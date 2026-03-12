Thứ Năm, 12/03/2026

Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong nhịp điều chỉnh

Thu Minh

12/03/2026, 09:24

Các yếu tố kinh tế - địa chính trị đang diễn biến theo hướng không tích cực đối với công tác điều hành kinh tế. Nếu thị trường điều chỉnh đủ lớn sẽ là cơ hội đầu tư rất tốt tiếp theo tương tự giai đoạn tháng 4/2025...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 3 mới đây, Chứng khoán ABS đã đưa ra hai kịch bản cho thị trường trong thời gian tới.

Ở kịch bản thứ nhất, thị trường xuất hiện các bước sóng đẩy đi xuống khi xu hướng dài hạn cạn biên độ tăng. Nếu thị trường đóng cửa tuần không giữ được 1740 điểm, rất có thể sẽ tạo cấu trúc xuống và di chuyển về vùng Hỗ trợ 1586-1606 trong thế mất cân bằng cung - cầu khi lực bán giải chấp các khoản vay ký quỹ được kích hoạt. Khi đó dễ có các phiên bulltrap dẫn dụ mua đón đầu nhịp hồi ngắn.

Đối với kịch bản này nhà đầu tư cần chú ý mốc hỗ trợ đề xuất, kết hợp với các diễn biến chiến sự và giá dầu.

ABS nhận định đây là kịch bản xác suất cao, do tin rằng vùng Hỗ trợ này sẽ được giữ vững nhờ chiến sự tại Trung Đông sẽ không kéo dài và các nguồn cung dầu thay thế sẽ sớm được đưa ra thị trường làm hạ nhiệt giá dầu.

Kịch bản 2: Trong trường hợp VN-Index đóng cửa phá thủng qua Hỗ trợ 2 tại 1586-1606 khi chiến sự tại Trung Đông kéo dài, giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài ảnh hưởng tiêu cực đến lạm phát và triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Tính chất điều chỉnh của VN-Index hoàn toàn được so sánh với các lần giảm sốc trong lịch sử. Khi đó hỗ trợ 3 (1.486 – 1.540), là mốc căn cứ đợt giảm điều chỉnh hiện tại còn đủ lành mạnh cho giai đoạn sau tháng 4 tháng 5 hay không. Yếu tố cần quan sát thể hiện thông qua khối lượng giao dịch cạn dần và đi vào tích lũy, lớp cổ phiếu dẫn dắt còn giữ xu hướng tăng, cổ phiếu quan Bluechip giữ được nền giá hỗ trợ.

Nhà đầu tư được khuyến nghị quản trị lãi đối với cổ phiếu, và chỉ ưu tiên giao dịch đối với cổ phiếu đồng pha với phương án mua sớm bán sớm. Sang tháng 3, thị trường trong giai đoạn này không có đủ các yếu tố củng cố đà tăng và rủi ro bắt đầu tăng lên. ABS đề nghị quản trị các giao dịch kỷ luật, chỉ mua khi có đủ tín hiệu giao dịch tại hỗ trợ quan trọng.

"Các yếu tố kinh tế - địa chính trị đang diễn biến theo hướng không tích cực đối với công tác điều hành kinh tế. Nếu thị trường điều chỉnh đủ lớn sẽ là cơ hội đầu tư rất tốt tiếp theo sau giai đoạn tháng 4/2025 trước đó. Hãy kiên nhẫn và chờ đợi", ABS nhấn mạnh.

Trong ngắn hạn, thị trường đối diện với rủi ro nhất định khi đang hình thành bước sóng đẩy đi xuống. Vị thế của giá nằm dưới trung bình trượt, cấu trúc đỉnh thấp dần, chỉ báo MACD giao cắt xuống cho thấy điều chỉnh ngắn hạn đang duy trì. Các phiên bán đã xuất hiện nhiều với giá giảm mạnh, thanh khoản tăng. Yếu tố kích hoạt bán cổ phiếu giảm khá mạnh trong phiên, và không thấy yếu tố bảo vệ giá tại các ngưỡng hỗ trợ của dòng tiền thông minh. Dòng tiền trên khung giao dịch ngắn hạn tiếp tục xu thế đi xuống, cho thấy lực cầu mua lên yếu.

Nếu giá không duy trì trên 1700 điểm, rất có thể thị trường bị kích hoạt bán. Vị thế của giá quanh 1740-1700 mang tính chất quan trọng đối với xu hướng tăng vì đây là điểm hội tụ hỗ trợ cấu trúc và trendline tăng giá từ tháng 4/2025 đến nay. Hỗ trợ của xu hướng tăng ngắn hạn: 1740-1700 điểm.

Về trung hạn, diễn biến trung hạn của chỉ số VN-Index và VN30 tạo ra mô hình 2 đỉnh khung tuần, động lượng tăng đã yếu dần thông qua chỉ số MACD tạo phân kỳ trên khung tuần. Vị thế của giá tiếp tục xâm phạm đỉnh tháng 10/2025, giá cắt xuống trung bình trượt tuần.

Rủi ro của xu hướng trung hạn là nếu thị trường đóng cửa tuần giao dịch không giữ được mốc 1700 điểm có thể tiếp diễn điều chỉnh trung hạn, giảm điểm trong trạng thái mất cân bằng cung - cầu. Dòng tiền trung hạn tiếp tục thoát ra khỏi thị trường, các phân lớp cổ phiếu dẫn dắt tiếp tục xu thế điều chỉnh trung hạn, thể hiện rõ hơn yếu tố phân phối.

Nếu giữ được mốc hỗ trợ 1700 điểm, có thể kỳ vọng thị trường giữ xu hướng đi ngang trong biên độ 1820 - 1700 điểm. Hỗ trợ của xu hướng tăng trung hạn được thiết lập ở mốc 1606-1586 điểm.

chiến sự Trung Đông Chứng khoán ABS điều chỉnh trung hạn dòng tiền thông minh giá dầu hỗ trợ 1586-1606 kịch bản VN-Index tháng 3 quản trị lãi cổ phiếu Triển vọng thị trường chứng khoán xu hướng tăng giá

