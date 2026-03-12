Thứ Năm, 12/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index tăng mạnh, hướng tới kháng cự 1.750 điểm

Hà Anh

12/03/2026, 08:31

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/3/2026

SHS đã kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng giá quanh 1.740 điểm và nhận thấy rằng lực cầu giá cao có thể sẽ không gia tăng thêm khi thị trường quay trở lại vùng giá trước phiên giảm mạnh ngày 09/03/2026.
SHS đã kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng giá quanh 1.740 điểm và nhận thấy rằng lực cầu giá cao có thể sẽ không gia tăng thêm khi thị trường quay trở lại vùng giá trước phiên giảm mạnh ngày 09/03/2026.

Kết phiên VN-Index tăng 51,61 điểm, tương đương 3,08% lên mốc 1.728,34 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 6,95 điểm, tương đương 2,89% lên 247,02 điểm.

VN-Index sẽ hướng tới thử thách vùng 1.750-1.770 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực với số mã tăng điểm áp đảo số mã giảm điểm. Với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành, hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị lớn. Đà hồi phục của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, VN-Index sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự quanh đường trung bình động 100 ngày, tương ứng vùng 1.750-1.770 điểm.

Nhà đầu tư cần cơ cấu danh mục tiếp tục tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường và các nhóm cổ phiếu để thực hiện gia tăng tỷ trọng tiền mặt.

Các hoạt động mua trading nên chờ các thời điểm rung lắc mạnh của thị trường. Ưu tiên mua lướt trên các vị thế có sẵn và tập trung ở các nhóm cổ phiếu cơ bản giảm sâu”.

VN-Index có thể tiếp tục tăng, tuy nhiên thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thị trường còn e dè

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn gần 51 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.728,34. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí, Hàng & dịch vụ công nghiệp.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tăng theo quán tính về ngưỡng 1.760 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thị trường còn e dè; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Thị trường phục hồi tốt sau phiên giảm mạnh trước cú sốc nguồn cung giá dầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn giảm điểm và chịu áp lực bán mạnh, đang phục hồi kiểm tra lại vùng giá trước phiên giảm mạnh và giá thấp nhất tháng 12/2025 tương ứng 1.740 điểm - 1.800 điểm. Trong khi xu hướng ngắn hạn chỉ số VN30 đang suy giảm và phục hồi trở lại vùng giá 1.930 điểm - 1.950 điểm.

Thị trường phục hồi tốt sau phiên giảm mạnh trước cú sốc nguồn cung giá dầu. Chúng tôi đã kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng giá quanh 1.740 điểm và nhận thấy rằng lực cầu giá cao có thể sẽ không gia tăng thêm khi thị trường quay trở lại vùng giá trước phiên giảm mạnh ngày 09/03/2026. Áp lực cơ cấu danh mục của các vị thế mua giá cao có thể sẽ gia tăng trở lại trong vài phiên đến. Do đó nhà đầu tư nếu vẫn duy trì tỉ trọng đầu cơ cao, các vị thế mua ở vùng giá cao, nên theo dõi thị trường để xem xét cơ cấu tỉ trọng đầu cơ nếu có. Thông thường trong lịch sử các năm, sau mỗi nhịp giảm sốc thị trường sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư mới. Chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là các mã đạt các tiêu chí của FTSE Russell khi được nâng hạng và các cổ phiếu đầu tư công. Tuy nhiên trong bối cảnh xung đột địa chính trị, rủi ro bất định như hiện nay, chúng tôi duy trì quan điểm trung lập và sẽ xem xét các cơ hội đầu tư mới khi thị trường chung ổn định, tăng trưởng trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn trong phiên tiếp theo nhờ sự hồi phục lan tỏa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 51,6 điểm (+3,1%), đóng cửa tại mức 1,728.3 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay với lực cầu lan tỏa tại tất cả các nhóm ngành. Giá trị giao dịch trong phiên ghi nhận sự suy giảm, thấp hơn 25% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Với diễn biến thị trường trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn trong phiên tiếp theo nhờ sự hồi phục lan tỏa trên thị trường bao gồm cả các nhóm đang chịu áp lực giảm mạnh như Dầu khí và Hóa chất. Thanh khoản thị trường hôm nay giảm khá mạnh so với 2 phiên trước đó cho thấy chưa có áp lực bán từ lượng cổ phiếu bắt đáy cũng là yếu tố tích cực hỗ trợ chỉ số. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng sự hồi phục này có thể không kéo dài khi VN-Index đang tiến gần đến kháng cự tại MA100 ngày quanh mức 1.750. Ngoài ra, giá dầu có dấu hiệu tăng trở lại và tạo áp lực lên giá nhiên liệu trong nước, sau khi Iran tổ chức phản công mạnh hơn từ ngày 10/03.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tranh thủ phiên hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn”.

VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.815 điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.815 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật ngắn hạn cho nên rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao mặc dù đã giảm so với những phiên trước đó. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thi trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường hoặc chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

Xác suất cao VN Index sẽ tiếp tục nhịp phục hồi với kháng cự gần nhất quanh 1.750

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với cây nến White Marubozu cho thấy nỗ lực của bên mua trong việc đẩy chỉ số hồi phục.

Ở khung đồ thị ngày, hầu hết các chỉ báo quan trọng như RSI và MACD đều tạo đáy và hướng lên trở lại, cùng với việc DI-đang suy yếu cho thấy xác suất cao VN Index sẽ tiếp tục nhịp phục hồi với kháng cự gần nhất quanh 1.750.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo có diễn biến đồng pha với khung đồ thị ngày. CMF và MFI đều hướng lên mạnh cho thấy thanh khoản mua chủ động vẫn tiếp tục gia tăng, củng cố thêm cho nhận định trên.

Thị trường đang ghi nhận những vận động hồi phục khả quan sau khi kiểm định thành công nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Với trạng thái hiện tại, VN-Index có cơ hội tiếp tục hướng tới các mốc điểm số cao hơn khi dòng tiền bắt đầu có sự luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành dẫn dắt. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và có thể cân nhắc giải ngân thêm đối với các cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền tốt, đặc biệt là các mã thuộc nhóm ngành tiêu biểu như Ngân hàng và Tiêu dùng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

Cổ phiếu vừa và nhỏ “tím ngắt”

15:33, 11/03/2026

Cổ phiếu vừa và nhỏ “tím ngắt”

Thị trường tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục gom

12:03, 11/03/2026

Thị trường tăng trong nghi ngờ, thanh khoản giảm mạnh, khối ngoại tiếp tục gom

VN-Index hồi phục mạnh, hướng tới kháng cự 1.740 điểm

23:45, 10/03/2026

Từ khóa:

chứng khoán kháng cự 1750 VN-Index

Đọc thêm

Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào

Danh sách loạt cổ phiếu “trú ẩn” an toàn với cổ tức cao, thanh khoản tốt, tiền mặt dồi dào

Nhóm cổ phiếu tiền mặt dồi dào và cổ tức cao thường thuộc về các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng tài chính vững mạnh, đòn bẩy thấp. Với dòng tiền ổn định, đây là lớp tài sản phòng thủ tối ưu, giúp giảm thiểu rủi ro khi thị trường biến động mạnh.

Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Lợi nhuận ngắn hạn khá tốt trong 2 phiên tăng vừa qua đã thúc đẩy nhu cầu hiện thực hóa, đẩy cổ phiếu giảm giá cả loạt trong phiên sáng nay. VN-Index chốt phiên giảm 1,09% với số mã đỏ nhiều gấp 2,5 lần số xanh.

Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed

Báo cáo CPI Mỹ khiến nhà đầu tư lo lắng về triển vọng lãi suất Fed

“Trong điều kiện bình thường, những con số lạm phát như thế này sẽ được coi là ôn hòa. Nhưng điều kiện hiện tại không phải là bình thường”, một nhà kinh tế nhận xét...

Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?

Các quỹ cổ phiếu quy mô lớn đẩy mạnh giải ngân, cổ phiếu nào được săn đón nhiều nhất?

Trong tháng 2/2026, phần lớn các quỹ mở cổ phiếu (21/36 quỹ) đã tăng giải ngân, đảo chiều so với xu hướng tăng nắm giữ tiền mặt trong hai tháng trước đó.

Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong nhịp điều chỉnh

Kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong nhịp điều chỉnh

Các yếu tố kinh tế - địa chính trị đang diễn biến theo hướng không tích cực đối với công tác điều hành kinh tế. Nếu thị trường điều chỉnh đủ lớn sẽ là cơ hội đầu tư rất tốt tiếp theo tương tự giai đoạn tháng 4/2025...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

eMagazine

Hóa giải thách thức từ xung đột tại Trung Đông

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

Video

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Thế giới

10 thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất của Trung Quốc

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Người dân hưởng lợi từ chuyển đổi số trong ngành y tế

Sức khỏe

2

Nhận diện các "điểm nghẽn" của du lịch golf Việt Nam

Du lịch

3

Chốt lời ngắn hạn, thị trường điều chỉnh

Chứng khoán

4

Đột phá nền tảng số thúc đẩy mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Thị trường

5

Hải Phòng: Cưỡng chế thu hồi nhà đất công sản sử dụng sai mục đích

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy