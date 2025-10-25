Thứ Bảy, 25/10/2025

Dân sinh

Bộ Y tế trao bằng khen cho 4 điều dưỡng dũng cảm bảo vệ bệnh nhân

Thu Hằng

25/10/2025, 23:21

Cả 4 điều dưỡng viên Bệnh viện Sản nhi Nghệ An trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp...

Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện. Ảnh: Phương Thảo.
Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện. Ảnh: Phương Thảo.

Để ghi nhận, biểu dương và kịp thời động viên hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp của các điều dưỡng viên tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Bộ Y tế đã có quyết định tặng Bằng khen Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể và 4 cá nhân.

Theo đó, tại quyết định số 3325/QĐ-BYT, Bộ Y tế đã quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 1 tập thể và 4 cá nhân thuộc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đó là tập thể Khoa Sơ sinh và 4 cá nhân thuộc Khoa Sơ sinh là bà Nguyễn Thùy Trang, bà Nguyễn Thị Thu Hoài, bà Trần Thị Hồng và bà Nguyễn Thị Hồng.

Cả 4 cá nhân trên đều là điều dưỡng viên, trong lúc đang làm nhiệm vụ sáng ngày 23/10 tại Khoa Sơ sinh đã có hành động dũng cảm, can ngăn, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân trong tình huống nguy cấp.

Chia sẻ về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan gửi lời biểu dương, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đồng thời, Bộ trưởng cho biết đã chỉ đạo trực tiếp Cục Quản lý Khám, chữa bệnh phối hợp với các cơ quan công an và chính quyền địa phương làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm đối tượng tấn công nhân viên y tế.

Bộ Y tế đang rà soát toàn bộ công tác bảo đảm an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là tại những khu vực nhạy cảm như phòng cấp cứu, sơ sinh, tâm thần...

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, mặc dù Luật Khám bệnh, chữa bệnh đã quy định nghiêm cấm hành vi xâm hại nhân viên y tế, nhưng trong thực tế "vẫn xảy ra các vụ việc bạo hành nhân viên y tế".

Bộ trưởng khẳng định rằng vấn đề bạo hành nhân viên y tế (bao gồm bác sĩ, điều dưỡng…) là "vấn đề rất nhức nhối" trong ngành và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh an toàn bệnh viện, đến sức khoẻ, tính mạng của nhân viên y tế cũng như người bệnh, người nhà bệnh nhân khác.

Trong thời gian qua, Bộ Y tế và Bộ Công an đã có Quy chế phối hợp số 03 để đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện, được triển khai hơn 10 năm nay và đã mang lại những kết quả tích cực.

Quan điểm của Bộ Y tế đề nghị khi xảy ra hành vi hành hung nhân viên y tế, cần xử lý nghiêm minh các đối tượng để có tính răn đe. Đồng thời, người đứng đầu ngành Y tế nhắn nhủ người nhà bệnh nhân, người dân rằng bác sĩ/nhân viên y tế đang thực hiện nhiệm vụ, trong tình huống cấp cứu phải ưu tiên xử lý bệnh nhân nguy cấp và cần sự thông cảm, tôn trọng, tránh hành vi, hành động gây bức xúc, hành hung, bạo lực với chính những người thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa người bệnh.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Đội ngũ y bác sĩ phải được bảo vệ trong bất cứ trường hợp nào".

Trước đó, theo báo cáo của Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khoảng 10h ngày 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh xảy ra vụ người nhà bệnh nhân cầm dao tấn công khiến 7 người bị thương.

Trong vụ việc này, nữ điều dưỡng Nguyễn Thuỳ Trang, nạn nhân bị thương nặng nhất hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, với hai vết thương ở động mạch cảnh và động mạch dưới đòn. Nhờ sự kịp thời của đội ngũ cấp cứu, tình trạng của nữ điều dưỡng đã cơ bản qua cơn nguy kịch. Các nạn nhân khác chủ yếu bị thương phần mềm, đã được bác sĩ xử trí kịp thời.

Từ khóa:

bạo hành nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An Bộ Y tế

