịp “tái cân bằng” của thị trường hơn sau các nhịp tăng nóng hơn là dấu hiệu của chu kỳ giảm sâu.

Bitcoin hiện đã giảm hơn 26% so với đỉnh lịch sử 126.080 USD nhưng vẫn giữ trên mức “giá vốn trung bình” của toàn thị trường (thước đo dựa trên dữ liệu on-chain của Glassnode).

Ông McMillin tin rằng việc Bitcoin “tách nhịp” với vàng, bạc và chứng khoán Mỹ chỉ mang tính tạm thời. 

Trong báo cáo mới nhất, các chuyên gia của Glassnode cho rằng Bitcoin vẫn sẽ rất nhạy cảm với các biến động vĩ mô cho đến khi lấy lại ngưỡng giá khoảng 106.200 USD.

Tính đến thời điểm bài viết, Bitcoin đã giảm thêm 1,8% trong 24 giờ qua và tiếp tục bị khóa trong vùng dao động 82.000–94.000 USD suốt hơn hai tuần. 

Bitcoin đang báo hiệu giai đoạn “mùa đông tiền điện tử”?

09:29, 05/12/2025

Bitcoin đang báo hiệu giai đoạn “mùa đông tiền điện tử”?

Nhiều "thợ mỏ" Bitcoin đang bù lỗ để duy trì hoạt động

15:38, 04/12/2025

Nhiều

Sau 4 năm cấm, khai thác Bitcoin tại Trung Quốc sôi động trở lại

07:42, 03/12/2025

Sau 4 năm cấm, khai thác Bitcoin tại Trung Quốc sôi động trở lại

bitcoin Cục dự trữ liên bang Mỹ kim loại quý kinh tế số Thị trường chứng khoán Mỹ vàng

VnEconomy