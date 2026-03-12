VN-Index tăng mạnh, hướng tới kháng cự 1.750 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 12/3/2026

Kết phiên VN-Index tăng 51,61 điểm, tương đương 3,08% lên mốc 1.728,34 điểm. Cùng chiều, Hnx-Index tăng 6,95 điểm, tương đương 2,89% lên 247,02 điểm.

VN-Index sẽ hướng tới thử thách vùng 1.750-1.770 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“Thị trường tiếp tục tăng điểm tích cực với số mã tăng điểm áp đảo số mã giảm điểm. Với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đầu ngành, hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm. Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp với giá trị lớn. Đà hồi phục của chỉ số có thể sẽ còn tiếp diễn trong phiên tới, VN-Index sẽ hướng tới thử thách vùng kháng cự quanh đường trung bình động 100 ngày, tương ứng vùng 1.750-1.770 điểm.

Nhà đầu tư cần cơ cấu danh mục tiếp tục tận dụng các nhịp hồi phục của thị trường và các nhóm cổ phiếu để thực hiện gia tăng tỷ trọng tiền mặt.

Các hoạt động mua trading nên chờ các thời điểm rung lắc mạnh của thị trường. Ưu tiên mua lướt trên các vị thế có sẵn và tập trung ở các nhóm cổ phiếu cơ bản giảm sâu”.

VN-Index có thể tiếp tục tăng, tuy nhiên thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thị trường còn e dè

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tăng hơn gần 51 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1.728,34. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 18/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành Dầu khí, Hàng & dịch vụ công nghiệp.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này mua ròng trên sàn HSX, HNX và bán ròng trên sàn UPCOM.

Trong những phiên tới, VN-Index có thể tiếp tục tăng theo quán tính về ngưỡng 1.760 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản sụt giảm cho thấy tâm lý thị trường còn e dè; nhà đầu tư nên giao dịch cẩn trọng”.

Thị trường phục hồi tốt sau phiên giảm mạnh trước cú sốc nguồn cung giá dầu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"Xu hướng ngắn hạn VN-Index sau giai đoạn giảm điểm và chịu áp lực bán mạnh, đang phục hồi kiểm tra lại vùng giá trước phiên giảm mạnh và giá thấp nhất tháng 12/2025 tương ứng 1.740 điểm - 1.800 điểm. Trong khi xu hướng ngắn hạn chỉ số VN30 đang suy giảm và phục hồi trở lại vùng giá 1.930 điểm - 1.950 điểm.

Thị trường phục hồi tốt sau phiên giảm mạnh trước cú sốc nguồn cung giá dầu. Chúng tôi đã kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng giá quanh 1.740 điểm và nhận thấy rằng lực cầu giá cao có thể sẽ không gia tăng thêm khi thị trường quay trở lại vùng giá trước phiên giảm mạnh ngày 09/03/2026. Áp lực cơ cấu danh mục của các vị thế mua giá cao có thể sẽ gia tăng trở lại trong vài phiên đến. Do đó nhà đầu tư nếu vẫn duy trì tỉ trọng đầu cơ cao, các vị thế mua ở vùng giá cao, nên theo dõi thị trường để xem xét cơ cấu tỉ trọng đầu cơ nếu có. Thông thường trong lịch sử các năm, sau mỗi nhịp giảm sốc thị trường sẽ xuất hiện cơ hội đầu tư mới. Chúng tôi kỳ vọng đó sẽ là các mã đạt các tiêu chí của FTSE Russell khi được nâng hạng và các cổ phiếu đầu tư công. Tuy nhiên trong bối cảnh xung đột địa chính trị, rủi ro bất định như hiện nay, chúng tôi duy trì quan điểm trung lập và sẽ xem xét các cơ hội đầu tư mới khi thị trường chung ổn định, tăng trưởng trở lại.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

Đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn trong phiên tiếp theo nhờ sự hồi phục lan tỏa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“VN-Index tăng 51,6 điểm (+3,1%), đóng cửa tại mức 1,728.3 điểm. Chỉ số tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch hôm nay với lực cầu lan tỏa tại tất cả các nhóm ngành. Giá trị giao dịch trong phiên ghi nhận sự suy giảm, thấp hơn 25% so với bình quân 10 phiên gần nhất.

Với diễn biến thị trường trong phiên hôm nay, chúng tôi cho rằng đà hồi phục của VN-Index có thể tiếp diễn trong phiên tiếp theo nhờ sự hồi phục lan tỏa trên thị trường bao gồm cả các nhóm đang chịu áp lực giảm mạnh như Dầu khí và Hóa chất. Thanh khoản thị trường hôm nay giảm khá mạnh so với 2 phiên trước đó cho thấy chưa có áp lực bán từ lượng cổ phiếu bắt đáy cũng là yếu tố tích cực hỗ trợ chỉ số. Mặc dù vậy, chúng tôi cho rằng sự hồi phục này có thể không kéo dài khi VN-Index đang tiến gần đến kháng cự tại MA100 ngày quanh mức 1.750. Ngoài ra, giá dầu có dấu hiệu tăng trở lại và tạo áp lực lên giá nhiên liệu trong nước, sau khi Iran tổ chức phản công mạnh hơn từ ngày 10/03.

Do đó, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên tranh thủ phiên hồi để cơ cấu danh mục về mức an toàn”.

VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.815 điểm trong phiên kế tiếp

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chúng tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đà tăng và chỉ số VN-Index có thể thử thách mức kháng cự 1.815 điểm trong phiên kế tiếp. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn hồi phục kỹ thuật ngắn hạn cho nên rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao mặc dù đã giảm so với những phiên trước đó. Ngoài ra, xu hướng ngắn hạn của thi trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức thấp và tiếp tục quan sát diễn biến thị trường hoặc chỉ nên mua mới với tỷ trọng thấp để thăm dò xu hướng ngắn hạn”.

Xác suất cao VN Index sẽ tiếp tục nhịp phục hồi với kháng cự gần nhất quanh 1.750

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết phiên với cây nến White Marubozu cho thấy nỗ lực của bên mua trong việc đẩy chỉ số hồi phục.

Ở khung đồ thị ngày, hầu hết các chỉ báo quan trọng như RSI và MACD đều tạo đáy và hướng lên trở lại, cùng với việc DI-đang suy yếu cho thấy xác suất cao VN Index sẽ tiếp tục nhịp phục hồi với kháng cự gần nhất quanh 1.750.

Ở khung đồ thị giờ, các chỉ báo có diễn biến đồng pha với khung đồ thị ngày. CMF và MFI đều hướng lên mạnh cho thấy thanh khoản mua chủ động vẫn tiếp tục gia tăng, củng cố thêm cho nhận định trên.

Thị trường đang ghi nhận những vận động hồi phục khả quan sau khi kiểm định thành công nhờ diễn biến tích cực ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Với trạng thái hiện tại, VN-Index có cơ hội tiếp tục hướng tới các mốc điểm số cao hơn khi dòng tiền bắt đầu có sự luân chuyển tích cực giữa các nhóm ngành dẫn dắt. Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại và có thể cân nhắc giải ngân thêm đối với các cổ phiếu đang thu hút được dòng tiền tốt, đặc biệt là các mã thuộc nhóm ngành tiêu biểu như Ngân hàng và Tiêu dùng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.