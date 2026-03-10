Thứ Ba, 10/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng

iTrader

10/03/2026, 16:20

Giá dầu thế giới hạ nhiệt tạo điều kiện cho chứng khoán toàn cầu có phiên hồi sức. Trong nước cổ phiếu cũng lên giá đồng loạt dù còn xa mới bù lại được phiên lao dốc hôm qua. Bất ngờ là thị trường phái sinh duy trì chiết khấu, phản ánh tâm lý thận trọng cao.

Tranh minh họa.
Tranh minh họa.

VNI đóng cửa tăng 1,45% nhưng cổ phiếu thì tốt hơn đáng kể, khoảng 42,8% số cổ mã tăng vượt chỉ số, trong đó 18 mã kịch trần. So với 233 mã giảm sàn hôm qua thì phiên phục hồi hôm nay chỉ là một chút “thuốc giảm đau” mà thôi.

Dù vậy thị trường hồi lại cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy nhà đầu tư sẽ phản ứng mạnh và nhạy với các diễn biến hạ nhiệt căng thẳng xung đột cũng như các giải pháp kiềm chế đà tăng của giá dầu. Dĩ nhiên cho đến lúc này thì mọi yếu tố hỗ trợ vẫn chỉ xuất phát từ lời nói, chưa có hành động cụ thể nào. Vì vậy triển vọng là giá dầu sẽ vẫn neo cao cho tới khi xung đột thực sự có thay đổi tích cực hoặc ít nhất là hành động đảm bảo vận tải hàng hóa, dầu, khí thuận lợi.

Phiên giao dịch hôm nay vẫn xuất hiện thêm một đợt bán nữa vào buổi chiều. Mặc dù lúc VNI rơi qua tham chiếu có tác động mạnh của một vài mã lớn như VIC, VHM, GAS, BID, nhưng hầu hết cổ phiếu khác cũng có một nhịp lùi intraday cùng thời điểm. Đây là hành động cắt lỗ tranh thủ thường thấy khi thị trường phục hồi kỹ thuật sau nhịp giảm nhanh. Các nhà đầu tư muốn thoát ra sẽ nhân cơ hội giá lên ngắn để bán có lợi hơn.

Quy mô của đợt bán này không lớn, sau đó cầu lại đẩy giá tăng trở lại. Rất nhiều cổ phiếu giá chiều nay còn cao hơn buổi sáng, phản ánh hiệu quả của dòng tiền đẩy giá này. Trong khi đó tổng thanh khoản khớp lệnh của HSX chiều nay lại giảm 31,6% so với phiên sáng. Nói cách khác, áp lực bán cơ hội nói trên không quá mạnh. Diễn biến này có thể được hỗ trợ từ sự điều chỉnh ổn định của giá dầu cũng như các thị trường tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu vẫn xanh.

Trong điều kiện bình thường, phiên phục hồi hôm nay là một tín hiệu tốt, nhất là sau 3 phiên liền trước giá giảm rất sâu và thanh khoản cao đã giải phóng một lượng lớn cổ phiếu. Tuy nhiên thị trường lúc này không bình thường, ảnh hưởng từ bên ngoài quá mạnh và rất khó đoán, nên diễn biến ngày nào biết ngày đó. Nếu xung đột lại bùng phát hoặc có sự kiện mới, những quan điểm có phần tích cực hôm nay sẽ lập tức thay đổi.

Sự thận trọng có thể thấy rõ trên thị trường phái sinh khi phần lớn thời gian F1 duy trì chiết khấu sâu so với VN30. Ở nhịp tăng từ 1815.xx lên 1858.xx basis càng lúc càng rộng hơn. Dù vậy biến động chỉ số chuẩn nên Long cũng hiệu quả tốt. Chỉ có chiều Short sau đó phải chịu thiệt basis rất lớn (tại đỉnh chỉ số là -13 điểm và lúc rộng nhất tới gần -18 điểm). Do đó nếu đặt cược Short thì chỉ nên với lô nhỏ và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ và tốt nhất là nên đóng trước giờ nghỉ.

Ở điểm Long thứ hai cũng khá thuận lợi. Tuy VN30 không rơi tới 1801.xx như dự kiến nhưng chênh lệch basis lại không đáng kể. Cần chú ý là tác nhân khiến VN30 rơi xuống mức này là biến động của một số trụ như VIC, VHM, GAS. Vì vậy nếu các trụ này lùi đến vùng có lệnh treo mua dày và VN30 lại quanh 1801.xx thì vẫn có thể đặt cược, điểm cắt lỗ là khi VN30 thủng hẳn 1801.

Với mức thanh khoản hai sàn hôm nay đạt 41,1k tỷ chưa kể thỏa thuận, khối lượng cổ phiếu được giải phóng tiếp tục rất cao. Tuy nhiên hoạt động bắt đáy vẫn là rủi ro vì thông tin không biết sẽ thay đổi như thế nào. Rất có thể áp lực giải chấp đang vãn dần (hôm nay là ngày tốt để thanh lý tài sản cầm cố), nhưng cơ hội để thị trường phục hồi thật sự vẫn phải chờ bối cảnh có thay đổi rõ nét hơn. Chiến lược vẫn là canh mua thận trọng, tận dụng biên độ VN30 để trade phái sinh trong ngày.

VnEconomy

VN30 đóng cửa tại 1836.96. Cản gần nhất ngày mai là 1843; 1858; 1866; 1873; 1880; 1891; 1904. Hỗ trợ 1834; 1815; 1801; 1790; 1785; 1776; 1767.

“Blog chứng khoán” mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.

Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp

16:26, 09/03/2026

Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

15:34, 10/03/2026

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

Lịch sử 15 năm cho thấy VN-Index thường bật tăng mạnh sau những phiên giảm sốc đột ngột

10:59, 10/03/2026

Lịch sử 15 năm cho thấy VN-Index thường bật tăng mạnh sau những phiên giảm sốc đột ngột

Từ khóa:

blog chứng khoán chiến lược đầu tư cổ phiếu gas cổ phiếu VHM cổ phiếu VIC diễn biến thị trường chứng khoán giá dầu nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Thanh khoản thị trường hôm nay duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh gần 46.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang tích cực tham gia bắt đáy. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1083.0 tỷ đồng.

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ

VN-Index chiều nay yếu hơn đáng kể so với buổi sáng, thậm chí có lúc còn đỏ, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì không. Nguyên nhân là một số trụ suy yếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực ở các mã còn lại.

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh

Diễn biến điều chỉnh mạnh của giá dầu thế giới được coi là tín hiệu giảm căng thẳng xung đột đã giúp thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi. VN-Index quay đầu tăng mạnh 2,19% trong phiên sáng nay, với số mã xanh gấp 2,5 lần số đỏ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân đột biến cao nhất 8 phiên.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Video

[Trực tiếp]: Đối thoại chuyên đề “Xung đột tại Iran: Tác động đến kinh tế toàn cầu”

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG

Chứng khoán

2

Giới siêu giàu rút lui khỏi Vùng Vịnh

Thế giới

3

Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026

Thế giới

4

Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump

Kinh tế số

5

Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU-Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy