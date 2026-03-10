Blog chứng khoán: Thị trường cơ sở hồi mạnh, phái sinh vẫn thận trọng
iTrader
10/03/2026, 16:20
Giá dầu thế giới hạ nhiệt tạo điều kiện cho chứng khoán toàn cầu có phiên hồi sức. Trong nước cổ phiếu cũng lên giá đồng loạt dù còn xa mới bù lại được phiên lao dốc hôm qua. Bất ngờ là thị trường phái sinh duy trì chiết khấu, phản ánh tâm lý thận trọng cao.
VNI đóng cửa tăng 1,45% nhưng cổ phiếu thì tốt hơn đáng kể,
khoảng 42,8% số cổ mã tăng vượt chỉ số, trong đó 18 mã kịch trần. So với 233 mã
giảm sàn hôm qua thì phiên phục hồi hôm nay chỉ là một chút “thuốc giảm đau” mà
thôi.
Dù vậy thị trường hồi lại cũng là một tín hiệu tốt, cho thấy
nhà đầu tư sẽ phản ứng mạnh và nhạy với các diễn biến hạ nhiệt căng thẳng xung đột
cũng như các giải pháp kiềm chế đà tăng của giá dầu. Dĩ nhiên cho đến lúc này
thì mọi yếu tố hỗ trợ vẫn chỉ xuất phát từ lời nói, chưa có hành động cụ thể nào.
Vì vậy triển vọng là giá dầu sẽ vẫn neo cao cho tới khi xung đột thực sự có
thay đổi tích cực hoặc ít nhất là hành động đảm bảo vận tải hàng hóa, dầu, khí
thuận lợi.
Phiên giao dịch hôm nay vẫn xuất hiện thêm một đợt bán nữa vào
buổi chiều. Mặc dù lúc VNI rơi qua tham chiếu có tác động mạnh của một vài mã lớn
như VIC, VHM, GAS, BID, nhưng hầu hết cổ phiếu khác cũng có một nhịp lùi intraday
cùng thời điểm. Đây là hành động cắt lỗ tranh thủ thường thấy khi thị trường phục
hồi kỹ thuật sau nhịp giảm nhanh. Các nhà đầu tư muốn thoát ra sẽ nhân cơ hội
giá lên ngắn để bán có lợi hơn.
Quy mô của đợt bán này không lớn, sau đó cầu lại đẩy giá tăng
trở lại. Rất nhiều cổ phiếu giá chiều nay còn cao hơn buổi sáng, phản ánh hiệu
quả của dòng tiền đẩy giá này. Trong khi đó tổng thanh khoản khớp lệnh của HSX
chiều nay lại giảm 31,6% so với phiên sáng. Nói cách khác, áp lực bán cơ hội nói
trên không quá mạnh. Diễn biến này có thể được hỗ trợ từ sự điều chỉnh ổn định
của giá dầu cũng như các thị trường tương lai chứng khoán Mỹ và châu Âu vẫn
xanh.
Trong điều kiện bình thường, phiên phục hồi hôm nay là một tín
hiệu tốt, nhất là sau 3 phiên liền trước giá giảm rất sâu và thanh khoản cao đã
giải phóng một lượng lớn cổ phiếu. Tuy nhiên thị trường lúc này không bình thường,
ảnh hưởng từ bên ngoài quá mạnh và rất khó đoán, nên diễn biến ngày nào biết ngày
đó. Nếu xung đột lại bùng phát hoặc có sự kiện mới, những quan điểm có phần tích
cực hôm nay sẽ lập tức thay đổi.
Sự thận trọng có thể thấy rõ trên thị trường phái sinh khi
phần lớn thời gian F1 duy trì chiết khấu sâu so với VN30. Ở nhịp tăng từ
1815.xx lên 1858.xx basis càng lúc càng rộng hơn. Dù vậy biến động chỉ số chuẩn
nên Long cũng hiệu quả tốt. Chỉ có chiều Short sau đó phải chịu thiệt basis rất
lớn (tại đỉnh chỉ số là -13 điểm và lúc rộng nhất tới gần -18 điểm). Do đó nếu đặt
cược Short thì chỉ nên với lô nhỏ và tuân thủ kỷ luật cắt lỗ và tốt nhất là nên
đóng trước giờ nghỉ.
Ở điểm Long thứ hai cũng khá thuận lợi. Tuy VN30 không rơi tới
1801.xx như dự kiến nhưng chênh lệch basis lại không đáng kể. Cần chú ý là tác
nhân khiến VN30 rơi xuống mức này là biến động của một số trụ như VIC, VHM, GAS.
Vì vậy nếu các trụ này lùi đến vùng có lệnh treo mua dày và VN30 lại quanh
1801.xx thì vẫn có thể đặt cược, điểm cắt lỗ là khi VN30 thủng hẳn 1801.
Với mức thanh khoản hai sàn hôm nay đạt 41,1k tỷ chưa kể thỏa
thuận, khối lượng cổ phiếu được giải phóng tiếp tục rất cao. Tuy nhiên hoạt động
bắt đáy vẫn là rủi ro vì thông tin không biết sẽ thay đổi như thế nào. Rất có
thể áp lực giải chấp đang vãn dần (hôm nay là ngày tốt để thanh lý tài sản cầm
cố), nhưng cơ hội để thị trường phục hồi thật sự vẫn phải chờ bối cảnh có thay đổi
rõ nét hơn. Chiến lược vẫn là canh mua thận trọng, tận dụng biên độ VN30 để
trade phái sinh trong ngày.
VN30 đóng cửa tại 1836.96. Cản gần nhất ngày mai là 1843;
1858; 1866; 1873; 1880; 1891; 1904. Hỗ trợ 1834; 1815; 1801; 1790; 1785; 1776;
1767.
“Blog chứng khoán” mang tính chất cá
nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của
cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác
giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên
quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Blog chứng khoán: “Bóng ma” giải chấp
16:26, 09/03/2026
Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ
15:34, 10/03/2026
Lịch sử 15 năm cho thấy VN-Index thường bật tăng mạnh sau những phiên giảm sốc đột ngột
Khối ngoại bắt đáy, gom ròng gần 1.200 tỷ, mua nhiều nhất HPG
Thanh khoản thị trường hôm nay duy trì ở mức cao với tổng giá trị khớp lệnh gần 46.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang tích cực tham gia bắt đáy. Đáng chú ý, khối ngoại cũng quay lại mua ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 1083.0 tỷ đồng.
Khủng hoảng ở Trung Đông đảo lộn những giao dịch được ưa chuộng nhất năm 2026
Cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang khiến cho một số giao dịch được ưa chuộng nhất năm nay bị nghi ngờ...
Tiền điện tử giữ sắc xanh sau phát biểu của ông Trump
Ngay sau phát biểu của ông Donald Trump rằng cuộc xung đột tại Iran đang tiến gần đến hồi kết, hàng loạt đồng tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ether bắt đầu tăng giá...
Cổ phiếu dầu khí lao dốc, tiền bắt đáy trụ vững trước áp lực cắt lỗ
VN-Index chiều nay yếu hơn đáng kể so với buổi sáng, thậm chí có lúc còn đỏ, nhưng mặt bằng giá cổ phiếu thì không. Nguyên nhân là một số trụ suy yếu, đặc biệt là nhóm cổ phiếu dầu khí, trong khi dòng tiền bắt đáy vẫn hoạt động tích cực ở các mã còn lại.
Chứng khoán đảo chiều với động lực từ giá dầu lao dốc, khối ngoại cũng đua giá mạnh
Diễn biến điều chỉnh mạnh của giá dầu thế giới được coi là tín hiệu giảm căng thẳng xung đột đã giúp thị trường chứng khoán toàn cầu phục hồi. VN-Index quay đầu tăng mạnh 2,19% trong phiên sáng nay, với số mã xanh gấp 2,5 lần số đỏ. Nhà đầu tư nước ngoài cũng giải ngân đột biến cao nhất 8 phiên.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: