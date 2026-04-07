Khủng hoảng nhiên liệu hàng không tại Italy: 4 sân bay áp hạn mức nhiên liệu

Bốn sân bay lớn ở miền Bắc Italy đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhiên liệu máy bay do nguồn cung sụt giảm mạnh, trong khi các hãng hàng không cảnh báo nguy cơ gián đoạn bay trên diện rộng tại châu Âu nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang…

Theo Euronews, do lượng dự trữ nhiên liệu suy giảm nghiêm trọng, các hạn chế khai thác đã được áp dụng tại bốn đầu mối hàng không chiến lược của Italy gồm Sân bay Milan Linate, Sân bay Bologna Guglielmo Marconi, Sân bay Venice Marco Polo và Sân bay Treviso.

Theo Air BP Italia - bộ phận chuyên về nhiên liệu hàng không của tập đoàn BP - các biện pháp hạn chế này sẽ được duy trì ít nhất đến ngày 9/4 nhằm ưu tiên bảo toàn nguồn cung cho các dịch vụ thiết yếu.

Các thông báo chính thức nêu rõ, ưu tiên sẽ được dành cho các chuyến bay cấp cứu, chuyến bay nhà nước và các chuyến bay có thời gian bay trên 3 giờ. Đối với các chuyến bay ngắn còn lại, mức cấp nhiên liệu bị giới hạn ở 2.000 lít mỗi máy bay, theo tờ Corriere della Sera sau khi xem xét các bản tin NOTAM gửi tới các doanh nghiệp khai thác sân bay.

Dù con số này có vẻ lớn, các tính toán kỹ thuật do phi công cung cấp cho tờ báo cho thấy lượng nhiên liệu này chỉ đủ cho chưa đến một giờ bay đối với các dòng máy bay phổ biến như Boeing 737 hoặc Airbus A320. Nếu không tiếp nhiên liệu trước tại các sân bay khác, quy định này sẽ khiến các đường bay nội địa trực tiếp - chẳng hạn như tuyến giữa Veneto và Sicily - không thể khai thác.

Trước những lo ngại gia tăng, Save Group - đơn vị quản lý các sân bay Venice và Treviso - đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình hình, cho rằng vấn đề chỉ liên quan đến một nhà cung cấp đơn lẻ. Doanh nghiệp này khẳng định tại các sân bay thuộc hệ thống vẫn có các nhà cung cấp khác đang phục vụ phần lớn các hãng bay, đồng thời nhấn mạnh không có hạn chế đối với các chuyến bay liên lục địa và trong khu vực Schengen, và hoạt động vẫn được đảm bảo.

Cùng lúc, sân bay Sân bay San Francesco d’Assisi cũng đưa ra thông điệp trấn an tương tự, cho biết với hãng tin ANSA rằng lượng dự trữ an toàn hiện vẫn đủ cho thêm 3-4 tuần.

Theo Corriere della Sera, các chuyến bay trong dịp lễ Phục sinh và những ngày sau đó vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, chuyến tàu chở nhiên liệu kerosene cuối cùng từ khu vực Vịnh Ba Tư dự kiến sẽ cập châu Âu vào ngày 9/4, làm dấy lên những rủi ro trong ngắn hạn.

Mặc dù không được đề cập trực tiếp trong các thông báo chính thức, nguyên nhân của nút thắt nguồn cung này được cho là xuất phát từ căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là việc phong tỏa đáng kể tại Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu thô then chốt đối với châu Âu.

Hãng hàng không Lufthansa xác nhận với báo Die Welt rằng tình trạng căng thẳng đã bắt đầu lan sang các thị trường châu Á, đồng thời cảnh báo việc phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh nguồn cung nhiên liệu. Bất ổn này cũng đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh, với mức tăng vượt 100% tại một số khu vực.

Theo Corriere della Sera, hãng hàng không giá rẻ Ryanair đang theo dõi sát diễn biến. Dù nguồn cung hiện được đảm bảo đến cuối tháng 5, hãng không loại trừ khả năng phải hủy các chuyến bay mùa hè nếu xung đột với Iran tiếp diễn.

Hiện Italy vẫn có khả năng tự chủ nguồn cung trong khoảng 7 tháng, song sự mong manh của chuỗi cung ứng năng lượng tại châu Âu được đánh giá sẽ tiếp tục là rủi ro lớn trong thời gian tới.