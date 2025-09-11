“Kiếm” gần 90 tỷ USD trong một ngày, Larry Ellison giàu nhất thế giới trong chớp nhoáng

Khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư...

Cú tăng gần 36% của cổ phiếu Oracle trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (10/9) đã đưa vốn hóa thị trường của “gã khổng lồ” công nghệ đám mây này tăng thêm hơn 240 tỷ USD, đồng thời đưa khối tài sản ròng cá nhân của nhà sáng lập Larry Ellison có lúc tăng thêm 100 tỷ USD. Nhờ đó, ông Ellison có thời điểm đã “soán ngôi” giàu nhất thế giới của ông Elon Musk.

Sau khi công bố những con số doanh thu và dự báo doanh thu ở mảng hạ tầng đám mây vượt xa kỳ vọng, Oracle chứng kiến một phiên giao dịch bùng nổ vào ngày thứ Tư. Cổ phiếu này đóng cửa với mức tăng 35,95%, đạt 328,33 USD/cổ phiếu, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ năm 1992. Nhờ đó, giá trị vốn hóa thị trường của công ty tăng thêm 244 tỷ USD, đạt con số 922 tỷ USD.

Báo cáo tài chính của Oracle cho biết công ty đang có trong tay lượng đơn hàng chưa thực hiện với tổng trị giá 455 tỷ USD, tăng 359% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Đây là một con số lịch sử. Thị trường chỉ kỳ vọng con số 180 tỷ USD. Và Oracle đưa ra một con số cao bằng lần”, trưởng nghiên cứu Ben Reitzes của công ty Melius Research nhận định với hãng tin CNBC.

Oracle vốn là một trong những công ty hưởng lợi nhiều nhất từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo (AI) nhờ có mảng hạ tầng đám mây và khả năng tiếp cận với bộ vi xử lý đồ họa (GPU) của hãng Nvidia. Tuy nhiên, hãng cũng phải cạnh tranh mạnh mẽ với các nhà cung cấp đám mây khác như Microsoft, Amazon và Google.

Cổ phiếu tăng giá mạnh đã đưa khối tài sản ròng cá nhân của ông Ellison, 81 tuổi, người sáng lập nên Oracle vào năm 1977, có lúc tăng 100 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Với mức tăng này, ông Ellison chớp nhoáng vượt qua ông Musk - CEO của hãng xe điện Tesla - để trở thành người giàu nhất thế giới.

Tuy nhiên, sau khi thị trường đóng cửa, mức tăng tài sản của ông Ellison phiên này được ghi nhận là 88,5 tỷ USD, đưa khối tài sản của ông đạt 383 tỷ USD, kém 1 tỷ USD so với khối tài sản của ông Musk. Do vậy, ông Musk vẫn đang là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng cá nhân 384 tỷ USD - theo xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.

Xếp hạng 10 người giàu nhất thế giới ở thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9/2025. Đơn vị: $B = tỷ USD, $M = triệu USD - Nguồn: Bloomberg Billionaires Index.

Giới phân tích đã sửng sốt trước cú tăng của cổ phiếu Oracle trong phiên ngày thứ Tư, đồng thời tiếp tục giữ quan điểm lạc quan về cổ phiếu này. Trong một báo cáo, ngân hàng Deutsche Bank cho biết đã nâng mức giá mục tiêu lên 335 USD/cổ phiếu từ 240 USD/cổ phiếu trước đó.

Ngân hàng Bank of America nhận định lượng đơn hàng mà Oracle đang có trong tay củng cố vị thế của công ty này là một đơn vị chủ chốt trong việc tạo điều kiện cho sự phát triển của AI. Các nhà phân tích của Bank of America đã nâng khuyến nghị đối với cổ phiếu Oracle lên “mua” từ “giữ” trước đó.

Dự báo lạc quan về doanh thu ở mảng đám mây đã che khuất một vài nét ảm đạm trong báo cáo tài chính vừa rồi của Oracle. Công ty đạt lợi nhuận 1,47 USD/cổ phiếu trong quý, thấp hơn so với dự báo là 1,48 USD/cổ phiếu. Doanh thu đạt 14,93 tỷ USD, trong khi dự báo là 15,4 tỷ USD.