Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 40% trong quý đầu năm 2022

Năm 2021, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ đạt 2 tỷ USD tăng 27% so với năm 2020 – đây là con số kỷ lục cao nhất từ khi xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang thị trường Mỹ. Giá trị xuất khẩu tăng một phần do giá trung bình tăng 10-30% so với năm 2020.