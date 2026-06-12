Đà Nẵng: Chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư đối với 2 dự án tại Khu thương mại tự do
Ngô Anh Văn
12/06/2026, 11:39
Ngày 11/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2578/QĐ-UBND và Quyết định số 2579/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 3 và Vị trí số 4 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng...
Theo
các Quyết định của thành phố, các doanh nghiệp được chấp thuận là nhà đầu tư cụ
thể gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang là nhà đầu tư dự án tại vị trí số
3, Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ) thuộc địa bàn phường Hải Vân, với quy mô
500 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 8.119 tỷ đồng.
Dự
án thứ 2 do Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ là nhà đầu tư dự án Khu công
nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại Vị trí số 4, thuộc địa bàn xã Bà Nà, với quy mô
335 ha, có tổng vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng.
Hai
dự án trên đều có thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được Nhà nước
quyết định giao đất, cho thuê đất.
Trước
đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND chấp
thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 2 thuộc Khu
thương mại tự do Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện.
Dự án này có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, được định hướng
xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ logistics, kho bãi, nhà
xưởng xây sẵn, dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế và các hoạt động phù hợp với
chức năng của Khu thương mại tự do.
Với
3 dự án đầu tư về hạ tầng khu chức năng tại các vị trí số 2, số 3 và số 4, Khu
thương mại tự do Đà Nẵng có tổng quy mô khoảng 910 ha, và tổng vốn đầu tư hơn
15.025 tỷ đồng.
Trước
đó, vào ngày 27/8/2025, tại vị trí số 5, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Tập đoàn
Sungroup đã khởi công, khởi động dự án với quy mô thực hiện trên diện tích 90
ha, tổng số vốn đầu tư 808 tỷ đồng, được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư
và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo Quyết định số
1175/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng.
Ông
Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà
Nẵng, cho hay hiện thành phố đang tiếp tục kêu gọi,
lựa chọn nhà đầu tư tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng ở các vị trí số 1, số 6 và
số 7. Đồng thời đã có chủ trương nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do về
phía Nam thành phố, nhằm tạo thêm dư địa phát triển, hình thành các khu chức
năng có quy mô lớn, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, phù hợp với lợi thế của thành phố Đà Nẵng sau
sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ.
Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác với Nhật Bản giai đoạn 2026-2030
11:52, 18/05/2026
Khởi công Dự án mở rộng Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Đà Nẵng, tổng vốn đầu tư gần 1.500 tỷ
Gia Lai: Mong muốn thu hút đầu tư từ doanh nghiệp Hàn Quốc vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm
Lãnh đạo tỉnh Gia Lai mong muốn cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm nghiên cứu, đầu tư vào các lĩnh vực kinh tế tại Gia Lai như công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp hỗ trợ; công nghệ cao; chuyển đổi số; sản xuất vật liệu mới...
Doanh nghiệp Thụy Điển tiếp tục xem Việt Nam là thị trường chiến lược đầu tư dài hạn
Mối quan hệ ngoại giao kéo dài hơn 55 năm giữa Việt Nam và Thụy Điển đang chuyển dịch mạnh mẽ sang một giai đoạn mới, được định hình bởi dòng vốn thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Dù bối cảnh kinh tế toàn cầu có nhiều biến động, các doanh nghiệp Thụy Điển vẫn ghi nhận kết quả hoạt động ổn định và khẳng định cam kết gắn bó lâu dài tại thị trường Việt Nam.
TP.Hồ Chí Minh công bố danh sách ao, hồ, đầm không được san lấp khi xây dựng hạ tầng trên địa bàn
Danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp trên địa bàn gồm 58 thủy vực phân bố tại khu vực TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Đây là những khu vực giữ vai trò cấp nước sinh hoạt, sản xuất, điều hòa dòng chảy, tiêu thoát nước, bảo tồn sinh thái và tạo cảnh quan đô thị.
Chuyên gia lý giải về hiện tượng “nhập siêu” bất ngờ 5 tháng đầu năm
Trong 5 tháng đầu năm 2026, nền kinh tế chứng kiến một hiện tượng đáng chú ý liên quan tới cán cân thương mại với mức nhập siêu lên tới 13,8 tỷ USD…
Đồng Nai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư cho khoa học - công nghệ, chuyển đổi số
Đến cuối tháng 5/2026, Đồng Nai chi hơn 168 tỷ đồng cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tương đương khoảng 10,2% dự toán. Trong bối cảnh tỷ lệ giải ngân còn thấp, địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy giải ngân và hỗ trợ chuyển đổi số tạo động lực phát triển kinh tế số...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: