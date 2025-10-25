Hội chợ Mùa Thu 2025: Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh

Tối 25/10, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 với chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh”.

Sự kiện không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sáng tạo, sản xuất và kinh doanh trong nước với quốc tế.

HỘI TỤ SÁNG TẠO, THÚC ĐẨY GIAO THƯƠNG, LAN TỎA TINH THẦN HÀNG VIỆT

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025 là sự kiện kinh tế - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng, tôn vinh sản phẩm, thương hiệu tiêu biểu mang bản sắc, trí tuệ Việt Nam; góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa, lan tỏa tinh thần 'Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam', thúc đẩy giao thương, đầu tư, hội nhập quốc tế”.

Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc tới đồng bào, chiến sĩ vùng bị thiên tai, bão lũ, biểu dương tinh thần đoàn kết, kiên cường vượt khó của nhân dân. Thủ tướng kêu gọi Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân tiếp tục chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ – hành động thể hiện “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”, lan tỏa giá trị nhân văn và trách nhiệm xã hội.

Thủ tướng cho biết, sự kiện hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%, và hai con số trong những năm tiếp theo.

Hội chợ Mùa Thu 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến 4/11 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia – công trình hiện đại, biểu tượng mới của Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là hoạt động nối tiếp thành công của Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, góp phần khơi dậy tinh thần tự hào, ý chí tự cường và khát vọng vươn lên của dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng phát biểu khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025. Ảnh: VGP.

Với tổng diện tích trưng bày hơn 130.000 m², Hội chợ quy tụ 5 phân khu chủ đề, khoảng 3.000 gian hàng, cùng khu văn hóa ẩm thực của 34 địa phương và nhiều chương trình nhạc hội, trải nghiệm văn hóa – nghệ thuật đặc sắc.

Sự kiện có sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành Trung ương, hơn 2.500 tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, đồng thời thu hút nhiều đối tác, bạn bè quốc tế đến giao thương, kết nối và tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Thủ tướng đánh giá cao việc tổ chức hội chợ trong thời gian ngắn nhưng đã đạt được “6 nhất”: quy mô lớn nhất, không gian hiện đại nhất, sản phẩm phong phú nhất, chất lượng cao nhất, hoạt động hấp dẫn nhất và chính sách ưu đãi tốt nhất.

Hội chợ, theo Thủ tướng, là minh chứng sinh động cho tư duy hội nhập, năng lực sáng tạo, khát vọng bứt phá của đất nước; đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm “chỉ bàn làm, không bàn lùi” của Chính phủ, doanh nghiệp và nhân dân Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự khai mạc Hội chợ - Ảnh: VGP

Không chỉ dừng lại ở quy mô kỷ lục, Hội chợ Mùa Thu 2025 còn là cơ hội thúc đẩy xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Đây là nơi kết nối nguồn lực trong và ngoài nước, mở rộng hợp tác đầu tư, thúc đẩy thương mại, khơi thông tiêu dùng, đồng thời tạo không gian để người dân trải nghiệm hàng Việt Nam chất lượng cao và văn hóa Việt đặc sắc.

Sự kiện cũng mở ra cầu nối quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường hội nhập quốc tế, trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức.

HỘI CHỢ CỦA KẾT NỐI – SÁNG TẠO – SẺ CHIA

Theo Thủ tướng, đây là bước đi thiết thực để hiện thực hóa mục tiêu phát triển kinh tế văn hóa – sáng tạo trở thành trụ cột mới của tăng trưởng, hướng tới xây dựng Việt Nam thành trung tâm triển lãm hàng đầu châu Á.

Thủ tướng biểu dương Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế đã chung sức tổ chức thành công sự kiện có ý nghĩa lớn này; Đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp tục quảng bá sản phẩm đặc trưng, nhất là hàng OCOP, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch, đưa thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế.

Tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc Hội chợ - Ảnh: VGP

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân và du khách tham dự.

Các hiệp hội, tập đoàn, doanh nghiệp cần đa dạng hóa sản phẩm, chuỗi cung ứng, mở rộng thị trường và tăng cường liên kết với các đối tác quốc tế; đồng thời, chủ động tham gia sâu hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị khu vực.

Thủ tướng nhấn mạnh Hội chợ Mùa Thu không chỉ là không gian kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, giữa Việt Nam và thế giới, giữa con người với sản xuất – kinh doanh, mà còn là nơi “khởi nguồn sáng tạo – trí tuệ tỏa sáng – giao lưu, học hỏi – khẳng định bản lĩnh – lan tỏa tự hào”.

Đây là sự cụ thể hóa tinh thần “Nhà nước kiến tạo – Doanh nghiệp tiên phong – Công tư đồng hành – Đất nước giàu mạnh – Nhân dân hạnh phúc”, góp phần tiếp thêm niềm tin, khơi dậy khát vọng và hun đúc quyết tâm đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ.

Thủ tướng khẳng định, thành công của Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ góp phần khẳng định vị thế, bản lĩnh và tầm vóc của Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, đồng thời mở ra hành trình mới để kinh tế – văn hóa – sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng bền vững của đất nước.