Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng

Giá dầu thế giới hạ nhiệt tạo điều kiện cho chứng khoán toàn cầu có phiên hồi sức. Trong nước cổ phiếu cũng lên giá đồng loạt dù còn xa mới bù lại được phiên lao dốc hôm qua. Bất ngờ là thị trường phái sinh duy trì chiết khấu, phản ánh tâm lý thận trọng cao.

VNI đóng cửa tăng 1,45% nhưng cổ phiếu thì tốt hơn đáng kể, khoảng 42,8% số cổ mã tăng vượt chỉ số, trong đó 18 mã kịch trần. So với 233 mã giảm sàn hôm qua thì phiên phục hồi hôm nay chỉ là một chút “thuốc giảm đau” mà thôi.

Dù vậy thị trường hồi lại cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy nhà đầu tư sẽ phản ứng mạnh và nhạy với các diễn biến hạ nhiệt căng thẳng xung đột cũng như các giải pháp kiềm chế đà tăng của giá dầu. Dĩ nhiên cho đến lúc này thì mọi yếu tố hỗ trợ vẫn chỉ xuất phát từ lời nói, chưa có hành động cụ thể nào. Vì vậy triển vọng là giá dầu sẽ vẫn neo cao cho tới khi xung đột thực sự có thay đổi tích cực hoặc ít nhất là hành động đảm bảo vận tải hàng hóa, dầu, khí thuận lợi.

Phiên giao dịch hôm nay vẫn xuất hiện thêm một đợt bán nữa vào buổi chiều. Mặc dù lúc VNI rơi qua tham chiếu có tác động mạnh của một vài mã lớn như VIC, VHM, GAS, BID, nhưng hầu hết cổ phiếu khác cũng có một nhịp lùi intraday cùng thời điểm. Đây là hành động cắt lỗ tranh thủ thường thấy khi thị trường phục hồi kỹ thuật sau nhịp giảm nhanh. Các nhà đầu tư muốn thoát ra sẽ nhân cơ hội giá lên ngắn để bán có lợi hơn.

Quy mô của đợt bán này không lớn, sau đó cầu lại đẩy giá tăng trở lại. Rất nhiều cổ phiếu giá chiều nay còn cao hơn buổi sáng, phản ánh hiệu quả của dòng tiền đẩy giá này. Trong khi đó tổng thanh khoản khớp lệnh của HSX chiều nay lại giảm 31,6% so với phiên sáng. Nói cách khác, áp lực bán cơ hội nói trên không quá mạnh. Diễn biến này có thể được hỗ trợ từ sự điều chỉnh ổn định của giá dầu cũng như các thị trường tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu vẫn xanh.

Trong điều kiện bình thường, phiên phục hồi hôm nay là một tín hiệu tốt, nhất là sau 3 phiên liền trước giá giảm rất sâu và thanh khoản cao đã giải phóng một lượng lớn cổ phiếu. Tuy nhiên thị trường lúc này không bình thường, ảnh hưởng từ bên ngoài quá mạnh và rất khó đoán, nên diễn biến ngày nào biết ngày đó. Nếu xung đột lại bùng phát hoặc có sự kiện mới, những quan điểm có phần tích cực hôm nay sẽ lập tức thay đổi.

Sự thận trọng có thể thấy rõ trên thị trường phái sinh khi phần lớn thời gian F1 duy trì chiết khấu sâu so với VN30. Ở nhịp tăng từ 1815.xx lên 1858.xx basis càng lúc càng rộng hơn. Dù vậy biến động chỉ số chuẩn nên Long cũng hiệu quả tốt. Chỉ có chiều Short sau đó phải chịu thiệt basis rất lớn (tại đỉnh chỉ số là -13 điểm và lúc rộng nhất tới gần -18 điểm). Do đó nếu đặt cược Short thì chỉ nên với lô nhỏ và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ và tốt nhất là nên đóng trước giờ nghỉ.

Ở điểm Long thứ hai cũng khá thuận lợi. Tuy VN30 không rơi tới 1801.xx như dự kiến nhưng chênh lệch basis lại không đáng kể. Cần chú ý là tác nhân khiến VN30 rơi xuống mức này là biến động của một số trụ như VIC, VHM, GAS. Vì vậy nếu các trụ này lùi đến vùng có lệnh treo mua dày và VN30 lại quanh 1801.xx thì vẫn có thể đặt cược, điểm cắt lỗ là khi VN30 thủng hẳn 1801.

Với mức thanh khoản hai sàn hôm nay đạt 41,1k tỷ chưa kể thỏa thuận, khối lượng cổ phiếu được giải phóng tiếp tục rất cao. Tuy nhiên hoạt động bắt đáy vẫn là rủi ro vì thông tin không biết sẽ thay đổi như thế nào. Rất có thể áp lực giải chấp đang vãn dần (hôm nay là ngày tốt để thanh lý tài sản cầm cố), nhưng cơ hội để thị trường phục hồi thật sự vẫn phải chờ bối cảnh có thay đổi rõ nét hơn. Chiến lược vẫn là canh mua thận trọng, tận dụng biên độ VN30 để trade phái sinh trong ngày.

VN30 đóng cửa tại 1836.96. Cản gần nhất ngày mai là 1843; 1858; 1866; 1873; 1880; 1891; 1904. Hỗ trợ 1834; 1815; 1801; 1790; 1785; 1776; 1767.

