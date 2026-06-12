WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức thấp nhất từ thời Covid-19

Tổ chức này cảnh báo tăng trưởng có thể giảm sâu hơn, xuống còn 1,3%, nếu
tình trạng gián đoạn nguồn cung năng lượng trở nên nghiêm trọng hơn và dẫn tới mức độ căng thẳng cao trên thị trường tài chính.
KỊCH BẢN XẤU NHẤT XẢY RA KHI KHỦNG HOẢNG NĂNG LƯỢNG LAN SANG
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Toàn cầu mỗi năm hai lần, WB cho
biết kinh tế thế giới tăng trưởng 2,9% trong năm 2025, cao hơn 0,2 điểm phần
trăm so với ước tính mà tổ chức này đưa ra hồi tháng 1. Tuy nhiên, với năm
2026, WB lại hạ dự báo tăng trưởng 0,1 điểm phần trăm so với lần công bố trước,
xuống còn 2,5% - mức thấp nhất kể từ đại dịch Covid-19.
Trong báo cáo mới này, WB hạ dự báo tăng trưởng đối với 2/3
số quốc gia do tác động từ cuộc chiến ở Trung Đông. Các nước bị hạ dự báo mạnh
nhất gồm Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Iraq và một số nền kinh tế
Trung Đông khác, nơi hoạt động xuất khẩu năng lượng chịu tác động nặng nề từ cuộc
xung đột tại Iran.
Dự báo kém tích cực của WB được đưa ra trong bối cảnh cuộc
chiến bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran ngày 28/2
đã kéo dài sang tháng thứ tư. Cuộc xung đột khiến giá năng lượng tăng vọt sau
khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị đình trệ, đồng thời làm sức ép lạm
phát trên toàn cầu nóng trở lại.
Các dự báo mới của WB cũng củng cố nhận định rằng nhiều
nước sẽ phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn. Bên
cạnh đó, giá phân bón tăng mạnh làm gia tăng lo ngại về nguy cơ khủng hoảng nguồn
cung lương thực.
Trong kịch bản cơ sở, WB giả định giá dầu thô Brent bình
quân trong năm nay ở mức 94 USD/thùng, tăng 36% so với năm 2025. Tổ chức này
cũng cho rằng những gián đoạn nghiêm trọng nhất đối với nguồn cung năng lượng sẽ
giảm bớt vào cuối tháng 7, trong khi lạm phát toàn phần toàn cầu ở mức 4%.
Tuy nhiên, nếu tình trạng gián đoạn năng lượng kéo dài hơn
và giá dầu bình quân tăng lên 115 USD/thùng trong năm nay, tăng trưởng kinh tế
toàn cầu có thể giảm xuống 2,1%, còn lạm phát có thể tăng lên 4,4%.
Trong kịch bản xấu hơn, WB cho rằng tăng trưởng có thể chỉ
còn 1,3% nếu cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính, làm gia tăng biến
động, niềm tin suy yếu và triển vọng kinh tế xấu đi rõ rệt.
“Các kịch bản rủi ro này cho thấy triển vọng kinh tế có thể
xấu đi rất nhanh nếu sức ép từ giá năng lượng và thị trường tài chính cộng hưởng
với nhau”, ông Ayhan Kose, Phó kinh tế trưởng của WB, cho biết. Theo ông, nếu
cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính, niềm tin có thể suy giảm rất
nhanh.
TĂNG TRƯỞNG TOÀN CẦU THẤP HƠN THẬP NIÊN TRƯỚC
WB dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ cải thiện lên 2,8%
trong các năm 2027 và 2028. Tuy nhiên, mức này vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm
so với tốc độ tăng trưởng bình quân của thập niên 2010.
Theo ông Indermit Gill, nhà kinh tế trưởng của WB, đà tăng
trưởng chậm hơn phản ánh nhiều yếu tố, gồm tốc độ tăng dân số suy giảm, đầu tư
tư nhân tăng chậm hơn, đầu tư công đi xuống, nợ công gia tăng và thương mại
toàn cầu kém sôi động hơn.
“Kinh tế thế giới hiện dễ tổn thương hơn nhiều so với năm
2008 và thậm chí có khả năng chống chịu kém hơn cả năm 2018”, ông Gill phát biểu
với báo chí ngày 11/6. Ông dự báo những năm tới sẽ tiếp tục chịu tác động từ bất
định chính sách ở mức cao, sức ép lạm phát và mặt bằng lãi suất cao.
Theo báo cáo của WB, tăng trưởng yếu tại các nền kinh tế
đang phát triển đang làm chậm tiến trình thu hẹp khoảng cách thu nhập với các
nước phát triển. Hàng chục nền kinh tế đang phát triển, không tính Trung Quốc
và Ấn Độ, có nguy cơ rơi vào một “thập kỷ mất mát”, khi gần như không đạt thêm
tiến triển trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với các
nền kinh tế phát triển.
Nhóm nền kinh tế đang phát triển cũng chịu tác động nặng hơn
từ chiến tranh. WB hiện dự báo nhóm này tăng trưởng 3,6% trong năm nay, mức thấp
nhất kể từ sau đại dịch Covid-19 và giảm mạnh so với mức 4,4% của năm 2025.
Đối với các nền kinh tế lớn, WB giữ nguyên dự báo tăng trưởng
của Mỹ ở mức 2,2% trong năm 2026, nhưng cho rằng tốc độ này có thể giảm dần xuống
2,1% vào năm 2027 và 2% vào năm 2028. Khu vực đồng euro được dự báo tăng trưởng
0,8% trong năm 2026, thấp hơn mức 1,4% của năm 2025. Tổng sản phẩm trong nước
(GDP) của Nhật Bản được dự báo tăng 0,7% trong năm 2026, giảm so với mức 1,1% của
năm trước.
Tại Trung Quốc, WB dự báo GDP tăng 4,2% trong năm 2026, thấp
hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Năm ngoái, kinh tế nước này tăng trưởng
5%.
Trung Đông, Bắc Phi, Afghanistan và Pakistan là khu vực bị
WB hạ dự báo tăng trưởng mạnh nhất. Tổ chức này giảm dự báo tăng trưởng GDP năm
2026 của khu vực thêm 2,7 điểm phần trăm, xuống còn 1,6%, thấp hơn nhiều so với
mức tăng 4% của năm 2025. Dù vậy, WB cho rằng tăng trưởng khu vực có thể phục hồi
lên 5% vào năm 2027.
UAE được dự báo tăng trưởng 2,4% trong năm 2026, giảm mạnh
so với mức dự báo 5% đưa ra hồi tháng 1 và mức tăng 6,2% của năm 2025. WB cũng
hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 của Thổ Nhĩ Kỳ thêm 0,9 điểm phần trăm, xuống
còn 2,8%.
Trong khi đó, Ấn Độ vẫn được dự báo là nền kinh tế lớn tăng
trưởng nhanh nhất thế giới. WB dự báo GDP nước này tăng 6,6% trong năm 2026,
sau mức tăng 7% của năm 2025. Ông Gill cho rằng Ấn Độ có thể tiếp tục duy trì tốc
độ tăng trưởng tương đối cao trong hai thập kỷ tới.