Thế giới

Khủng hoảng nhiên liệu hàng không tại Italy: 4 sân bay áp hạn mức nhiên liệu

Trọng Hoàng

07/04/2026, 14:50

Bốn sân bay lớn ở miền Bắc Italy đã áp dụng các biện pháp hạn chế nhiên liệu máy bay do nguồn cung sụt giảm mạnh, trong khi các hãng hàng không cảnh báo nguy cơ gián đoạn bay trên diện rộng tại châu Âu nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục leo thang…

Bốn sân bay miền Bắc Italy áp hạn mức nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung sụt giảm mạnh. Ảnh: AP Photo/Gregorio Borgia

Theo Euronews, do lượng dự trữ nhiên liệu suy giảm nghiêm trọng, các hạn chế khai thác đã được áp dụng tại bốn đầu mối hàng không chiến lược của Italy gồm Sân bay Milan Linate, Sân bay Bologna Guglielmo Marconi, Sân bay Venice Marco Polo và Sân bay Treviso.

Theo Air BP Italia - bộ phận chuyên về nhiên liệu hàng không của tập đoàn BP - các biện pháp hạn chế này sẽ được duy trì ít nhất đến ngày 9/4 nhằm ưu tiên bảo toàn nguồn cung cho các dịch vụ thiết yếu.

Các thông báo chính thức nêu rõ, ưu tiên sẽ được dành cho các chuyến bay cấp cứu, chuyến bay nhà nước và các chuyến bay có thời gian bay trên 3 giờ. Đối với các chuyến bay ngắn còn lại, mức cấp nhiên liệu bị giới hạn ở 2.000 lít mỗi máy bay, theo tờ Corriere della Sera sau khi xem xét các bản tin NOTAM gửi tới các doanh nghiệp khai thác sân bay.

Dù con số này có vẻ lớn, các tính toán kỹ thuật do phi công cung cấp cho tờ báo cho thấy lượng nhiên liệu này chỉ đủ cho chưa đến một giờ bay đối với các dòng máy bay phổ biến như Boeing 737 hoặc Airbus A320. Nếu không tiếp nhiên liệu trước tại các sân bay khác, quy định này sẽ khiến các đường bay nội địa trực tiếp - chẳng hạn như tuyến giữa Veneto và Sicily - không thể khai thác.

Trước những lo ngại gia tăng, Save Group - đơn vị quản lý các sân bay Venice và Treviso - đã tìm cách giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của tình hình, cho rằng vấn đề chỉ liên quan đến một nhà cung cấp đơn lẻ. Doanh nghiệp này khẳng định tại các sân bay thuộc hệ thống vẫn có các nhà cung cấp khác đang phục vụ phần lớn các hãng bay, đồng thời nhấn mạnh không có hạn chế đối với các chuyến bay liên lục địa và trong khu vực Schengen, và hoạt động vẫn được đảm bảo.

Cùng lúc, sân bay Sân bay San Francesco d’Assisi cũng đưa ra thông điệp trấn an tương tự, cho biết với hãng tin ANSA rằng lượng dự trữ an toàn hiện vẫn đủ cho thêm 3-4 tuần.

Theo Corriere della Sera, các chuyến bay trong dịp lễ Phục sinh và những ngày sau đó vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, chuyến tàu chở nhiên liệu kerosene cuối cùng từ khu vực Vịnh Ba Tư dự kiến sẽ cập châu Âu vào ngày 9/4, làm dấy lên những rủi ro trong ngắn hạn.

Mặc dù không được đề cập trực tiếp trong các thông báo chính thức, nguyên nhân của nút thắt nguồn cung này được cho là xuất phát từ căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là việc phong tỏa đáng kể tại Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu thô then chốt đối với châu Âu.

Hãng hàng không Lufthansa xác nhận với báo Die Welt rằng tình trạng căng thẳng đã bắt đầu lan sang các thị trường châu Á, đồng thời cảnh báo việc phong tỏa kéo dài tại eo biển Hormuz có thể làm gia tăng rủi ro đối với an ninh nguồn cung nhiên liệu. Bất ổn này cũng đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh, với mức tăng vượt 100% tại một số khu vực.

Theo Corriere della Sera, hãng hàng không giá rẻ Ryanair đang theo dõi sát diễn biến. Dù nguồn cung hiện được đảm bảo đến cuối tháng 5, hãng không loại trừ khả năng phải hủy các chuyến bay mùa hè nếu xung đột với Iran tiếp diễn.

Hiện Italy vẫn có khả năng tự chủ nguồn cung trong khoảng 7 tháng, song sự mong manh của chuỗi cung ứng năng lượng tại châu Âu được đánh giá sẽ tiếp tục là rủi ro lớn trong thời gian tới.

Các nước Trung Đông bên lợi, bên thiệt khi eo biển Hormuz đóng cửa

Iran, Oman và Saudi Arabia hưởng lợi lớn nhờ giá dầu tăng vọt, trong khi những quốc gia khác không có tuyến xuất khẩu thay thế lại thiệt hại hàng tỷ USD...

Lý do AI chưa thay thế nhiều việc làm ở Trung Quốc

Bên cạnh định hướng từ nhà nước, chi phí lao động thấp hơn tại Trung Quốc cũng khiến các doanh nghiệp trong nước chưa phải cắt giảm nhân sự mạnh sau khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) như tại các công ty cùng ngành ở Mỹ...

Trung Quốc kêu gọi xây dựng hệ thống năng lượng mới giữa xung đột Trung Đông

Trong bối cảnh xung đột Trung Đông kéo dài gây chấn động thị trường năng lượng toàn cầu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi đẩy nhanh xây dựng hệ thống năng lượng mới nhằm củng cố an ninh năng lượng và duy trì đà phát triển kinh tế...

Lợi nhuận của Samsung tăng gấp 8 lần nhờ con chip

Theo số liệu kinh doanh sơ bộ quý 1/2026 công bố ngày 7/4, Samsung Electronics Co. ghi nhận lợi nhuận hoạt động tăng vọt gấp gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước và vượt xa dự báo của thị trường...

Khủng hoảng năng lượng, nhiều quốc gia Đông Nam Á có thể bị hạ xếp hạng tín nhiệm

Theo các nhà phân tích, nhiều quốc gia Đông Nam Á đang đối mặt nguy cơ bị hạ bậc xếp hạng tín nhiệm quốc gia do gánh nặng tài khóa tăng lên sau khi triển khai các chương trình trợ giá nhiên liệu...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đẩy nhanh lộ trình xăng E10: Doanh nghiệp sẵn sàng, người dân kỳ vọng

GRDP của Hà Nội tăng 7,87% trong quý 1/2026

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới sụt hơn 38% kể từ mốc đỉnh 20/3

Dòng tiền nội ngoại “đóng băng”, thị trường từ từ trượt dốc

Trung Quốc kêu gọi xây dựng hệ thống năng lượng mới giữa xung đột Trung Đông

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

