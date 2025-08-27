Khu thương mại tự do Đà Nẵng bắt đầu khởi động

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu chức năng tại vị trí số 5 có ý nghĩa hết sức quanb trọng, “kích hoạt” cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi vào hoạt động.
Chiều 27/8, tại xã Bà Nà (thành phố Đà Nẵng), Tập
đoàn Sun Group phối hợp UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công - khởi động đầu tư
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu chức năng vị trí số 5 của Khu thương
mại tự do thành phố Đà Nẵng và Tuyến cáp treo số 9; Cụm công trình khách sạn
nghỉ dưỡng, nhà vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng thuộc quần thể khu du
lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.
Tham
dự Lễ khởi công, có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách,
Chiến lược Trung ương; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, nhân dân các
xã Bà Nà, Hòa Vang và vùng lân cận nơi triển khai dự án.
Khu
chức năng tại vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được UBND thành
phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh
kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/8/2025.
Theo
đó, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Tập đoàn Sun Group),
địa chỉ trụ sở tại thôn An Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng.
Quy
mô dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 90 ha, có tổng vốn đầu tư khoảng
hơn 808 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất
thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà.
Thời gian hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp
thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.
Thay
mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, cho
biết cùng với khởi động vị trí số 5 của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, hai hạng
mục quan trọng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ cũng
được khởi động hôm nay có tổng nguồn vốn đầu tưlên tới 52.000 tỷ đồng.
Hai
dự án này được xem là mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du
lịch, giải trí, nghỉ dưỡng phong phú mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Đà
Nẵng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế đêm mà thành phố Đà
Nẵng đặt ra.
Theo
ông Bình, khi hoàn thiện, các dự án không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch độc đáo
cho Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, mà còn góp phần đưa thành phố sông Hàn thành
tâm điểm giải trí sôi động cả ngày đêm, xứng tầm vị thế của một thủ phủ du lịch
miền Trung.
Sun
Group cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, tuân thủ các quy định về xây
dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đưa các dự án hoàn thành đúng kế
hoạch.
Phát
biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, cho
biết Đà Nẵng đang ở giai đoạn phát triển mới với những vận hội mới. Đà Nẵng
được Tạp chí “Time Out” của Anh bình chọn là một trong 8 điểm đến đáng ghé thăm
nhất châu Á năm 2025.
Đà Nẵng cũng góp mặt trong "top 10 thành phố châu Á
có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất" do Agoda bình chọn. Những danh hiệu
này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống
chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố Đà Nẵng.
Hiện,
Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống
hạ tầng hiện đại, bao gồm sân bay quốc tế, cảng biển, mạng lưới giao thông
đường bộ, cơ sở dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Thành phố đang đứng trước một cơ
hội vàng để trở thành một cực tăng trưởng chiến lược của cả nước, một đô thị du
lịch hàng đầu châu Á, đồng thời cũng đứng trước những thách thức không nhỏ để
đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đà Nẵng cần những bước đi chiến lược,
táo bạo và quyết liệt.
Theo
ông Triết, trong số 3 dự án được khởi công - khởi động ngày hôm nay, Dự án đầu
tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu chức năng vị trí số 5 có ý nghĩa
“kích hoạt” cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số
1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Đây là dự án quan trọng đặc biệt, mang ý
nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng.
Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan
trọng của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành một mắt xích quan
trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình
Dương.
Cùng với đó, hai dự án Tuyến cáp treo số 9; Cụm công trình hách sạn
nghỉ dưỡng, nhà vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng, thuộc quần thể
Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ là những công trình góp phần
hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm tại Bà Nà, đáp ứng nhu cầu
ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng
chục triệu lượt khách mỗi năm.
Ông
Triết đề nghị Sun Group nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết, để sớm đưa
dự án đi vào triển khai thi công, bảo đảm tiến độ; đồng thời yêu cầu các sở,
ban, ngành của thành phố cần vào cuộc khẩn trương, để hỗ trợ nhà đầu tư và đặc
biệt là người dân trong khu vực dự án, bảo đảm nhanh chóng ổn định cuộc sống.
Lãnh
đạo thành phố Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai
dự án đúng tiến độ đặt ra, sớm đưa các hạng mục công trình vào sử dụng phục vụ
nhu cầu của các nhà đầu tư trong Khu thương mại tự do và khách du lịch, góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
Dòng tiền tổ chức trong nước gom ròng hơn 22.000 tỷ trong tháng qua, “tay to” đến từ đâu?
Thống kê từ VnEconomy cho thấy, dòng tiền nhà đầu tư tổ chức trong nước đẩy mạnh gom ròng trong thời gian gần đây.
Hai quỹ ETF sắp bán ra hàng chục triệu cổ phiếu nhóm chứng khoán
Yuanta dự báo HPG dẫn đầu top bán ròng với 8,5 triệu cp, SSI dự báo bị bán hơn 7 triệu cổ phiếu, VND bị bán khoảng 6,4 triệu, NVL gần 6,2 triệu, VCI bị bán gần 5,6 triệu, FTS 2,2 triệu cổ...
Đà Nẵng quyết định Điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 1092/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; điều chỉnh các vị trí thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Các ngân hàng Mỹ lo stablecoin hút tiền gửi
Nỗ lực vận động hành lang này của các ngân hàng phản ánh căng thẳng giữa các nhà băng truyền thống ở Phố Wall và ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển bùng nổ và có được sự ủng hộ của Nhà Trắng...
Triệt phá nhiều đường dây “tín dụng đen” phức tạp
Cơ quan công an một số tỉnh thành đã triệt phá các đường dây cho vay nặng lãi như cho vay qua hình thức iCloud hoặc “núp bóng” tiệm sinh tố dưới hình thức “tiền góp, tiền đứng”…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: