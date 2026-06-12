Đà Nẵng: Chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư đối với 2 dự án tại Khu thương mại tự do

Ngày 11/6, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2578/QĐ-UBND và Quyết định số 2579/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 2 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại Vị trí số 3 và Vị trí số 4 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng...

Theo các Quyết định của thành phố, các doanh nghiệp được chấp thuận là nhà đầu tư cụ thể gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang là nhà đầu tư dự án tại vị trí số 3, Khu thương mại tự do Đà Nẵng (FTZ) thuộc địa bàn phường Hải Vân, với quy mô 500 ha, có tổng vốn đầu tư hơn 8.119 tỷ đồng.

Dự án thứ 2 do Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại Vị trí số 4, thuộc địa bàn xã Bà Nà, với quy mô 335 ha, có tổng vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng.

Hai dự án trên đều có thời hạn hoạt động không quá 70 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất.

Trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng cũng đã ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 2 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện. Dự án này có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư hơn 1.568 tỷ đồng, được định hướng xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ logistics, kho bãi, nhà xưởng xây sẵn, dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế và các hoạt động phù hợp với chức năng của Khu thương mại tự do.

Với 3 dự án đầu tư về hạ tầng khu chức năng tại các vị trí số 2, số 3 và số 4, Khu thương mại tự do Đà Nẵng có tổng quy mô khoảng 910 ha, và tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ đồng.

Vị trí số 5, Khu thương mại tự do Đà Nẵng thuộc địa bàn xã Bà Nà, do Tập đoàn Sungroup tổ chức Lễ khởi công, khởi động ngày 27/8/2025. Ảnh Ngô Anh Văn

Trước đó, vào ngày 27/8/2025, tại vị trí số 5, Khu thương mại tự do Đà Nẵng, Tập đoàn Sungroup đã khởi công, khởi động dự án với quy mô thực hiện trên diện tích 90 ha, tổng số vốn đầu tư 808 tỷ đồng, được thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng theo Quyết định số 1175/QĐ-UBND ngày 26/8/2025 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng Ban quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng, cho hay hiện thành phố đang tiếp tục kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư tại Khu thương mại tự do Đà Nẵng ở các vị trí số 1, số 6 và số 7. Đồng thời đã có chủ trương nghiên cứu mở rộng Khu thương mại tự do về phía Nam thành phố, nhằm tạo thêm dư địa phát triển, hình thành các khu chức năng có quy mô lớn, thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh, phù hợp với lợi thế của thành phố Đà Nẵng sau sáp nhập với tỉnh Quảng Nam cũ.