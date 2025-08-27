Khu thương mại tự do Đà Nẵng bắt đầu khởi động

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu chức năng tại vị trí số 5 có ý nghĩa hết sức quanb trọng, “kích hoạt” cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng vừa được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đi vào hoạt động.

Chiều 27/8, tại xã Bà Nà (thành phố Đà Nẵng), Tập đoàn Sun Group phối hợp UBND thành phố tổ chức Lễ khởi công - khởi động đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu chức năng vị trí số 5 của Khu thương mại tự do thành phố Đà Nẵng và Tuyến cáp treo số 9; Cụm công trình khách sạn nghỉ dưỡng, nhà vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng thuộc quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ.

Tham dự Lễ khởi công, có các đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và đông đảo cán bộ, nhân dân các xã Bà Nà, Hòa Vang và vùng lân cận nơi triển khai dự án.

Toàn cảnh Lễ khởi công, khởi động dự án tại vị trí thứ 5 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Khu chức năng tại vị trí số 5, thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/8/2025.

Theo đó, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Dịch vụ cáp treo Bà Nà (Tập đoàn Sun Group), địa chỉ trụ sở tại thôn An Sơn, xã Bà Nà, thành phố Đà Nẵng.

Quy mô dự án được thực hiện trên diện tích khoảng 90 ha, có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 808 tỷ đồng. Mục tiêu dự án là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Địa điểm thực hiện tại xã Bà Nà. Thời gian hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Thay mặt chủ đầu tư, ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung, cho biết cùng với khởi động vị trí số 5 của Khu thương mại tự do Đà Nẵng, hai hạng mục quan trọng thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ cũng được khởi động hôm nay có tổng nguồn vốn đầu tưlên tới 52.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung phát biểu tại Lễ khởi công dự án.

Hai dự án này được xem là mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch, giải trí, nghỉ dưỡng phong phú mà Sun Group đã và đang kiến tạo tại Đà Nẵng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế đêm mà thành phố Đà Nẵng đặt ra.

Theo ông Bình, khi hoàn thiện, các dự án không chỉ tạo thêm sản phẩm du lịch độc đáo cho Đà Nẵng trong kỷ nguyên mới, mà còn góp phần đưa thành phố sông Hàn thành tâm điểm giải trí sôi động cả ngày đêm, xứng tầm vị thế của một thủ phủ du lịch miền Trung.

Sun Group cam kết sẽ huy động tối đa mọi nguồn lực, tuân thủ các quy định về xây dựng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường, đưa các dự án hoàn thành đúng kế hoạch.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, cho biết Đà Nẵng đang ở giai đoạn phát triển mới với những vận hội mới. Đà Nẵng được Tạp chí “Time Out” của Anh bình chọn là một trong 8 điểm đến đáng ghé thăm nhất châu Á năm 2025.

Đà Nẵng cũng góp mặt trong "top 10 thành phố châu Á có tỷ lệ du khách quay lại cao nhất" do Agoda bình chọn. Những danh hiệu này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi Lễ khởi công dự án.

Hiện, Đà Nẵng hiện sở hữu nhiều lợi thế vượt trội về tài nguyên du lịch cùng hệ thống hạ tầng hiện đại, bao gồm sân bay quốc tế, cảng biển, mạng lưới giao thông đường bộ, cơ sở dịch vụ ngày càng hoàn thiện. Thành phố đang đứng trước một cơ hội vàng để trở thành một cực tăng trưởng chiến lược của cả nước, một đô thị du lịch hàng đầu châu Á, đồng thời cũng đứng trước những thách thức không nhỏ để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi Đà Nẵng cần những bước đi chiến lược, táo bạo và quyết liệt.

Theo ông Triết, trong số 3 dự án được khởi công - khởi động ngày hôm nay, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu chức năng vị trí số 5 có ý nghĩa “kích hoạt” cho Khu thương mại tự do Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 1142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Ban chính sách, Chiến lược Trung ương và lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng chủ đầu tư thực hiện nghi thức khởi công dự án. Ảnh Ngô Anh Văn

Đây là dự án quan trọng đặc biệt, mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Đà Nẵng. Dự án được kỳ vọng củng cố vai trò của Đà Nẵng như một cửa ngõ giao thương quan trọng của khu vực miền Trung và cả nước, từng bước trở thành một mắt xích quan trọng trong mạng lưới chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với đó, hai dự án Tuyến cáp treo số 9; Cụm công trình hách sạn nghỉ dưỡng, nhà vui chơi giải trí, nhà biểu diễn đa năng, thuộc quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ sẽ là những công trình góp phần hoàn thiện hệ sinh thái đẳng cấp và đa trải nghiệm tại Bà Nà, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của du khách, đặc biệt khi Đà Nẵng đặt mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách mỗi năm.

Ông Triết đề nghị Sun Group nhanh chóng thực hiện các thủ tục cần thiết, để sớm đưa dự án đi vào triển khai thi công, bảo đảm tiến độ; đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành của thành phố cần vào cuộc khẩn trương, để hỗ trợ nhà đầu tư và đặc biệt là người dân trong khu vực dự án, bảo đảm nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ đặt ra, sớm đưa các hạng mục công trình vào sử dụng phục vụ nhu cầu của các nhà đầu tư trong Khu thương mại tự do và khách du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.