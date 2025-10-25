Xuất khẩu cà phê đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Ngành cà phê Việt Nam đã khép lại niên vụ 2024–2025 với dấu ấn lịch sử: kim ngạch xuất khẩu đạt kỷ lục 8,4 tỷ USD, tăng 55,5% về giá trị và 1,8% về khối lượng so với niên vụ trước. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, khẳng định vị thế vững chắc của Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới.
Niên vụ cà phê tại Việt Nam được tính bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến hết tháng 9 năm sau. Tại hội nghị tổng kết niên vụ cà phê 2024–2025 tổ chức ngày 24/10/2025 ở TP.Hồ Chí Minh, ông Đỗ Xuân Hiền - Chánh Văn phòng Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (VICOFA), cho biết tổng sản lượng cà phê của Việt Nam thu hoạch trong niên vụ 2024-2025 ước gần 29,5 triệu bao (hơn 1,7 triệu tấn), tăng hơn 9% so với trong niên vụ 2023- 2024.
Niên vụ 2024 -2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt trên 1,5 triệu tấn, kim ngạch xuất khẩu trên 8,4 tỷ USD, tăng 1,8% về khối lượng và tăng 55,5% về kim ngạch so với niên vụ 2023 -2024. Đây là mức kim ngạch cao nhất trong các niên vụ từ trước đến nay. Giá xuất khẩu bình quân đạt 5.610 USD/tấn, tăng tới 52,7% so với cùng kỳ – phản ánh xu hướng giá cà phê thế giới duy trì ở mức cao suốt niên vụ vừa qua.
Riêng 9 tháng của năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,25 triệu tấn cà phê, đạt hơn 7 tỷ USD, tăng 11,7% về lượng và 62,2% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Theo VICOFA, khác với niên vụ 2023–2024 khi giá trị tăng nhưng sản lượng giảm, niên vụ 2024–2025 ghi nhận sự tăng trưởng đồng đều cả về lượng lẫn giá trị, giúp kim ngạch toàn ngành tăng thêm khoảng 3 tỷ USD.
Trong niên vụ vừa qua, châu Âu tiếp tục là thị trường lớn nhất của cà phê Việt Nam, với hơn 710.000 tấn, kim ngạch trên 4 tỷ USD, chiếm gần một nửa tổng lượng và giá trị xuất khẩu. Riêng 27 nước EU đóng góp 40,1% về lượng và 39,4% về kim ngạch.
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung biểu dương những kết quả nổi bật của ngành cà phê trong niên vụ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh đây là “thành tích ấn tượng thể hiện tinh thần chủ động, minh bạch và trách nhiệm quốc gia”.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển cà phê đặc sản, cà phê chế biến sâu và cà phê hòa tan, tập trung vào phân khúc Robusta chất lượng cao, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang các thị trường châu Á, Đông Nam Á và châu Mỹ bên cạnh các thị trường truyền thống như EU, Mỹ và Nhật Bản.
Theo ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, niên vụ 2024–2025 là “một năm thành công rực rỡ” của ngành cà phê Việt Nam. Không chỉ nhờ giá cao, mà còn bởi nỗ lực nâng chất lượng, phát triển cà phê đặc sản, đạt chứng nhận bền vững và tiêu chuẩn quốc tế, giúp hạt cà phê Việt tránh bị ép giá, tăng giá trị bền vững.
Ông Lê Đức Huy, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk (Simexco Daklak), cho biết kim ngạch kỷ lục có phần đến từ các hợp đồng ký từ cuối năm 2024, khi giá cà phê thế giới tăng mạnh do thiếu hụt nguồn cung. Trong 10 năm qua, chất lượng cà phê Robusta Việt Nam đã được nâng đáng kể, được các nhà rang xay toàn cầu ưu tiên lựa chọn, thậm chí bán với giá cao hơn nhiều quốc gia khác.
Sự chuyển dịch từ tăng sản lượng sang tăng giá trị đang trở thành chiến lược chủ đạo. Các doanh nghiệp tập trung chế biến sâu, sản xuất cà phê đặc sản, đầu tư công nghệ và truy xuất nguồn gốc, tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, UKVFTA, CPTPP, qua đó gia tăng giá trị xuất khẩu và mở rộng thị trường.
Bước sang niên vụ 2025–2026, ông Đỗ Xuân Hiền thông tin cà phê niên vụ mới đã bắt đầu vào mùa thu hoạch. Nếu không có ảnh hưởng lớn của biến đổi khí hậu thì sản lượng niên vụ này theo đánh giá từ nhiều nguồn khảo sát thì sản lượng có thể tăng so với niên vụ trước khoảng 10%.
Ông Hiền cho biết điều kiện thời tiết thuận lợi, giá cà phê duy trì ở mức cao giúp người dân mạnh dạn đầu tư thâm canh, tái canh và cải tạo vườn cây. Diện tích cà phê cả nước hiện đạt 731,9 nghìn ha, trong đó 678,5 nghìn ha đang cho thu hoạch, diện tích tái canh đạt gần 20 nghìn ha, tương đương 96,4% kế hoạch.
Dự báo ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong niên vụ mới, ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch VICOFA nêu lên ba yếu tố chính giúp tăng sản lượng, gồm: thời tiết thuận lợi, giá duy trì ở mức cao và người nông dân tăng đầu tư chăm sóc vườn cây, nhờ đó năng suất cải thiện rõ rệt.
“Giá cà phê trong nước hiện vẫn duy trì quanh mức 115.000 đồng/kg, thậm chí từng có thời điểm vượt 130.000 đồng/kg, tạo động lực mạnh mẽ cho người trồng. Trong khi đó, giá cà phê Arabica toàn cầu tăng vọt đang kéo Robusta Việt Nam tăng theo, mở ra triển vọng lạc quan cho niên vụ mới”, ông Hải nhận định.
Theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như của VICOFA, ngành cà phê Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển theo hướng bền vững: Tăng tỷ lệ áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế (RA, 4C, FLO, C.A.F.E Practices…); Tăng cường truy xuất nguồn gốc, giảm xuất khẩu thô, tập trung vào chế biến sâu, xây dựng thương hiệu “Cà phê Việt Nam”; Thúc đẩy canh tác giảm phát thải, tiết kiệm chi phí đầu vào, bảo vệ môi trường.
Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, marketing quốc tế và tham gia các hội chợ, triển lãm để quảng bá thương hiệu quốc gia.
Tăng cường liên kết chuỗi từ nông dân – hợp tác xã – doanh nghiệp – xuất khẩu, xây dựng mô hình hợp tác bền vững.
Với giá xuất khẩu cao, năng lực chế biến mở rộng và thị trường ngày càng đa dạng, ngành cà phê Việt Nam đang tiến gần hơn bao giờ hết tới mục tiêu kim ngạch 10 tỷ USD trong niên vụ tới.
Kết nối cung cầu, tạo điều kiện thuận lợi để các hợp tác xã, doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại, doanh nghiệp xuất khẩu, sàn thương mại điện tử và người tiêu dùng...
Chính sự lựa chọn thông minh, sự đòi hỏi về chất lượng và sự minh bạch của người tiêu dùng đã tạo nên áp lực tích cực, buộc thị trường phải vận động, nâng cấp và trở nên lành mạnh hơn…
Thuế chống bán phá giá được áp dụng trong thời gian 05 năm kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2025...
Trong 9 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu điều tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tốc độ này được giữ vững, cộng hưởng cùng “cú hích” từ mùa tiêu thụ cuối năm, thì mốc 5 tỷ USD hoàn toàn khả thi, và đây sẽ là kỷ lục mới của ngành điều Việt Nam...
Sau hơn 3 tháng áp dụng Luật Thuế Giá trị gia tăng, các ngành hàng nông, lâm, thủy sản đang phải đối mặt với những vướng mắc lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền, khả năng duy trì chuỗi cung ứng và thị phần xuất khẩu...
