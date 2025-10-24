Thép không gỉ cán nguội Việt Nam xuất sang Thái Lan chịu mức thuế chống bán phá giá đến 29,8%

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 24/10/2025
Song Hà
24/10/2025, 14:22
Thuế chống bán phá giá được áp dụng trong thời gian 05 năm kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2025...
Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 17 tháng 10 năm 2025 Cục nhận được thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Thái Lan về việc Cục Ngoại Thương Thái Lan (DFT) đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với mặt hàng thép không gỉ cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam.
Cụ thể, Cơ quan DFT quyết định áp thuế chống bán phá giá đối với thép không gỉ cán nguội có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam từ 9,95% đến 29,8% theo giá CIF để ngăn chặn thiệt hại đáng kể có nguy cơ gây ra cho hàng hóa nội địa.
Biện pháp chống bán phá giá này được loại trừ đối với hàng nhập khẩu nhằm mục đích sản xuất để tái xuất (theo quy định của Luật Cơ quan Khu công nghiệp Thái Lan, Luật Khuyến khích Đầu tư hoặc Luật Hải quan).
Thuế chống bán phá giá được áp dụng trong thời gian 05 năm kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2025.
Trước đó, vụ việc đã được khởi xướng vào tháng 10 năm 2024, do nguyên đơn cáo buộc là Công ty TNHH Posco-Thainox Public.
Sản phẩm bị điều tra là thép không gỉ cán nguội dạng cuộn, tấm và dải có độ dày từ 0,3 đến 3 mm và chiều rộng không vượt quá 1.320 mm được phân loại theo 33 mã HS:
7219.32.00.020 7219.32.00.030 7219.32.00.040 7219.32.00.080 7219.32.00.090 7219.33.00.020 7219.33.00.030 7219.33.00.040 7219.33.00.080 7219.33.00.090 7219.34.00.020 7219.34.00.030 7219.34.00.040 7219.34.00.080 7219.34.00.090 7219.35.00.020 7219.35.00.030 7219.35.00.040 7219.35.00.080 7219.35.00.090 7219.90.00.000 7220.20.10.020 7220.20.10.030 7220.20.10.040 7220.20.10.080 7220.20.10.090 7220.20.90.020 7220.20.90.030 7220.20.90.040 7220.20.90.080 7220.20.90.090 7220.90.10.000 7220.90.90.000.
Thời kỳ điều tra: 01/7/2023-30/6/2024 và thời kỳ tiền khởi xướng: 01/7/2022-30/ 6/2023.
Trong trường hợp không đồng ý với quyết định cuối cùng của Ủy ban chống bán phá giá theo thông báo này, các bên liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa Sở hữu Trí tuệ và Thương mại Quốc tế trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được quyết định.
Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan nghiên cứu kết luận cuối cùng để xem xét khả năng kháng cáo nếu cần thiết hoặc có sự điều chỉnh hoạt động sản xuất xuất khẩu phù hợp.
